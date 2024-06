Coty Romero y Nacho Castañares blanquearon su romance y dieron su primera nota juntos: “Estamos bien”

Coty Romero y Nacho Castañares dieron la primera nota juntos (Socios del Espectáculo. El Trece)

La edición 2022 de Gran Hermano sigue dando tela para cortar. La repercusión que tuvo el reality en su regreso a la pantalla de Telefe, y la popularidad que sostuvieron algunos de sus protagonistas, mantiene en vilo a sus seguidores. Y, además de los presentes laborales de cada uno, todo se potencia cuando de romances se trata.

La nueva pareja que involucra a exhermanitos es la de Coty Romero y Nacho Castañares, que recientemente blanquearon su relación con sus respectivos efectos colaterales. La correntina venía de un vínculo mediático con Alexis El Cone Quiroga, mientras que el rubio había salido con Lucila La Tora Villar, actual compañera en el stream de Telefe. El rectángulo amoroso surgido de la casa más famosa del país sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando Coty y Nacho dieron su primera nota juntos y hablaron de su presente y, sobre todo, de su pasado.

La pareja fue abordada por una cronista de Socios del espectáculo (El Trece) que los sorprendió a bordo de un vehículo con un invitado especial: Martín Ku, El Chino, el último eliminado de la actual edición con quien se mostraron en las redes sociales. “¿Cómo viene el vínculo, cómo lo van llevando?”, preguntó la movilera a Nacho. “Bárbaro, muy bien, contentos”, respondió el madrileño, que luego fue consultado por el tenso momento al aire que tuvo con La Tora.

Nacho, Coty y el Chino

“No pasó nada, hoy estuvimos en un programa y lo explicamos. A veces parece que nos llevamos mal o nos contestamos mal, pero es porque hay confianza”, explicó el madrileño sobre su expareja. “Convivimos mucho tiempo y sabemos hasta donde responder cada uno. A veces, en un clip parece que nos peleamos y cero. No le dimos importancia, pero después vimos el clip y parece que nos hablamos mal, pero en realidad, no”.

A continuación, Nacho dijo que no habló con La Tora cuando empezó a salir con Coty. Y la notera aprovechó para consultarle a la correntina por su vínculo con la actual conductora, quien la habría dejado de seguir en las redes. “Igual, nos estamos conociendo todavía”, advirtió Romero, sentada en el asiento del acompañante, bajando el tono de su relación con el futbolista. “Pero sí, me dejó de seguir. Nunca le pedí explicaciones”, confirmó luego.

“¿Van a seguir juntos?”, insistió la cronista, esta vez a Nacho. “Sí, conociéndonos”, respondió el rubio, alineado ahora con su pareja, antes de reflejar su vínculo actual con el Cone: “Todo bien, hace tiempo que no hablamos, desde antes inclusive. Está todo bien”, señaló, mientras su pareja no quiso saber nada con la hipotética opinión de su ex. “No me interesa”, dijo tajante. Por último, Castañares también habló de Julieta Poggio, otra exhermanita, con quien se lo vinculó en el pasado. “Somos amigos, está re contenta por lo que estamos viviendo, por lo laboral también. Sigue siendo mi mejor amiga y está todo más que bien”, cerró.

La historia de Coty y Nacho adquirió estado público a principios de mayo, cuando apareció un video de ambos a los besos en un boliche. Con el correr de los días, la rubia admitió que se estaban conociendo e hizo un breve resumen del último tiempo: “Nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con La Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años...”, expresó, sin remordimientos ni culpas.