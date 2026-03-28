República Dominicana

Mantienen alerta meteorológica por lluvias en República Dominicana

El incremento de la humedad y la inestabilidad atmosférica ha llevado a que departamentos oficiales extiendan medidas de precaución, según los reportes presentados por canales de información meteorológica para el territorio nacional.

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 16 provincias bajo alerta meteorológica.

El Centro de Operaciones de Emergencias ha mantenido la alerta meteorológica en nueve provincias y el Distrito Nacional ante la persistencia de una vaguada que, este sábado, provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en amplias zonas de República Dominicana. De acuerdo con el último reporte de Acento TV, este fenómeno responde a la combinación de la humedad arrastrada por el viento del este/noreste, la inestabilidad en diversos niveles de la troposfera y los efectos locales de la geografía nacional, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana.

El reporte precisa que ocho provincias y el Distrito Nacional permanecen en alerta amarilla, mientras que otras ocho continúan bajo alerta verde. Esta disposición del COE se sustenta en el informe del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), que advierte sobre el lento desplazamiento de un sistema frontal hacia el noroeste de la isla, cerca del sur de las Bahamas, manteniendo así el ambiente húmedo y propicio para precipitaciones desde la madrugada del sábado.

Para la tarde de hoy, se esperan aguaceros dispersos localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento especialmente en el noreste, la frontera, la Cordillera Central y el litoral caribeño. Aunque se prevé una paulatina disminución de la intensidad de las lluvias durante la noche, las autoridades recomiendan evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y abstenerse de utilizar balnearios en las zonas en alerta. Los operadores del litoral atlántico deben extremar precauciones ante visibilidad reducida, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje elevado.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas seguirán siendo especialmente adversas para Santo Domingo. En el Distrito Nacional, se anticipa un notorio incremento de la nubosidad, con lluvias locales, tormentas eléctricas y ráfagas ocasionales durante la tarde. Santo Domingo Norte, Este y Oeste enfrentan escenarios de cielo mayormente nublado, precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y viento fuerte, conforme a las previsiones del mismo medio.

El INDOMET informó que la vaguada continuará produciendo ecos de lluvias asociados a aguaceros moderados a fuertes en ocasiones y posibles ráfagas de viento./ (INDOMET)
El INDOMET informó que la vaguada continuará produciendo ecos de lluvias asociados a aguaceros moderados a fuertes en ocasiones y posibles ráfagas de viento./ (INDOMET)

Las temperaturas se mantendrán agradables por la noche, en la madrugada y durante las primeras horas del día, en particular en zonas montañosas y valles interiores, donde pueden presentarse episodios de nieblas o neblinas. Los valores mínimos oscilarán entre 19 °C y 21 °C, mientras que las máximas estarán en el rango de 28 °C a 31 °C.

Este bloque responde directamente a la situación meteorológica actual: Una vaguada instalada en diversos niveles de la atmósfera genera hoy lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en múltiples regiones de República Dominicana, donde el COE ha dispuesto alertas en 16 provincias y el Distrito Nacional por riesgo de inundaciones y tormentas.

Domingo con lluvias en disminución y persistencia de condiciones inestables

Para la jornada del domingo, el pronóstico según las autoridades anticipa una reducción progresiva tanto en la intensidad como en la frecuencia de las precipitaciones, a raíz de una menor presencia de humedad en la atmósfera. A pesar de esto, durante la tarde continuarán algunos aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en las provincias de Monte Plata, Santo Domingo, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Azua y Bahoruco, entre otras, como resultado de una débil vaguada y la aceleración del viento del este/noreste.

En todas estas demarcaciones, el llamado de las autoridades es a mantener precaución y a seguir las recomendaciones del COE y los boletines del INDOMET para evitar incidentes asociados a crecidas repentinas y descargas eléctricas.

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