Se filtró un video de Coti Romero y Nacho Castañares a los besos en un boliche

Coti Romero y Nacho Castañares de Gran Hermano fueron vistos a los besos

Muchas veces la ficción supera a la realidad y a pesar de que los realities no suelen ser actuados, varios romances o affaires también trascienden desde ahí. Este sábado los exhermanitos Coti Romero y Nacho Castañares fueron protagonistas de un escándalo porque se filtró un video de ambos a los besos en un boliche.

Te puede interesar: El divertido reencuentro de los exGH en la casa de Daniela Celis y Thiago Medina: noche de piscina, asado y amigos

Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV. En ese sentido, publicaron el audiovisual donde se ve el momento exacto en que se besan en la boca algo que generó gran debate en las redes sociales.

Cabe destacar que a mediados de noviembre del año pasado trascendió la versión de que la correntina habría tenido un romance con su excompañero de reality mientras este aún estaba en pareja con Lucila la Tora Villar, pero en su momento, la influencer se ocupó de desmentirlo.

Te puede interesar: Coti Romero, con look renovado y una lengua afiladísima volvió a la televisión

“Me cuentan que Coti también se apretó a Nacho estando con la Tora. Hizo todo el casting de Gran Hermano”, dijo el conductor del ciclo de América luego de que trascendiera que la mediática también se habría dado unos besos con Marcos Ginocchio.

Coti Romero enfrentó la versión de que estuvo con Nacho mientras estaba con la Tora (Video: Instagram)

En ese sentido, Coti le dejó un mensaje a sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram. “Me veo obligada a hacer estas historias porque se están diciendo cosas que nada que ver. Se están diciendo cosas que no pasaron. Cuando es algo que no es así, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada, porque sé cómo son las cosas”, sostuvo, antes de referirse puntualmente a los rumores.

Te puede interesar: Así serán los próximos días en GH: una expulsión directa, nuevos “Congelados”, un juego millonario y el regreso de los ex

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, explicó Coti.

“Sé que hay una persona inventando muchas cosas para ensuciarme. Ya hablé con Lu y estoy hablando con Nacho también, estamos todos en shock por esto, es una situación muy delicada pero por suerte quedó todo bien. Yo estoy muy tranquila porque el de arriba que lo ve todo y dejo todo en sus manos”, concluyó.

El affaire de Coti Romero con Marcos Ginocchio

Coti Romero confirmó su affaire con Marcos Ginocchio Besa bien

Si bien Coti en su momento desmintió la versión de que pasó algo con Nacho, sí confirmó que se besó con Marcos Ginocchio. Fue durante una emisión del Bailando 2023 cuando en la previa, también había sido Ángel de Brito quien había adelantado que Romero tuvo un affaire con el ganador de Gran Hermano. “Besos en un AFTER #Coti #Marcos. Spoiler”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

“Era una prenda”, aclaró ella buscando eludir rápidamente el tema, pero el conductor Marcelo Tinelli quiso ahondar más: “¿Beso qué es? Porque puede ser un piquito...”, le preguntó a la participante, quien fue explícita en su respuesta: “No, con chape, con lengua”.

En ese sentido, Mariano de la Canal tomó el micrófono y le preguntó a su compañera: “¿Chapa bien?”. Y de inmediato ella lanzó un insulto al aire: “¡Qué hijo de p... que sos!”. Y Ángel retomó la consulta que la participante había evitado responder: “¿Está muda Coti? ¿Cómo besa Marcos?”. Otra vez Romero evadió la respuesta, y Tinelli insistió: “¿No lo va a decir? ¿Besa bien?”.

Entonces, la joven tomó el micrófono y confirmó su affaire con el ganador de Gran Hermano. “Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso”, remarcó sobre el vínculo que mantiene con su excompañero de reality. “¿Él besa bien? Del 1 al 10...”, indagó Tinelli. “Es que no ando puntuando los besos de la gente”, respondió ella que luego de la insistencia de sus compañeros de streaming, terminó confirmando que “besa bien”.