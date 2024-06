Cami Mayan volvió de sus vacaciones y su look fue tendencia por un contundente mensaje para Alexis Mac Allister

Cami Mayan volvió tras sus vacaciones y su look fue tendencia por un contundente mensaje para Alexis Mac Allister (Video: Luzu TV)

Después de unas semanas de ausencia, Cami Mayan volvió a ocupar su lugar en Patria y Familia, el programa que la tiene como una de las conductoras en Luzu TV. En pleno cambio de vida, luego de su mediática separación del futbolista Alexis Mac Allister, la influencer de 25 años construye su presente en los medios con nombre propio, entre el modelaje y su nueva faceta en el canal de streaming. Y dispuesta a pisar fuerte en este camino, optó por un look sencillo, pero con un detalle que fue furor en las redes.

En su regreso al ciclo que comparte con Fede Popgold, Anita Espósito y Lucas Spadafora, la joven lució un estilo informal y canchero en su vestuario, acompañando al tono rojizo de su cabellera con el que dio que hablar días atrás. Jeans, campera de cuero y una musculosa blanca donde estaba la frase clave: una leyenda en inglés que dio que hablar.

En letras rojas, se podía leer con nitidez “hotter than my ex”, que se traduce al castellano como “más caliente que mi ex”. Su nombre, y la foto con la mencionada remera, de inmediato treparon en las tendencias de las redes sociales. La conexión fue inmediatamente hacia el futbolista campeón del mundo, de quien se separó poco después del título en Qatar ya que él empezó una relación con una amiga de la infancia.

La remera de Cami Mayan que fue furor

Después de pasar las fiestas en La Pampa, Cami abandonó la casa que compartían en Inglaterra y empezó una nueva vida en Buenos Aires. Según trascendió entonces, y no tardó en confirmarse, el vínculo se terminó porque el futbolista apostó a un nuevo romance con Ailén Cova, quien era su mejor amiga de toda la vida.

A un año y medio de los hechos, con la templanza que da el tiempo transcurrido, habló como nunca antes de la ruptura que conmovió a un país. “Yo al principio no me iba a ir a vivir a Inglaterra, me costó mucho tomar la decisión. No era fácil para mí dejar mi equipo, mi trabajo y la facultad, o sea estaba a la mitad de la carrera”, confesó en su programa de Luzu.

Con el pasar del tiempo, la influencer logró adaptarse a la vida inglesa y llevar su propio ritmo, para lo cual forjó amistades y se inscribió en diferentes cursos. Sin embargo, nunca se esperó ser dejada por su pareja de ese entonces, quien quería que se fuera inmediatamente de la casa que compartían en Inglaterra. “Tuve que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago... Era plantearme qué hago con todo esto que soy yo. Así que obviamente que fui para allá y estuve un tiempo ahí, tipo, un mes que aproveché”, relató la conductora.

Alexis Mac Allister y Cami Mayan

“Esa era mi casa, no me podés echar un día para el otro. Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Me acuerdo que le dije, tengo que ver qué hago conmigo, no sé qué hacer con mi vida”, evocó sobre la negociación de aquellos días. Y le dedicó unas palabras al mediocampista: “Yo no me enojé, no me voy a enojar con alguien porque no puede estar más conmigo”.

Cami juntó fuerzas y logró hacer lo que estuvo a su alcance para no decaer. Lejos de deprimirse, se apoyó en su familia, amigos, empezó terapia, se recibió de licenciada en Administración de Empresas y, como explicó ella misma, le puso “mucha onda”. Tiempo después, se anima a brillar con luz propia y, cada tanto, juega el juego mediático con algún palito para su ex.