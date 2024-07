Oriana Sabatini y Paulo Dybala son marido y mujer: las primeras fotos tras su casamiento

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Su salida para saludar como marido y mujer (Video: América Noticias)

El momento tan esperado llegó. Después de seis años de relación, meses de nervios y corridas y una ceremonia emotiva, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron en Exaltación de la Cruz. La cantante y el futbolista dieron el sí ante unos 300 invitados, que bajo una tenue llovizna invernal se acercaron a un exclusivo haras ubicado en la provincia de Buenos Aires. Y una vez que se convirtieron en marido y mujer, y se besaron ante el júbilo de los presentes, publicaron en sus redes sociales la foto que refleja este momento inolvidable.

“Ahora sí, para siempre”, escribieron, en un posteo junto a la romántica imagen del momento en el que besaban. El posteo, en pocos minutos, se llevó miles de corazoncitos y comentarios. Una significativo foto del instante en el consagraban su amor.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el la pareja salió a saludar a la prensa. Allí se pudo ver el increíble vestido de novia que llevaba la hija de Catherine Fulop como el elegante look que eligió el futbolista. “Muchas gracias por venir. Estamos muy felices”, aseguró el jugador a América Noticias, después de tomarse fotos, enamorados y posando para las cámaras.

Allí la actriz se sacó los guantes para mostrar sus alianzas de casados, mientras que Claudia Villafañe, la organizadora del evento, fue la encargada de manejar el auto que los llevó hasta la entrada de El Dok Haras, el lugar elegido, como de sostenerle la larga cola que llevó la artista.

Así pusieron fin al misterio de una previa que transitó en el más profundo hermetismo. Solo se sabía que a ella la vestía Dolce y Gabbana y a él eligió a Battistoni un sastrería italiana que le diseñó un modelo artesanal. La noche previa también transitó por carriles diferentes, como se acostumbra el estilo de las bodas clásicas. Paulo lo pasó en una comida de amigos -religioso fernet cola de por medio- y ella no dio detalles en las redes, pero durante la mañana se mostró de entrecasa, antes de empezar las sesión de estilismo, responsabilidad de Vicky Miranda y su equipo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí en una boda con más de 350 invitados en el Dok Haras (Crédito: RS Fotos)

Cathy Fulop y Ova Sabatini, los padres de la novia, fueron de los más emocionados. Es que los días previos estuvieron marcados por los nervios de la boda y por la incertidumbre de la presencia de Gaby. Luego de algunos malentendidos, Ova confirmó la ausencia de su hermana: “Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas”, lamentó, en un contexto muy movilizante en el que también recordó a sus padres, Osvaldo y Betty, fallecidos en los últimos años.

A la boda asistieron unos 300 invitados, muchos de ellos famosos, debido a las respectivas profesiones de los novios. Stefi Roitman y Ricky Montaner, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes con su esposa Camila Galante son algunos de los presentes. El ex Boca Juniors, compañero de Paulo en la Roma de Italia, también aportó el vino que acaba de lanzar al mercado y que regará las mesas de la fiesta. Se trata de un Malbec llamado Mi Victoria LP32, que el futbolista lo elaboró junto a su hermana Vanessa.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala salieron a saludar a la prensa después de casarse (Crédito: RS Fotos)

La encargada de organizar la ceremonia fue la exesposa de Diego Maradona a través de su empresa de eventos y por pedido de las familias de los novios, casi no se filtraron detalles. Del menú, solo se sabe que la torta estará a cargo de Damián Betular. “Será simple, sencilla, como son ellos”, adelantó el reconocido pastelero a Teleshow. Además, destacó que la pareja eligió una torta clásica y que habrá sorpresas dulces para los invitados para que se lleven a su casa.

Un detalle no menor es que el casamiento, a diferencia de las bodas de otros famosos, no cuenta con ningún canje. Para mantener la línea hermética, se supo que todas las empresas que prestarán su servicio firmaron contratos de confidencialidad para preservar todos los detalles y que no salgan a la luz algunos de los secretos que preparan para el festejo. En esa misma línea, los invitados no podrán acceder al salón de fiestas con sus celulares y se dispondrán de unas bolsas numeradas para que puedan guardar sus dispositivos, que quedarán afuera de todo lo que ocurra en la gran celebración

Crédito: RS Fotos