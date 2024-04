Sabrina Rojas habría iniciado una relación con Juani Martino: “No lo quiero negar del todo”

Sabrina Rojas habría iniciado una relación con Juani Martino

Desde hace unos días se viene hablando de un posible romance entre Sabrina Rojas y Juan Martino, hermano de la periodista Majo Martino. La cuestión se potenció en las últimas horas, cuando él publicó en sus historias de Instagram una foto en la que aparece sonriente junto a una mujer rubia que se tapa la mitad de la cara pero que sería justamente la ex de Luciano Castro y Luis El Tucu López.

“El periodista Gustavo Méndez vio la historia, yo no la había visto, la selfie que subió Juan con Sabrina. No la arrobó, pero a él le había llegado hace unos días el rumor de que estaban juntos. Entonces, a Pía (Shaw) que la tenemos en la radio le escribió a Sabrina”, comentó Yanina Latorre en la emisión de LAM (América) de este miércoles.

“La cuestión es que ella nos mandó un audio atajándose, que era todo mentira. Y dijo: ‘Ya sé que Yanina no me va a creer, pero tenemos un grupo de amigos en común que sí están de novios y últimamente nos venimos viendo seguido. Viste lo que hacés después de un par de fernets, que te sacás unas fotos y después te arrepentís. Somos amigos y no pasa nada’”, replicó la panelista, pero acto seguido agregó más información provista por la propia Rojas. “‘Igual no lo quiero negar del todo, porque después llego a cambiar de idea y pasa algo...’. Dejó una apertura a lo último, una ventana abierta”, analizó Yanina.

Sabrina Rojas

Días atrás, Sabrina Rojas reconoció que uno de sus más grandes sueños era encontrarse con alguno de los galanes de la pantalla. Para su sorpresa, la rubia logró cumplir ese deseo con uno de los platónicos de la adolescencia. “En mi adultez pude hacer una de esas escenas que yo tanto veía”, señaló mientras rememoraba el momento este miércoles por la noche.

En la semana de estreno del nuevo ciclo que comparte con Augusto Tartufoli, Pasó en América (América TV), la modelo reconoció que era una fanática de las tiras de ficción. En especial de las de Andrea del Boca, donde compartía cámara con Gustavo Bermúdez. “Era mi galán cuando yo era chiquita”, reconoció la expareja de Luciano Castro mientras sonaba el tema musical de la novela Celeste siempre celeste.

Nunca se imaginó que llegaría el día en que trabajara a su lado. Sin embargo, la rubia consiguió la oportunidad de formar parte de la tira de Telefe, Somos familia (2014), la cual tenía de protagonista al intérprete que tanto anhelaba conocer y a Ana María Orozco. La tira de ficción que hizo Enrique Estévanez junto a Rojas y Bermúdez en el rol de pareja, por lo que ella no desaprovechó la oportunidad.

Sabrina Rojas cumplió su sueño con un conocido galán de telenovelas

“Yo hacía de su pareja y lo besé, ¿entendés? Ese es el galán que yo veía en mi adolescencia, y en mi adultez pude hacer una de esas escenas que yo tanto veía”, señaló la intérprete en medio de la emisión del programa que conduce. Su anécdota le sacó una gran sonrisa al recordar ese momento, pese a que hizo hincapié en que no está buscando volver a enamorarse tras su última relación.

La última relación pública de Rojas había sido con el Tucu López y tras su separación decidió poner el foco en su familia y vida laboral. En un intento de darle un cierre a ese capítulo, la mujer dejó de seguirlo en las redes sociales y explicó que ya no le interesaba ver sus publicaciones, como tampoco “mantener contacto con él”, según sus declaraciones en Intrusos (América TV).

“No estoy para ponerme de novia para nada, pero si estoy abierta a conocer”, se sinceró respecto a su vida sentimental. Además, enfatizó que solo busca hombres mayores de 40 años. “Basta de chabones de 45 que siguen a nenitas de 20 en bolas. Pavotes no, hombres”, explicó en su entrevista en la pantalla chica. Su soltería coincide con el padre de sus hijos, quien también decidió cortar el vínculo con quien era su novia, Flor Vigna.