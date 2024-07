Flor Vigna presentó su nuevo tema con fuerte mensaje para quienes se burlaron de ella

Flor Vigna mostró el adelanto de su nuevo tema con una profunda reflexión

Flor Vigna vuelve a hablar de sus sentimientos y a intentar cicatrizar sus heridas a través de sus canciones. Cada vez más enfocada en su nuevo camino como cantante, la bailarina mostró el detrás de escena “Valiente”, el tema en el que con sus letras y sus coreografías relata cómo hizo para salir adelante de un período depresivo.

“Últimamente me pasaron muchas cosas, algunas que saben y otras (que me cuestan aún más) me las guardé para mi familia”, destacó Vigna en la publicación de Instagram en la que mostró el adelanto del audiovisual. “Escribí este tema para los que tocamos fondo y queremos salir como sea”, agregó, abriendo aún más su corazón y señalando a un viejo conocido como uno de los puntales de esta nueva etapa. “Gracias amigo Facu Mazzei por tu arte, pero aún más por tu amistad”.

En el clip, Flor encabeza una coreografía urbana y bien física como acostumbra y amaga besarse con Mazzei, a quien halagó por partida doble. “Tu gente, tus coreos tu ideología y valores hicieron magia”, cerró la protagonista, elogiando las cualidades artísticas y humanas del coreógrafo.

La referencia para su expartenaire en Bailando por un sueño, tiene algunos puntos en común con su situación actual. En aquella edición 2019, llegaron a la final donde perdieron ante su entonces novio Nico Occhiato que hizo tándem con Flor Jazmín Peña, su compañera en Luzu TV y desde principios de año, también su novia.

La historia de Flor Vigna

A veces la vida se pone injusta, todos tenemos una herida que nos frustra. Siento, creo que yo puedo ser valiente y contestarme esta pregunta: ¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta?”, canta y se cuestiona Vigna, quien cierra el fragmento con un consejo y una convicción: “No apareces lo que quieres si no buscas. Siento, creo que yo puedo, ser valiente desde cero. Todo empieza por mí hoy”.

Además, en sus historias Vigna publicó otro mensaje sin destinatario pero que se relaciona directamente con su último cruce mediático. “Quien te burla te está invitando a una charla con tu autoestima. Con vos mismo. Retroceder y ser cobarde creyendo más en un otro, o avanzar y ser valiente creyendo quien sos, en tu capacidad y autopromesa de mejorar hasta cumplir eso por lo que te la estás jugando. Quien te halaga de frente y por det´ras hace lo imposible porque te vaya mal, te ayuda. Te vuelve más fuerte”.

La frase la escribió días después que trascendieran las burlas de Momi Giardina hacia su desempeño como cantante. La bailarina, compañera de Occhiato y Peña en Luzu TV, subió una historia en Instagram configurada para que la vean solo sus mejores amigos, donde criticaba con dureza las habilidades vocales de Vigna al compartir un ensayo de esta última y el comentario “me hace conch... como canta”.

Flor Vigna le respondió a Momi Giardina por sus críticas (Intrusos. América)

El fragmento salió al aire por erro, lo que motivó la respuesta de Flor: “Me dolió que se burle de esa forma y de esta canción en particular. Justo es el tema donde cuento todo lo que me costó llevar adelante este proyecto y cómo salir de la depresión”, señaló Vigna en diálogo con Intrusos (América). La canción en cuestión es precisamente “Valiente”, que ya puede escucharse en Spotify y en las próximas horas se publicará en las plataformas audiovisuales con su correspondiente videoclip.

Además, la exnovia de Occhiato aclaró que le había sorprendido la burla, porque Momi en más de una oportunidad la halagó por su carrera y por todo lo que estaba progresando con la música. “Siempre me dijo cosas re lindas”, confesó, y cerró en el mismo tono de sorpresa. “No entiendo qué pasó. Todo Luzu TV vino a un show mío en Bariloche y fue ella la que me dijo que le gustaba lo que yo hacía”.