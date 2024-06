Vuelve Survivor Expedición Robinson: la presentación con desnudo total del primer participante del reality

La presentación con desnudo total del primer participante de Survivor Expedición Robinson

Telefe anunció el regreso de Survivor Expedición Robinson a la televisión argentina, con estreno programado para el lunes 8 de julio. El programa, conocido por sus desafíos de supervivencia extrema y pruebas físicas y mentales, se emitirá de lunes a jueves a las 22:30 y los domingos a las 22, tal como se informó desde el canal que continúa apostando al formato del reality gracias a los buenos números de audiencia que está cosechando.

La nueva temporada de este ciclo se grabó en Colombia el año último y participarán individuos que no se conocen entre sí. Aislados en un entorno desértico, los concursantes deberán superar diversos retos mientras forman alianzas y estrategias para eliminar a sus compañeros mediante votaciones, hasta que quede un único ganador.

En un principio, divididos en dos tribus deben competir en desafíos físicos e intelectuales para ganar recompensas e inmunidad. Durante varios días, los participantes se enfrentan en diversas pruebas para evitar la eliminación del juego. El grupo perdedor asiste al consejo tribal donde, mediante una votación secreta, uno de sus miembros es eliminado. Conforme las tribus se van reduciendo, se fusionan en una sola y la inmunidad se convierte en individual, dejando a los demás jugadores en riesgo de ser eliminados.

El programa desembarcará en la pantalla chica como reemplazo de Gran Hermano, cuya nueva temporada fuera un éxito desde su estreno en diciembre de 2023 y que concluirá en los próximos días. La conducción estará a cargo de Marley, quien demostró su capacidad para conectar con la audiencia en distintos formatos televisivos. De hecho, en las últimas horas fue el propio conductor quien presentó al primero de los participantes.

Iván es el primer participante en conocerse de la nueva edición de Survivor Expedición Robinson

En momentos en que se encuentra conduciendo una temporada especial de Por el mundo en el marco de la Conmebol Copa América 2024, el padre de Mirko dio paso a las imágenes donde se presentaba a Iván, uno de los participantes: entrenador físico nacido en Neuquén y de 29 años, actualmente reside en Buenos Aires, pero fue criado en Azul.

Ya desde un primer momento llamó la atención por su poco pudor al mostrarse completamente desnudo ante el resto, y sobre ello explicó: “Me parece que es importante que las partes nobles tanto de la mujer como del hombre respiren, porque es una zona muy húmeda. Venimos de usar malla o estos pantalones que son de lycra y es importante estar desnudos también”. Fue entonces cuando recordó cómo fue el momento en que sus partes quedaron al aire: “Simplemente me fui para un costado y no sé, en un momento me comenzaron a silbar”, instante en que se apreciaron las imágenes del joven saliendo del agua completamente desnudo, mientras algunas de las mujeres vitoreaban la escena.

La decisión de revivir “Survivor Expedición Robinson” busca mantener los elevados índices de audiencia que dejó “Gran Hermano”. El reality de supervivencia tuvo originalmente dos temporadas en 2000 y 2001, bajo la conducción de Julián Weich en Canal 13, que llegó a superar los 30 puntos de rating en los momentos clave, como esa semifinal que quedó en la historia de la televisión vernácula.

"Picky" Paino fue la figura destacada de la primera edición de "Expedición Robinson" en el país

Durante seis semanas, los participantes se enfrentaron a condiciones extremas, limitaciones alimentarias y desafíos físicos para luchar por el premio máximo de 100 mil dólares. A la semifinal llegarían Adrián Miani y Emilia Picky Paino, por un lado, quienes debían recoger seis estacas cada uno, en tanto que había una sola séptima, y ella sería para el vencedor, que enfrentaría a Sebastián en la final.

Emilia "Picky" Paino y Adián Miani en la gran final de Expedición Robinson y Julián Weich

El trabajador portuario tuvo un inicio prometedor en la prueba al reunir las estacas incrustadas en la arena. Por otro lado, la joven estudiante de teatro que también trabaja como mesera, parecía más debilitada físicamente. Sin embargo, contra todo pronóstico, demostró una gran resistencia y determinación en este último desafío. A medida que avanzaba el reto, Miani comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Mientras él luchaba por mantenerse en pie, ella logró juntar todas sus estacas antes. Miani, agotado y cubierto de arena, expresó su frustración y desesperación con la frase “No, Jesús, no”.

Emilia "Picky" Paino de Expedición Robinson primera emisión del reality

En un giro inesperado y significativo, ella decidió ayudar a su compañero de competencia. Poniéndose de pie, lo animó con la frase “Dale, Adrián, ¡carajo!” y le permitió ganar el reto, demostrando un acto de solidaridad y compañerismo. Este desenlace del programa destacó no solo el esfuerzo físico y la resistencia de los participantes, sino también los valores de apoyo y camaradería que emergeren en situaciones extremas.