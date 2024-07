Pilar Smith habló de su separación y de los rumores que la vinculan con Martín Bossi

Pilar Smith hablo de su separacion y de los rumores que la vinculan con Martin Bossi

Hace unos días, Pilar Smith confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro, después de cinco años de relación. La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en LAM (América), y luego la conductora habló con Teleshow, donde dio detalles de la situación.

“Estoy triste, pero es lo mejor”, sintetizó la conductora de Gossip (NET) y reveló los motivos por los que ella y su pareja tomaron esa decisión: “Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia”, señaló.

Pasaron los días y la periodista de Telefe fue abordada por el móvil de LAM para saber cómo había transitado este tiempo en el que su situación sentimental había tomado estado público. “Son cosas que pasan en las parejas, íbamos a cumplir cinco años. Es una decisión que tomamos, yo estoy triste pero ya hablaremos más adelante y veremos qué pasa”, expresó, sin cerrar la puerta a una separación definitiva: “Lo quiero mucho y lo extraño”, añadió.

En relación a los motivos, Pilar no expresó un hecho puntual que haya desencadenado la ruptura: “Son cosas que pasan, por momentos tenés que frenar y por ahora la relación no estaría funcionando”, afirmó la conductora, quien dijo no haber hablado con su expareja desde que se conoció la situación ni haber sentido las ganas de hacerlo: “Estamos cada uno enfocado en sus cosas, pasa el día y no nos escribimos”.

Si bien no tienen hijos en común, habían formado un grupo ensamblado con los tres hijos de ella y los dos de él. Y eso es algo que la apena. “Las separaciones son tristes. Tenemos una charla pendiente, es una hermosa familia la que tiene él, la mía. Pasan estas cosas en las parejas”.

Pilar Smith

A continuación, la periodista admitió su enojo con los rumores que la vincularon a Martín Bossi. “Es un disparate. Yo conozco las reglas de juego, pero es un disparate. No hay terceros, es mentira todo lo que dicen”, enfatizó, y recapituló el hecho que derivó en la versión: “Bossi es amigo mío hace mil años, vi todos sus shows, y fui a verlo el Día del amigo con mis amigas. Lo fui a saludar, no tiene nada que ver con esta historia”, señaló. Y cerró con un mensaje para su expareja, quien no está acostumbrado a este tipo de exposición: “Es una falta de respeto total, le pido disculpas públicas a Rafa”.

Durante la mencionada entrevista con Teleshow, Smith se sinceró sobre la posibilidad de una reconciliación: “Ahora no, quién te dice en un futuro…Pero hoy necesito estar sola y poner la energía en mis cosas, mis hijos, la familia, los amigos y el laburo”.

Smith y Huidobro se conocieron en 2020, poco tiempo después de que la periodista terminara su vínculo con el padre de sus tres hijos (Simón, Franco y Miranda). “Te soñé y llegaste a mi vida. Estar en el paraíso con vos era parte de ese sueño... y acá estamos. Seguimos para adelante con este amor puro y verdadero. A seguir cumpliendo sueños. Te amo”, escribió la periodista en Instagram, dando a conocer la relación.

A lo largo de estos cinco años, el empresario se había podido adaptar a los difíciles horarios de la periodista. Incluso lograron ensamblar sus familias, integrada por nueve personas, ya que Rafael es padre de cuatro hijos (Marcos, Joaquín, Catalina y Bautista).