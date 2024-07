Presentaron a dos participantes nuevos de Survivor Expedición Robinson: ella es modelo y él, paratleta

Presentaron a dos participantes nuevos de Survivor: él es atleta paralímpico y ella modelo (Video: Telefe)

El próximo lunes 8 de julio regresa a la pantalla de Telefe el reconocido reality a nivel mundial Survivor Expedición Robinson. Esta nueva edición del programa llega con nuevos desafíos de supervivencia extrema y pruebas físicas y mentales.

El ciclo será conducido por Marley y se emitirá de lunes a jueves a las 22:30 y los domingos a las 22, en el lugar que actualmente ocupa Gran Hermano, tal como se informó desde el canal que continúa apostando al formato del reality gracias a los buenos números de audiencia que está cosechando.

Esta nueva temporada se grabó en Colombia durante el 2023. Aislados en un entorno desértico, los concursantes deberán superar diversos retos mientras forman alianzas y estrategias para eliminar a sus compañeros mediante votaciones, hasta que quede un único ganador.

Para ir preparando el terreno, en Cortá por Lozano (ciclo que conduce Vero Lozano por el canal de la pelotas) dieron un adelanto exclusivo de lo que se verá una vez que inicie el reality y revelaron los perfiles de dos nuevos participantes que se suman a Iván, un entrenador físico de 29 años.

Samanta es la nueva participante de Survivor Expedición Robinson (Telefe)

Samanta de 27 años es modelo y fue la primera mujer que Telefe mostró antes de que inicie la competencia. En el adelanto se mostró divertida enseñándole a hacer twerk a las otras concursantes y aclaró sus fortalezas: “Me veo bien para los desafíos, creo que tengo mucho para dar y liderazgo también“, sostuvo decidida a darlo todo en la isla.

Acto seguido, la conductora pidió el tape de Gabriel, conocido como Torito. Tiene 25 años, fue presentado como paratleta y en las imágenes se lo vio practicando el lanzamiento de disco. “Siempre me esfuerzo en todos los sentidos para dar lo mejor de mí”, afirmó el joven que mostró su fortaleza para varios de los desafíos aunque aclaró cuál era su debilidad: “La verdad tengo un hambre: unas ganas de comer un guiso o un arroz con pollo. Yo soy de comer mucho y bien”.

Gabriel es nuevo participante de Survivor Expedición Robinson (Telefe)

Además, Torito reveló que cuenta con una discapacidad: aclaró que tiene una parálisis de medio cuerpo pero que eso no le impidió anotarse en el reality de Telefe o hacer las pruebas que el ciclo requiera. “Quiero demostrar que por más dificultad que tengas en la vida o lo que sea, todo se puede lograr para obtener el objetivo que uno quiere”, dijo el joven en su presentación.

Tal como se mencionó anteriormente, hace unos días la audiencia televisiva conoció a Iván, otro de los participantes: entrenador físico nacido en Neuquén y de 29 años quien actualmente reside en Buenos Aires, pero fue criado en Azul.

La presentación con desnudo total del primer participante de Survivor Expedición Robinson

Ya desde un primer momento llamó la atención por su poco pudor al mostrarse completamente desnudo ante el resto, y sobre ello explicó: “Me parece que es importante que las partes nobles tanto de la mujer como del hombre respiren, porque es una zona muy húmeda. Venimos de usar malla o estos pantalones que son de lycra y es importante estar desnudos también”. Fue entonces cuando recordó cómo fue el momento en que sus partes quedaron al aire: “Simplemente me fui para un costado y no sé, en un momento me comenzaron a silbar”, instante en que se apreciaron las imágenes del joven saliendo del agua completamente desnudo, mientras algunas de las mujeres vitoreaban la escena.

La decisión de revivir Survivor Expedición Robinson busca mantener los elevados índices de audiencia que dejó Gran Hermano. El reality de supervivencia tuvo originalmente dos temporadas en 2000 y 2001, bajo la conducción de Julián Weich en Canal 13, que llegó a superar los 30 puntos de rating en los momentos clave, como esa semifinal que quedó en la historia de la televisión vernácula en la que Picky Paino se convirtió en heroína.