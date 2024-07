Inés, de Survivor Expedicion Robinson, relató cómo vivió su cambio de género: “Lo hice todo sola”

Inés de Expedición Robinson reveló su cambio de sexo

Inés Lucero, una mujer trans participante de Survivor Expedición Robinson (Telefe), se abrió ante sus compañeros de la isla en una conversación nocturna. La concursante oriunda de Río Grande, Tierra del Fuego, y residente actual del barrio porteño de Recoleta, compartió aspectos personales de su vida y su proceso de transición.

Lucero explicó durante el reality que su transición de género comenzó en su adolescencia, cuando se mudó sola a Buenos Aires. “Yo hice mi cambio en Buenos Aires mientras mis viejos estaban en el sur”, reveló en medio de la charla, ante la atenta mirada de sus compañeros. Tras ello, en el ciclo se ahondó más en la historia de la participante, en sus propias palabras.

“Puedo llegar a ser líder, o puedo llegar a ser por mi propia cuenta, pero mi personalidad siempre se termina notando”, se presentó ante las cámaras, para luego explicar que tiene 30 años. “Después de ir encontrándome acá en Buenos Aires, me fui dando cuenta de que no era yo. El cambio de género es un proceso bastante amplio, con muchos matices. Siempre llega el momento ese en qe ya te consolidás con tu autoestima y con tu identidad y ya podés vivir la vida de una forma más amena y más feliz. Así que hoy en día puedo decir que soy feliz”. expresó.

La imagen de Inés al momento de presentar su participación en Survivor Expedición Robinson

Tras ello, al referirse a su personalidad, detalló que “soy bastante cocorita, pero obviamente cuando la situación lo amerita, sino soy un algodón de azúcar”, al dar cuenta de su adaptación al ambiente. A la vez, sobre su llegada al ciclo y cuál sería su postura se definió: “Voy pura y exclusivamente a jugar y a desafiarme, creo que la fortaleza interna y mental la tengo”.

En la charla con sus compañeros, en tanto, comenzó a explicar cuándo sintió la necesidad de cambiar de género: “Cuando te empezás a desarrollar, en la adolescencia, que te empiezan a crecer los tegobis. Lo hice todo sola, me vine a vivir a Buenos Aires, no les conté nada a mis viejos y empecé a tomar hormonas con ayuda de médicos, de equipos médicos que me iban controlando las medidas hormonales”, relató. Añadió que, tiempo después, sintió la necesidad de comunicarle a su familia su situación, ya que no podía continuar viviendo una doble vida.

“Llegó un momento en donde necesité contárselo a mis viejos, porque no podía ser Inés y volver a mi género anterior para vincularme con mis papás”, explicó a sus compañeros de convivencia.

Comenzaron las internas entre los participantes de Survivor Expedicion Robinson

Sobre cómo llegó a revelar estas instancias de su pasado, la estudiante explicó que “ya estamos pasando muchos días juntos, y cuando empezás a conocerte con alguien necesitás contarle tu historia como para ir un poquito más allá de la conexión que ya estás teniendo No podés seguir entablando una relación si hay algo que no estás contando que es tuyo propio, que se lo querés confiar a otras personas que tal vez te puedan llegar a entender”, cerró.

Pero no todo es una feliz convivencia, ya que a días de su inicio, . . La , Braian, generó un clima de tensión en el equipo amarillo, el cual perdió las primeras dos pruebas del certamen. Al no conseguir los resultados esperados, los integrantes del grupo comenzaron a buscar responsables y apuntaron contra una de las jóvenes, quien tendría posibilidades de convertirse en la segunda eliminada del reality.

El primer eliminado de Survivor Expedicion Robinson fue Braian

Uno de los primeros consensos se dio entre los hombres cuando cuatro jóvenes apuntaron contra la crupier de casino: “A Giselle ya no la aguanta nadie porque se levantó esta mañana armando puterío, hablando con este, con el otro, diciendo esto de este”.

En el mismo sentido, Mauro respaldó las palabras de su compañero de equipo: “Ya todos empiezan a hablar uno del otro, por atrás, te llega un comentario que alguien dijo de vos tal cosa, se nota que hay un ambiente un poco más tenso. Giselle no para de llevar chismes de acá para allá, y eso produce malestar en todos. Cada cosa que uno le cuenta va y lo cuenta a otra persona, no es de confianza”.

Por último, Giselle dio su punto de vista y comentó una experiencia similar que vivió con otra participante del equipo amarillo: “Me enteré de que Aixa estaba hablando algunas cosas de mí por atrás, como que le chocaba mi personalidad. También tengo dudas de Mauro porque lo veo que lleva y trae”.