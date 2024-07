La inesperada declaración de Luciano Castro a Griselda Sicialiani: un mensaje eliminado y una dedicatoria muy especial

Griselda Siciliani compartió la primera imagen acompañada de Luciano Castro

Apenas dos meses pasaron desde la confirmación realizada por ambos: Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a ser pareja después de más de 15 años, época en que vivieron un corto amorío. El tiempo pasó y los volvió a unir. Y fue ahora que ambos decidieron, en sus respectivas redes sociales, mostrarse juntos.

En las últimas horas, la actriz compartió una fotografía reciente de ambos. En la imagen, Luciano aparece abrazándola, a la vez que ella muestra una expresión de sorpresa. El texto que acompaña la foto dice: “¡Oiga, señor! ¿Qué hace?”, mientras que se acompaña la escena con la canción “Si supieras” de Las Pelotas

Los seguidores de la pareja habían estado especulando sobre el estado de su relación, pero esta publicación disipó cualquier duda sobre una posible ruptura. Desde que su romance se hizo público, ambos mantuvieron una presencia activa en los medios y redes sociales, generando interés y comentarios por parte de sus admiradores, aunque es la primera vez que se mostraban juntos.

Luciano Castro compartió una imagen acompañado por Griselda Siciliani, con una declaración que no quedó en claro y debió reescribir

Horas más tarde, Luciano Castro también utilizó sus redes sociales para confirmar su relación. El actor publicó una fotografía en blanco y negro donde se puede ver a Griselda sonriendo mientras él le da un beso en la mejilla. Inicialmente, Castro incluyó un mensaje que generó cierta confusión entre sus seguidores debido a la ambigüedad entre “te quiero” y “te amo”. Ya que la caligrafía no fue lo más clara posible.

Algunas horas después, borró la publicación y la reemplazó por una nueva con el mensaje más claro: “Te amo”. Sin dudas el detalle de haber borrado la primera publicación y luego corregido el texto que acompañaba la imagen despejó dudas sobre la magnitud del presente entre ambos según su visión.

En una reciente charla en el ciclo Noche al Dente, Castro reconoció: “No sé cómo contar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica con la que estoy empezando a vincularme o relacionarme”, señaló, para terminar relatando cómo fue que volvieron a ponerse en contacto.

Luciano Castro volvió a subir la imagen con Griselda Siciliani y ahora con un texto que deja más en claro sus sentimientos

“Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y nos pintó ir a cenar. Y ya. No puedo decorar cómo fue porque son años y años de amistad y de conocernos. No es una chica más y eso me gusta de la Tana. Me gusta mucho”, se sinceró, sobre cómo la celebración de Carla, quien es muy amiga de la actriz y cumple años el 6 de abril, sirvió para que nazca su amor.

“Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero siempre tuvimos muchos amigos en común. Muy fuerte. Los amigos en común, a veces sin querer queriendo, llevan y traen”, señaló, aunque no puso en ese grupo a Carla que es “de las que menos habla”. “Es esta cosa cariñosa de que un amigo te cuenta ‘estuve allá o estuve acá con Gri’. Nada importante”, aseguró.

“A nosotros nos pasa algo muy gracioso que nos encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y no es la misma charla de cuando teníamos veintipico. La vida nos pasó por encima a los dos. Entonces con La Tana nos encontramos hablando de hijos, algo de lo que nunca habíamos hecho. Se volvió algo muy lindo y te repito. Me gusta mucho La Tana”, siguió, enamoradísimo.

Luciano Castro y Griselda Siciliani protagonizaron el videoclip “Fue tan bueno” de la banda La Franela en 2015

“Siempre me gustó y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 17 o 19 años”, señaló, momento en el que en el programa de Fer Dente recordaron el videoclip de “Fue tan bueno” que protagonizaron de la banda La Franela. “En aquel momento me dijeron ‘trabajarías con Siciliani’ y les respondí ‘yo qué sé’. Ni sabía que iba a pegar tanto el video”, se sinceró, mientras ponían las imágenes donde interpretan a una pareja que mantiene una acalorada discusión.

“Cuando hicimos ese video hacía 3 años que no hablábamos. Nos encontramos ahí, charlábamos, nos moríamos de risa. Éramos rependejos. ¡Mirá, no tengo ni una cana, la put... madre!”, comentó, divertido.