La asquerosa sorpresa que se llevó Cinthia Fernández en su casa: "El olor era terrible"

Cinthia Fernández suele compartir con sus seguidores los detalles de su vida cotidiana a través de Instagram. Desde las actividades con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, hasta las peleas con su exmarido y padre de sus nenas, Matías Defederico, por el tema de la cuota alimentaria y otros detalles económicos y familiares. Pero en esta oportunidad, la mediática sorprendió con unos videos en donde mostró un hecho ocurrido en su hogar que despertó cientos de comentarios de sus fans.

A través de una publicación en su feed y con un par de historias, Cinthia explicó paso a paso lo sucedido. “La situación de hoy es que estoy a punto de inaugurar (su sala de escape) y estoy colapsada, chicos, ¡no saben lo que me pasó!”, comenzó explicando a la cámara encendida de su celular adentro de su camioneta. “Arranqué el día como el ort... no, como el reverendo...”, dijo y continuó: “Ayer en mi casa se sentía mucho olor a podrido, pero podrido podrido y no podrido de baño sino podrido de que algo había palmado, alguien había muerto, algo estaba mal”.

Acto seguido, con un gesto de repulsión mientras recordaba lo ocurrido, Cinthia agregó a su relato. “O a lo mejor había una basura que descompone feo, no sé. Hay cosas que descomponen con mucho olor. Entonces saco la bolsa de la basura, nada, ¡el tacho tenía olor!!”, dijo mostrando su sorpresa ante lo que iba a ocurrir. “Tampoco es que había tanta basura, nada, ni llegaba a la mitad del tacho, dije: ‘¡qué raro tanto olor!’, que se yo, por ahí la carne, no sabíamos qué, y no era nada de eso, ¿qué pasó?”, relató a modo de enigma.

Cinthia Fernández encontró una rata muerta en su casa (Instagram)

Entonces, se pudo ver otra secuencia de video en donde se develaba el misterio. Una rata muerta al lado del cesto de basura se vio en primer plano, mientras Cinthia musicalizó la escena con el tema “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio. “Rata inmunda, animal rastrero”, cantaba la intérprete mientras la panelista hacía foco en el animal muerto. “Mi vida rodeada de ratas”, escribió la bailarina, mientras sugería a sus seguidores que fueran a ver sus historias. “Vayan a verlas, que les cuento lo que pasó”, expresó, con muchos emojis de dibujos de ratas al lado de su publicación.

Cinthia Fernández se indignó con la factura de luz

A través de las redes sociales, la mediática mostró su furia contra el monto de dinero de la factura de electricidad que le llegó a su hogar. “Me vinieron 250 lucas de luz”, arrancó su relato Cinthia a viva voz para sus más de seis millones de seguidores. De inmediato, la bailarina continuó sarcástica: “Cortá la luz tranquila, ya estamos listas para salir”.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la mediática se enoja por los gastos que le demanda su casa. Unos días antes a este hecho, la panelista también había reaccionado al ver la cantidad de dinero que había gastado en su compra mensual en el supermercado. “Hoy es un día medio del ort... para mí, ¿por qué? Porque tengo que ir al mayorista. Los días que yo tengo que ir al mayorista no estoy de mal humor, estoy de pésimo, pésimo, pésimo humor, así que ahora voy a ver cómo me co..., ¿cuánto gastaré?”, expresó antes de que le llegara la cuenta, anticipándose.

Más adelante, mientras regresaba a su casa, con el auto cargado con la mercadería comprada, la mamá de Francesca y de las gemelas Bella y Charis —fruto de su exrelación con Matías Defederico— dibujó una sonrisa irónica mientras mostraba un paquete que llevaba sobre su regazo. “Lo malo es que me rompieron el... Adiviná, ¿cuánto gasté?”. Las opciones eran $300.000, $500.000 y una última (la correcta), que decía: “Más de $500.000, vayan por mi tumba”, reveló ante el lente de su cámara.