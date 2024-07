El tierno mensaje de Eva Bargiela a Gianluca Simeone por su cumpleaños: la reacción de su suegra, Carolina Baldini

Las románticas fotos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje dedicado a su novio, Gianluca Simeone, en su primer cumpleaños juntos. La modelo compartió varias fotos del viaje que realizaron a Mendoza, mostrando la complicidad y felicidad de la pareja. “Hoy cumple años él, que hace mis días lindos y la vida simple. Feliz cumpleaños mi amor, todo es más alegre al lado tuyo”, escribió Eva en su cuenta de Instagram.

Los fans no tardaron en reaccionar al posteo destacando la química entre ellos y comparando a Gianluca con el ex de la joven, Facundo Moyano. Comentarios como “cambiaste bronce por oro, reina” fueron frecuentes en la publicación, reflejando el apoyo a su nueva relación. Entre las palabras de cariño, una de las respuestas que llamó la atención fue la de la madre de Gianluca. “Te va a hacer reír todos los días”, escribió Carolina Baldini.

La publicación de Eva Bargiela en Instagram

La respuesta de Gianluca no se hizo esperar. “Gracias por hacerme feliz todos los días, te amo”, señaló el hijo de Diego Simeone, quien cumplió 26 años este martes. En las fotos, la pareja se mostró disfrutando de los paisajes mendocinos, especialmente de la ruta del vino. El futbolista del Tudelano, club de la segunda división de España, también compartió imágenes del viaje, destacando el buen momento vivido junto a Eva. “Qué bien que te queda Mendoza”, comentó ella en una de sus publicaciones, a lo que él respondió: “Con vos más”, generando una ola de reacciones positivas de sus seguidores.

Días atrás, Bargiela habló sobre los proyectos a futuro y el incipiente romance con el futbolista durante su visita a Almorzando con Juana (El Trece). Allí, frente a Juana Viale, la rubia manifestó que, aunque la relación con el deportista avanza, la distancia entre ellos representa un desafío constante, ya que él vive en España y ella en Argentina. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, ambos se esfuerzan por mantener una presencia constante en la vida del otro.

La respuesta de Carolina Baldini

Ante la consulta de la conductora, la modelo respondió si se mudaría a Europa para estar más cerca del joven: “Estamos viendo cómo hacemos para encontrarnos. A mí me ata mucho mi trabajo, soy una persona que necesita trabajar para pagar sus cuentas. La idea de dejar mi trabajo para acompañar a alguien me resulta muy lejana. Hoy en mi posibilidad no está dejar de trabajar y en España no me conoce nadie”.

Hace unos días y en diálogo con Intrusos (ciclo que conduce Florencia de la V por América), Eva habló de la relación entre ambos: “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso”. En el mismo sentido, Bargiela dijo que no tiene nada organizado en el corto plazo con el futbolista, más allá de seguir conociéndose y afianzando el vínculo. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, aseguró, aunque esquivó la pregunta sobre quién había dado el primer paso para iniciar la relación. “No me acuerdo, perdí la memoria”, señaló entre risas.

Este viaje y la celebración del cumpleaños consolidan aún más el lazo entre Eva y Gianluca, quienes siguen demostrando su amor y complicidad en cada publicación que comparten en redes sociales.