El picante mensaje de Sabrina Rojas después de que Luciano Castro y Griselda Siciliani se mostraron a los besos

El exabrupto de Sabrina Rojas contra Luciano Castro después de que él subiera una foto con Siciliani (Video: IG/@rojassasi)

La actriz Sabrina Rojas utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes indirectas tras la publicación de una foto por parte de su expareja, Luciano Castro. El actor, quien recientemente oficializó su romance con Griselda Siciliani, compartió una imagen en Instagram donde se lo ve besando a su nueva pareja, acompañada del mensaje “Te amo”.

Este gesto romántico no pasó desapercibido para Rojas, quien reaccionó rápidamente en sus propias historias de Instagram. En un video, la conductora de Pasó en América compartió reflexiones sobre cómo afecta la soledad a hombres y mujeres, agregando un comentario personal: “Mejor sola que aguantando a un pelotudo”. Enfatizando aún más su mensaje, añadió: “Igual el pelotudo siempre encuentra a alguien que lo aguante”.

Siciliani, por su parte, respondió a la declaración de amor de Castro repostéandola en su perfil, lo que evidenció aún más la fortaleza de su relación. Este intercambio público de afecto parece haber sido el detonante para las publicaciones de Rojas.

Luciano Castro y Griselda Siciliani hicieron público su romance hace unos meses. Este nuevo capítulo en la vida amorosa del actor se dio tras el final de su relación con Flor Vigna a finales de 2023. Ambos actores admitieron haber tenido una breve relación sin compromiso 15 años atrás, y se reencontraron recientemente en una fiesta de cumpleaños organizada por su colega Carla Peterson.

Sabrina Rojas, expareja de Luciano Castro

Griselda Siciliani fue la primera en confirmar su relación con Castro en un mensaje al panelista de Intrusos, Guido Záffora. Poco después, él habló al respecto en una entrevista con Fernando Dente, donde expresó su felicidad por haberse reencontrado con Siciliani. “A mí me gusta mucho la Tana, siempre me gustó y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”, declaró.

Castro también comentó sobre la decisión de hacer público su romance: “Muchas veces es mejor contarlo a que piensen que es algo prohibido, porque por suerte no es algo prohibido. Los dos estamos solos y, algo que puede ser lindo, vivirlo como algo prohibido es una mierda”.

Este nuevo episodio en la vida de Luciano Castro y Griselda Siciliani se refleja claramente en sus interacciones en redes sociales. Antes de la polémica foto compartida por Castro, Siciliani había publicado una imagen donde él la abraza, con la frase: “¡Oiga, señor! ¿Qué hace?”. Ahora, la pareja no oculta su amor y lo expresa libremente en sus publicaciones.

Luciano Castro le dedicó un mensaje a su novia Griselda Siciliani: "Te amo" (Instagram)

Mientras tanto, Sabrina Rojas sigue adelante con su vida y carrera, pero no ha dejado de manifestar sus sentimientos y reacciones ante las actitudes de su expareja, demostrando que las redes sociales siguen siendo un campo de batalla emocional en el que cada publicación puede desencadenar fuertes respuestas.

Cabe mencionar que semanas atrás surgió un fuerte rumor que la involucraba a Sabrina en una nueva relación. Sucedió a mediados de abril pasado, cuando se la vinculó con Juani Martino, el hermano de la periodista Majo Martino. Fue después de que él publicó una foto en la que se vio la mitad de la cara de una mujer rubia, lo cual avivó las versiones de romance. La imagen ocasionó gran repercusión en redes, ya que desde su ruptura con El Tucu López, a Sabrina no se la había visto con nadie.