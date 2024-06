Cinthia Fernández contó las dificultades de ser madre en un video: “Tardo cinco minutos y es un caos”

Cinthia Fernández contó las dificultades de ser madre con un divertido video

Desde sus bromas hasta sus “locuras”, Cinthia Fernández disfruta cada día con sus hijas. Pero más allá de los momentos felices, la mediática también vive situaciones complejas que ponen a prueba su habilidad como madre. Tal es así que, cansada de las travesuras que le hacen vivir Charis, Bella y Francesca, la bailarina publicó un divertido video en el que ironizó los problemas que afronta.

“Lo que tus hijos escuchan cuando vos hablás”, dice una voz, para introducir el tema del video, mientras Fernández muestra a las mellizas de 10 años, minutos después de regresar de la escuela, sentadas en la mesa de la casa. Luego, la bailarina simula asomarse a la habitación de sus hijas y comentarles: “¿Quién lleva tres horas haciendo la comida? Yo. ¿Y quién va a decirme que prefiere cualquier otra mierda para comer? Ay, sí, vos”.

Con el objetivo de compartir más detalles de las actitudes de sus hijas, Cinthia recreó otro momento: “Chicas, mamá va a hablar por teléfono, a la cuenta de tres gritan bien fuerte, ¿si?. Esperá que agarro el teléfono, me lo pongo bien en la oreja y ahí, cuando lo tengo en la oreja gritás. Les encanta”.

Cinthia Fernández suele compartir con sus seguidores los detalles de su vida cotidiana a través de Instagram

Luego, en las afueras de la casa, Fernández ironizó sobre las dificultades que vive cuando necesita llevar a las mellizas a algún lugar: “¿Adivinen quién va a salir a la hora que dijimos? Nadie”. Así las cosas, la mediática también se refirió al poco tiempo que tiene para comer tranquila y al desorden que generan las pequeñas en el interior de la casa: “¿Quién por fin se va a sentar a comer la comida caliente? La van a llamar en cinco minutos. Chicas, escuchen, acabo de ordenar el living, subo, hago un pipí y cuando bajo, lo desordenan bien. Pero que quede peor de lo que estaba. Tardo cinco minutos, cuando bajo, caos”.

Sin embargo, según mostró Cinthia en su divertido video, la situación más desagradable se da en el baño de su casa. Cubierta únicamente con un toallón, a punto de bañarse, la bailarina se refirió a los olvidos de sus hijas: “No te preocupes mi amor que me encanta ver los troncos flotando, es como que me hace acordar a los lagos de Palermo. Yo tiro la cadena, no te preocupes”.

La asquerosa sorpresa que se llevó Cinthia Fernández en su casa: "El olor era terrible"

Días atrás, Fernández compartió una asquerosa situación que vivió en su casa. Con su celular en la mano, la bailarina contó por redes sociales: “Ayer en mi casa se sentía mucho olor a podrido, pero podrido podrido y no podrido de baño sino podrido de que algo había palmado, alguien había muerto, algo estaba mal”. Acto seguido, con un gesto de repulsión mientras recordaba lo ocurrido, Cinthia agregó a su relato. “O a lo mejor había una basura que descompone feo, no sé. Hay cosas que descomponen con mucho olor. Entonces saco la bolsa de la basura, nada, ¡el tacho tenía olor!!”, dijo mostrando su sorpresa ante lo que iba a ocurrir. “Tampoco es que había tanta basura, nada, ni llegaba a la mitad del tacho, dije: ‘¡qué raro tanto olor!’, que se yo, por ahí la carne, no sabíamos qué, y no era nada de eso, ¿qué pasó?”, relató a modo de enigma.

Entonces, se pudo ver otra secuencia de video en donde se develaba el misterio. Una rata muerta al lado del cesto de basura se vio en primer plano, mientras Cinthia musicalizó la escena con el tema “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio. “Rata inmunda, animal rastrero”, cantaba la intérprete mientras la panelista hacía foco en el animal muerto. “Mi vida rodeada de ratas”, escribió la bailarina, mientras sugería a sus seguidores que fueran a ver sus historias. “Vayan a verlas, que les cuento lo que pasó”, expresó, con muchos emojis de dibujos de ratas al lado de su publicación.