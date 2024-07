Pepe Cibrián no aceptó las disculpas de Toto Kirzner y reafirmó su enojo: “Tocó lo más sensible de mi vida”

Pepe Cibrian afirmó que no acepta las disculpas de Toto Kirzner (A la tarde, América)

Tras los polémicos dichos en el programa de streaming de Mi primo es así (Olga), y el posterior pedido de disculpas de Toto Kirzner, Pepe Cibrián volvió a expresarse sobre las burlas que recibió. Lejos de perdonar al hijo de Adrián Suar y Araceli González, el dramaturgo reafirmó su enojo.

“No creo que haya sido una cosa muy casual el que hayan hecho esto, este programa no fue improvisado. Yo peleé toda mi vida por lo que sentí que tenía que pelear, he sido comprometido con mi trabajo, con la cultura, con los jóvenes. Cuando empezaron a hacerme esta broma de ‘orin/orina’, que no entendía muy bien porque no soy mucho del Instagram, pero sí me habían invadido y afectado mi trabajo”, comenzó diciendo Cibrián en una charla con A la tarde (América).

Luego de que el director teatral explicara su lucha y su postura, Karina Mazzocco le preguntó por las palabras de Toto Kirzner, quien se mostró arrepentido por la situación.

“¿Aceptás las disculpas?”, dijo la conductora. De forma tajante y enfurecida, Cibrián respondió: “No. Lo escuché, pero qué me importa. Me parece una aberración. La intención fue lo que hicieron. Tocó lo más sensible de mi vida, no puedo aceptar las disculpas. Que se las dé a los abogados, a la ley, a las chicas de cinco años que arriesgan la vida para poder comer. Estos chicos transgredieron, yo no hablo por mí, hablo por esta chica, tampoco soy un héroe. Yo no tengo que disculpar a nadie. Yo hablo porque siento que sí aporto algo”.

Pepe Cibrian contó cómo le afectaron las burlas del programa de streaming (A la tarde, América)

El dramaturgo detalló que, a su entender, los streamers entendían completamente el contexto de su antigua charla con Susana Giménez, lo que aumentaba su enojo: “Cuando este chico (Kirzner) dice vamos a decir ‘calle o Pepe’, ahí dije ‘wow, qué duro va a ser esto’. Este chico hace una parodia de lo que le dije a Susana. Lo de Susana fue después de que hable en el Senado de la Nación, por lo que se promulgó la ley igualitaria”.

Por último, Pepe detalló su batalla por adoptar a los menores: “Cuando Susana me invita a su programa yo explico que llevaba años tratando de adoptar tres hermanitos para darle la posibilidad de que no los separaran. Construí dormitorios para ellos, vinieron asesores, pero nunca me los dieron. Cuando se lo expliqué a Susana mi deseo de adopción, cuento como ejemplo el de la chica de cinco años. Como casi tuvo que hacerlo mi madre en la guerra civil española. Cuando escucho esta risa, cómo no me voy a sacar de mi”.

Las disculpas de Toto Kirzner

Toto Kirzner reflexionó sobre la banalización contra Pepe Cibrián (Video: Mi primo es así)

Luego de que el propio Migue Granados, conductor de Soñé que volaba (Olga), opinara sobre el escándalo, llegó el turno de Martín Rechimuzzi y Toto Kirzner, integrantes del equipo de Mi primo es así, programa donde se originó el conflicto.

“Tenemos que empezar haciendo alguna referencia al viral de esta semana con el asunto del señor Pepe Cibrián”, comenzó diciendo Rechimuzzi. “Obviamente, nuestro ánimo es, en primera instancia, aclarar qué es lo que pasó. Para eso es necesario mirar el programa anterior de nuevo y no orientarse por los clips. Muchas veces se tergiversa porque solo se ve un fragmento”, siguió Rechimuzzi.

Luego fue Toto Kirzner quien tomó la palabra e hizo un mea culpa. “Estuvo dando vueltas ese clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente”, empezó.

“Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo mientras cuento algo terrible y eso es lo que se ve”, destacó el hijo de Adrián Suar y Araceli González, quien señaló que él mismo fue víctima de dos abusos sexuales. “No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar”, continuó para, directamente, hablarle a Cibrián.

“Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón. Te pido perdón, Pepe, y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘¿Calle o Pepe?’, que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos conocemos. Asumo mi error de estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni las consecuencias, que recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido, porque es un espanto el clip, por eso pido perdón, fui un estúpido”, dijo Toto.