Así es por dentro la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: todos los detalles

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron sus alianzas

Después de seis años de relación, este sábado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala sellaron su amor. A unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la pareja dio el sí en una gran boda con más de 300 invitados. Entre amigos y familiares, la modelo y el futbolista celebraron su unión en un predio ubicado en la localidad de Pilar.

En una mezcla de felicidad y alegría, los primeros invitados comenzaron a llegar pasadas las cuatro de la tarde. El lugar elegido por la pareja fue el Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, en la zona norte de Buenos Aires. Famoso por ser un espacio que combina arquitectura con enormes parques, el lugar cuenta con caballeriza, pulpería, padrillera, picadero, sala de carruajes, comedor regional, club de polo, pub inglés, bodega, capilla y extensos parques.

Así es el predio en el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron su casamiento

En ese mismo lugar también se casaron parejas como Cande Tinelli y Coti Sorokin; Ricky Montaner y Stefi Roitman; Jorge Lanata y Elba Marcovecchio; y el campeón del mundo Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, entre otras.

Entre los invitados destacaba parte del elenco de Aliados –Carolina Domenech, Jenny Martínez y Manu Viale, entre otros–, la antigua serie en la que participó Oriana, y algunos de los miembros de la Selección Argentina –Enzo Fernández, Leandro Paredes y Lisandro Martínez–. Uno de los primeros en arribar al predio fue Rodrigo de Paul, el mediocampista del Atlético de Madrid. El joven llegó a las cinco y veinte de la tarde. Minutos después, cuando ya había empezado la ceremonia, quien se hizo presente fue Tini Stoessel, expareja del futbolista.

Así fue la llegada de Rodrigo de Paul al casamiento

Ya una vez en el interior, los invitados caminaron sobre una alfombra para ingresar al lugar. Allí se encontraron con una decoración única, la cual resaltaba con árboles de flores. En el centro del salón se ubicaban numerosas mesas blancas junto a un gran escenario. A las seis y media de la tarde, los recién casados posaron ante las cámaras. La pareja mostró sus alianzas y cada uno aprovechó para lucir su vestuario. La joven resaltó con un vestido al cuerpo Dolce & Gabbana, el cual tenía detalles delicados en encaje reborde francés. Por su parte, el jugador eligió un traje Battistoni, una sastrería italiana que le diseñó un modelo artesanal.

Unos detalles íntimos de la boda estuvo relacionado a uno de los regalos que Oriana le hizo a su padre previo al casamiento. Tras su paseo por Milán, la joven decidió regalar los gemelos de su camisa, al tiempo que Catherine le compró un pañuelo de bolsillo de la ciudad italiana.

Al mismo tiempo, los organizadores del evento, encabezados por la weeding planner, enviaron a un equipo de mozos para que repartieran empandas entre los periodistas que realizaron la cobertura.

La unión entre Oriana y Paulo produjo una gran emoción en ambas familias. Así lo demostró Catherine Fulop, madre de la modelo, luego de publicar una emotiva carta a horas del casamiento. “Y llegó el gran día hijita. Comparto fragmentos de la carta a mi hija que se casa hoy”, avisó Catherine en la introducción del texto y se sinceró: “Para serte honesta no soy buena escribiendo, pero sí sé que eres una parte esencial y súper especial en mi vida por lo que creo que este es un buen momento para decírtelo. Te he soñado siempre, ya vivías en mí, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe que estabas en camino, no te imaginas como mi corazón se aceleró”.

Oriana Sabatini lució su vestido

“Crecías dentro mío y confieso que tenía mucho miedo Era importante para mí amamantarte, pero no sabía si lo iba a lograr... te amamanté tres años y eso me hizo pensar que desarrollaría en ti una sensibilidad superior, empatía, amorosidad hacia todos los seres de este mundo. Quería que fueras la mejor persona que nadie pudiera conocer”, reveló Cathy sobre cómo vivió el embarazo de su primera hija. Y continuó con el momento en el que cambió su vida.

“Siempre voy a estar para ti. La añoranza de la casa llena de ruido, mi terremotito, tan amiga de tus amigos, tan llena de sueños y divertida: la vida a tu lado ha sido realmente bella, llena de vértigo”, sostuvo Fulop, y continuó con un mensaje para su futuro yerno: “Confío plenamente en la decisión que estas tomando al tomar a Paulo como esposo. Siento que viste en él su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos si Dios los bendice con esa dicha”.

Crédito: RS Fotos