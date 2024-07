La dura crítica de Momi Giardina a Flor Vigna que expuso uno de sus amigos y la reacción de Nico Occhiato

Momi Giardina cuestionó a Flor Vigna

Momi Giardina fue uno de los nombres más mencionados en las redes sociales en las últimas horas tras un incidente durante una transmisión en vivo del ciclo de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), paradójicamente, en momentos en que ella no se encontraba en el estudio, incuso en el país, ya que continúa disfrutando de sus vacaciones.

El hecho ocurrió mientras Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Santiago Talledo y Nacho Elizalde, junto con Julieta Poggio, invitada especial en esta oportunidad, analizaban contenido de redes sociales en su habitual transmisión. Durante la revisión, Talledo, comenzó mostrando al aire una publicación de Momi en sus historias de Instagram, en que se la puede ver en una cama, entre sábanas, en la que se destacaba un texto que rezaba: “Una nonina larga pero muy bebotera la vieja”. Sin embargo, estuvo lento de reflejos el amigo de la viajera al momento de cerrar la aplicación.

Tras esa historia, se mostró accidentalmente la siguiente historia del Instagram de la bailarina, quien actualmente está en París junto a su novio. En esta historia, configurada para que la vean solo sus mejores amigos, criticaba con dureza las habilidades vocales de Flor Vigna, al compartir un ensayo de esta última y el comentario “me hace conch... como canta”.

Flor Vigna practica su nuevo tema

La crítica, aunque visible solo por unos segundos, fue suficiente para captar la atención de sus compañeros y de los espectadores, lo que generó reacciones inmediatas. Ante el percance en vivo, Occhiato -expareja de Vigna- y Talledo expresaron su sorpresa. Al verse la imagen se escuchó en los micrófonos un “¡Uy,no!” que dejó en silencio a todos por un segundo.

Fue entonces que el responsable del error, Santiago, intentó minimizar el incidente preguntando: “¿No se vio, no?”, a lo que sus compañeros negaron haber visto la publicación, a lo que el amigo de Momi dejó en claro: “Era una historia de mejores amigos que no se podía ver”.

Otro detalle llamó la atención de todos, y es que posteriormente, la producción del ciclo eliminó el fragmento polémico de la versión completa del programa disponible en YouTube. Este tipo de intervenciones en la edición demuestra la intención de mitigar el impacto del incidente en la audiencia masiva.

La historia subida por Momi Giardina

Flor Vigna, en tanto, se refirió al tema en una charla con Pepe Ochoa, panelista de LAM, y, allí reconoció:” Me pareció raro, siempre que nos vimos en persona me saludó re bien. Me vino a ver a un show, pero parece que en mejores amigos le da por burlarse de mí. Siempre nos tiramos buena onda con ella y con su hija y la verdad que me sorprendió”. cerró la aludida sobre el embarazoso momento al aire en que se vio envuelta en las últimas horas.

La situación, sin embargo, generó un amplio debate en redes sociales sobre la interacción de los participantes del programa y la crítica expuesta involuntariamente. Influencers y usuarios de internet reaccionaron al incidente, mostrando el alcance y la repercusión de los contenidos compartidos en tiempo real en plataformas de streaming y redes sociales.

“Flor Vigna no necesita ni responder, ya queda en evidencia la falta de madurez. Al fin y al cabo quien juzga es porque le frustra no poder hacer lo que tú si”, expresó uno de los usuarios, en tanto que otro detalló: “Che, posta, no entiendo el odio a Flor Vigna, es una mina re talentosa que la está luchando con la música porque es su sueño, cuando está lleno de artistas que la rompen y no se los juzga por su aptitud vocal. Lo de Momi no estuvo bueno, ni lo de su ex, ni de nadie en Luzu”.