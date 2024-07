Pablo Alarcón recibió el alta médica después de 45 días de internación

Pablo Alarcón recibió el alta médica

Luego de 45 días de internación, una operación a corazón abierto, y tras superar una neumonía bilateral, Pablo Alarcón recibió el alta médica. Según pudo saber Teleshow por medio de Claribel Medina, su expareja, el actor de 77 años ya se encuentra en su casa para continuar su recuperación rodeado por los cuidados y cariños de sus seres queridos, después de pasar un mes y medio internado en terapia intensiva.

A mediados de mayo, el artista debió ser hospitalizado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) luego de padecer un declive en su salud. En principio, se esperaba que el actor saliera rápidamente. Sin embargo, en el transcurso los médicos se encontraron con un panorama más preocupante. Lejos de ese momento de angustia, la tranquilidad ahora reina en el seno de su familia. “Pablo ya está en la casa”, comenzó diciendo Claribel en charla con Teleshow.

El video de Pablo Alarcón desde la clínica: "Estoy internado desde hace 15 días"

En ese sentido, la actriz también detalló cómo fueron sus primeras horas en la casa, su reacción al regresar y cómo se encuentra el intérprete de Rosa de lejos: “Él está bien atendido y está recuperándose. Es una gran emoción para toda su familia. Estamos felices, hoy volvió a su casa”.

La internación de Pablo Alarcón

Luego de que se conociera su delicado estado de salud, el 19 de mayo, Alarcón detalló cómo habían sido las primeras horas de su internación. “Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa. Tengo una infección pulmonar bilateral. Pero bueno, estoy bien”, había comentado el artista con la idea de trasladar tranquilidad.

Claribel Medina sobre el estado de salud de Pablo Alarcón

Sin embargo, más allá del esperanzador pronóstico que tenía, Alarcón debió pasar semanas internado. Tal es así que, unos 15 días después, el actor reapareció con un video desde la clínica. “Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos”, había detallado Pablo en aquel entonces.

Como si fuera poco, días después, Alarcón y su familia volvieron a comentar la situación en redes sociales, esta vez con un pedido: dadores de sangre. Sentado en una silla, con una frazada en su regazo y una gorra en su cabeza, el actor hizo un pedido especial a los más de 247 mil fans que reúne en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lejos de escucharse su voz, quien se expresó fue su hija. “Amigos, papá no puede hablar. Por eso habla su hija. Estamos buscando 12 donadores de sangre”, comenzó diciendo mientras su padre continuaba su relato con mímica.

Mientras Alarcón se señalaba la garganta, resaltando que no podía emitir sonido alguno, la joven continuó: “Papá necesita 12 donadores, así que, por favor, si pueden ir a donar, les vamos a dejar las direcciones al final de este video y vamos a estar subiendo una historia con las direcciones. Muchas gracias. Los queremos”. Al final del video, se podían leer los labios del recordado protagonista de Regalo del cielo pronunciando la palabra “gracias”, al tiempo que lanzaba un beso a quienes escuchaban su video.

El momento más crítico de la internación llegó a mediados de junio, cuando el artista tuvo que someterse a una operación a corazón abierto. La noticia de la intervención había sido comunicada por Claribel Medina, su expareja, en una charla con Teleshow. “Lo operaron y salió fantástico, realmente respondió muy bien. Estamos todos sorprendidos y contentos”, indicó Medina sobre el resultado de la cirugía. “Fueron 48 horas de mucho cuidado. Dentro de la dificultad está de muy buen ánimo”, añadió Claribel respecto a la complejidad de la operación. A partir de entonces, Alarcón logró recuperarse, al punto de conseguir el alta.