Luciano Castro y Griselda Siciliani, enamorados, ya no ocultan su amor: su foto paseando por Palermo

Luciano Castro y Griselda Siciliani pasearon en la tarde el sábado, juntos y enamorados por las calles de Palermo

Hace un mes Griselda Siciliani se abría y confirmaba, luego de intensos rumores y trascendidos, que había comenzado una relación amorosa con Luciano Castro. “Estamos rebien”, se sinceró, en una nota con A la tarde donde la actriz de la obra Felicidades ponía fin a las especulaciones que circulaban. “Me gusta mucho La Tana”, contaba él después, como nunca, en Noche al Dente. En la tarde del sábado, la pareja fue captada abrazada y feliz en la calle disfrutando su amor.

Teleshow accedió a una foto de la pareja paseando por el barrio de Palermo, de buen humor y disfrutando del fin de semana largo. Con looks súper relajados, él de buzo y shorts y ella vistiendo una campera inflable con zapatillas deportivas, la pareja dejó de ocultar su romance y viven con naturalidad una relación intermitente que tuvo su germen hace 20 años y pudo concretarse en este momento de sus vidas.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, enamorados en las calles de Palermo (Foto: Teleshow)

“No sé cómo contar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica con la que estoy empezando a vincularme o relacionarme”, contó el galán en el ciclo de América para terminar relatando cómo volvieron a recontactarse tras tener una relación amorosa en el pasado, mucho antes de sus ex, Adrián Suar y Sabrina Rojas.

“Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y nos pintó ir a cenar. Y ya. No puedo decorar cómo fue porque son años y años de amistad y de conocernos. No es una chica más y eso me gusta de la Tana. Me gusta mucho”, recordó, sobre el encuentro que se dio en el marco del cumpleaños de Carla Peterson, quien es muy amiga de la actriz.

“Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero siempre tuvimos muchos amigos en común. Muy fuerte. Los amigos en común, a veces sin querer queriendo, llevan y traen”, señaló, aunque no puso en ese grupo a Carla que es “de las que menos habla”. “Es esta cosa cariñosa de que un amigo te cuenta ‘estuve allá o estuve acá con Gri’. Nada importante”, aseguró.

“A nosotros nos pasa algo muy gracioso que nos encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y no es la misma charla de cuando teníamos veintipico. La vida nos pasó por encima a los dos. Entonces con La Tana nos encontramos de hijos, algo de lo que nunca habíamos hablado. Se volvió algo muy lindo y te repito. Me gusta mucho La Tana”, señaló Luciano que es padre de Mateo (22), Esperanza (11) y Fausto (9), mientras que Griselda es madre de Margarita, que acaba de cumplir 12 años.

Si bien fue secreto durante muchos años, en 2017, Griselda Siciliani le confesó a Susana Giménez en medio de un sketch con Antonio Gasalla sobre el “vínculo secreto” que tuvo con el actor cuando él se encontraba grabando Lalola en 2007. “Fue un romance, tampoco éramos novios”, expresó la actriz ante la insistencia de la conductora.

Tras la confirmación, Siciliani aclaró que prefería no hablar sobre el tema, ya que Castro ya estaba casado con Rojas y tenía una familia. Durante aquel reportaje, en el que también estaba presente el humorista (NdR.: en su personaje de Flora, la empleada pública), la actriz expresó: “He tenido cosas, soy una chica grande, pero es un chico que ahora está casado. ¿Para qué vamos a nombrarlo?”, dijo, misteriosa mientras terminaban dando las iniciales del galán.

Susana insistió: “¡Luciano Castro!”, exclamó, pero Griselda le restó importancia: “Fue antes de Adrián, por supuesto. Éramos muy jóvenes. Pero no quiero hablar de él, no le gusta. Es ermitaño, pero lo quiero mucho. Fue un romance, una cosita, tampoco es que éramos novios”, comentaba por aquellos años, antes de que la vida los vuelva a juntar.