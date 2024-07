Se conocieron por redes, conviven en Italia y se casan esta tarde: la romántica historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron en 2018 por redes sociales

Este sábado 20 de julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su amor pasando por el altar para dar el sí y luego harán una mega fiesta que contará con más 300 invitados tras casi seis años de noviazgo.

La artista y el futbolista se conocieron en el 2018 y comenzaron un romance a distancia, sin imaginar que años más tarde estarían en Italia planificando su casamiento. En aquella época, ella estaba en Buenos Aires y se consolidaba como cantante, mientras que él tenía su vida en Turín, donde jugaba para la Juventus.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala hablaron de sus ganas de ser padres

Antes de conocerse, ambos tuvieron otras parejas. Ella estuvo tres años con el influencer Julián Serrano y el deportista cordobés había estado de novio con la modelo Antonella Cavalieri. Tras unos meses solteros, decidieron apostar al amor una vez más a pesar de que residían en países diferentes. Fue ella quien viajó a Italia, donde se terminó instalando para acompañarlo a él y posponer algunos proyectos profesionales.

La historia de amor de Oriana y Paulo Instagram @newsorisabatini)

Cabe destacar que al principio de la relación los jóvenes fueron cautos y prefirieron mantener su romance en secreto. Con el tiempo aparecieron algunos indicios en las redes sociales, con intercambios de likes y comentarios. Y finalmente blanquearon su romance con una ocurrente foto de un dibujo animado, ya que él tenía el pelo platinado del mismo color.

Paulo Dybala se tatuó los ojos de su novia Oriana Sabatini

Ya juntos y felices, la pareja realizó cientos de viajes y planes en común: presencias en eventos y acompañamiento diario. Incluso, en el 2020, ambos estaban disfrutando de esta etapa en la que compartían un hogar en la ciudad de Turín, con sus perros. A poco de la mudanza, comenzó la pandemia y se contagiaron de coronavirus. De esta manera, debieron recluirse en su casa, alejados de su familia. Aunque fue un momento difícil, pudieron superarlo y su relación se fortaleció.

Si bien Oriana se mantuvo lejos de la música por su vida en Europa, la modelo se convirtió en una de las mujeres más buscadas por el mundo de la moda: muchas marcas exclusivas la contrataron como figura para asistir a eventos, campañas de indumentaria y actualmente trabaja con una marca de ropa deportiva muy reconocida de afuera.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini festejan el título mundial de la selección argentina de fútbol en Qatar (Instagram)

Hablando de cuestiones profesionales, en el 2022, Dybala vivió uno de los momentos más importantes de su carrera futbolística: salió campeón mundial con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Sabatini lo acompañó, pero no pudo estar en la histórica celebración en Buenos Aires, ya que tenía un compromiso laboral en Londres. “Qué ganas de poder estar en Argentina festejando con vos y con todos, como se merecen después de semejante logro y esfuerzo. Te amo infinito y te acompaño hoy desde el avión”, le escribió en sus redes sociales.

Actualmente, Oriana y Paulo viven Roma, ya que el futbolista fue transferido al club de la capital italiana, y juntos disfrutan de su amor y del éxito del otro en sus respectivas carreras, las que demostraron con creces que se pueden complementar.

La propuesta en la Fontana di Trevi

El momento en el que Paulo Dybala le pide casamiento a Oriana Sabatini (Video: Instagram)

En octubre del 2023, Paulo le propuso casamiento a Oriana y ella aceptó encantada. En un posteo en conjunto y bajo el lema “para siempre” junto al emoji de un corazón blanco, la artista y el deportista confirmaron que pasarán a la brevedad por el altar. En la imagen que publicaron para anunciar la noticia se la ve a la modelo acostada en la cama con el pijama puesto. Le da su mano izquierda a Paulo, quien se la sostiene para que resalte el anillo, y con la derecha se toma el rostro, entre el llanto, la alegría y la emoción.

Tras el pedido de sus fanáticos y porque quedó todo registrado, Sabatini y Dybala compartieron el video de la propuesta: el futbolista se arrodilló ante su novia al pie de la Fontana Di Trevi. Todo estaba tramado al detalle. Esperó que Oriana arrojara la moneda para proceder al ritual milenario. Se hincó, sacó una pequeña caja de su bolsillo y le hizo la propuesta que ella tanto esperaba. Ahora empieza un nuevo camino que transitarán juntos, con nuevos desafíos y sostenido por el amor que supieron construir a pesar de las distancias y los temores.

Boda en puerta

Oriana Sabatini hablo de su casamiento con Paulo Dybala (Video: LAM)

Tras meses de preparativos, el gran día llegó y durante las semanas previas Oriana adelantó varios detalles de su boda. En primer lugar, su madre Catherine Fulop visitó a Mirtha Legrand y confirmó que la celebración se llevará a cabo en El Dok - Haras, de Pilar, un imponente predio repleto de hectáreas y mucha vegetación. Además, señaló que el vestido principal de su hija será realizado por la reconocida firma, Dolce Gabbana.

Luego Oriana hizo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM y allí también la actriz comenzó a desentrañar los pormenores de su fiesta, entre ellos, la cantidad de invitados. “El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso. No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande”, contó y aclaró que Claudia Villafañe le está organizando todo y que es una excelente weddding planner.

Por otro lado, cuando estuvo como invitada en Sería Increíble (Olga), Oriana confió más detalles del festejo y aseguró que el reconocido pastelero, Damián Betular, será el encargado de hacerle la torta. “Casi me desmayo de la emoción cuando Clau (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso”, aseguró la joven.

Llegaron los anillos

A tres días de casarse, Oriana Sabatini y Paulo Dybala vieron sus alianzas (Video: Instagram)

Recientemente, Oriana publicó en sus historias de Instagram un pequeño video en la que se la ve junto a su futuro marido yendo a ver por primera vez las alianzas que simbolizarán el nuevo estadio de su relación. En el video, de apenas 15 segundos de duración, se ve ingresar a la pareja a un salón tan sobrio como lujoso y sentarse frente al joyero, quien descubrió los anillos y se los mostró. No alcanzan a verse los detalles de las alianzas, ya que el plano de la cámara los revela apenas de costado, pero sí se pueden ver los gestos de felicidad de Oriana y Paulo.

“3 días”, escribió ella en esa historia junto con dos emojis, uno de corazón rojo y otro de una carita expectante, evidenciando la enorme ansiedad que vive por estas horas, poco antes de convertirse en la mujer de Dybala.