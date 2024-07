Eva Bargiela y Gianluca Simeone hicieron su primer viaje en pareja: vinos, paisajes y relax al pie de las montañas

Eva Bargiela y Gianluca Simeone disfrutan su amor en medio de una escapada a Mendoza

Gianluca Simeone y Eva Bargiela realizaron una reciente escapada a la provincia de Mendoza, documentada a través de sus respectivas redes sociales. Así, ambos decidieron mostrarse públicamente tras la confirmación de su relación de pareja, mientras recorrían la conocida ruta del vino y las bellezas naturales de la provincia cuyana.

En su cuenta de Instagram, el hijo del Cholo, futbolista del Tudelano en la Segunda División de España, compartió varias imágenes del viaje. Aunque la mayoría de las fotografías mostradas en su perfil se mostró en solitario y sin presencia de la modelo, en la descripción se refirió a su estancia en Mendoza utilizando emojis relacionados con el sol, el vino y una sonrisa.

Vinos y paisajes de ensueño son parte de los días de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en Mendoza

Y en una de las publicaciones de Gianluca, la modelo dejó un comentario cariñoso: “Qué bien que te queda Mendoza”, escribió la rubia, acompañando la imagen con una copa de vino, reafirmando así el entusiasmo por su viaje y consolidando su imagen como pareja en redes sociales. Ante ello, él no perdió el tiempo en contestar: “Con vos más”, lo que provocó una catarata de comentarios de seguidores y amigos de la pareja quienes se expresaron en las más variadas formas.

“Eva es una mujer increíble, gracias por cuidarla y darle tu amor”, detalló una de sus seguidoras, además de dejarle en claro a la joven: ”Te merecés que te pasen cosas buenas junto al compañero que te merecés”. Otros, por caso, no perdieron la oportunidad de realizar comparaciones con el exmarido de la modelo, ante lo que se puede leer en el perfil de Gianluca: “Sos más facha que Moyano. Bien por Eva”, en alusión a su sonado divorcio de Facundo Moyano.

Eva Bargiela aprovecha a mostrar los más variados looks en medio de su viaje con Gianluca Simeone a Mendoza

Por otra parte, Eva también compartió en sus redes sociales contenido sobre la travesía. En sus stories, la modelo mostró las recorridas por las bodegas y por los paisajes de Mendoza, esta vez incluyendo varias imágenes en pareja, Además, lució diferentes atuendos a tono con la geografía, despertando interés entre sus seguidores.

Los perfiles sociales de ambos fueron el principal canal para dar a conocer estas imágenes y experiencias, resaltando cómo combinaron el turismo enológico y su relación durante esta escapada, y sabiendo que del otro lado sus seguidores aprecian estas publicaciones. “Qué mujeraza, hermosa y con clase. Me encanta que se haya enamorado”, dice uno de los comentarios, que sintetiza la opinión de sus seguidores.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone descansan unos días antes del regreso a las obligaciones diarias

Un amor que recién empieza

Días atrás, Bargiela habló sobre los proyectos a futuro y el incipiente romance con el futbolista durante su visita al programa de Juana Viale en El Trece. Allí, la rubia manifestó que, aunque la relación con el deportista avanza, la distancia entre ellos representa un desafío constante, ya que él vive en España y ella en Argentina. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, ambos se esfuerzan por mantener una presencia constante en la vida del otro.

Al respecto, fue clara respecto a su postura sobre mudarse a Europa para estar más cerca del joven: “Venimos viendo cómo hacemos para encontrarnos. A mí me ata mucho mi trabajo, soy una persona que necesita trabajar para pagar sus cuentas. La idea de dejar mi trabajo para acompañar a alguien me resulta muy lejana. Hoy en mi posibilidad no está dejar de trabajar y en España no me conoce nadie”.

Eva Bargiela confirmó su relación con Gianluca Simeone

Hace unos días y en diálogo con Intrusos (ciclo que conduce Florencia de la V por América), Eva habló de la relación entre ambos: “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso”. En el mismo sentido, Bargiela dijo que no tiene nada organizado en el corto plazo con el futbolista, más allá de seguir conociéndose y afianzando el vínculo. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, aseguró, aunque esquivó la pregunta sobre quién había dado el primer paso para iniciar la relación. “No me acuerdo, perdí la memoria”, señaló entre risas.