Cami Mayan cumplió 25 años y lo celebró con una megafiesta: transparencias, alcohol y amigos

Cami Mayan cumplió 25 años y lo celebró en una fiesta multitudinaria (Instagram)

qLa vida de Cami Mayan cambió radicalmente tras separarse del campeón del mundo, Alexis MacAllister. Completamente enfocada en su carrera, la modelo no solo consiguió un sinfín de ofertas laborales, sino que también logró posicionarse como una referente en las redes sociales. En medio del presente prometedor, la joven decidió recibir con los brazos abiertos su cumpleaños y no dudó en celebrarlo por todo lo alto. “Ojalá todos arranquen sus 25 años tan arriba”, expresó a través de su cuenta en las redes sociales.

Acompañada de varios de sus amigos y compañeros de Patria y Familia (Luzu TV), la influencer no le puso límite a la diversión durante este fin de semana. El lugar elegido para disfrutar de la llegada de un nuevo año de vida tuvo lugar en un reconocido bar, donde la música y las bebidas no faltaron. Tampoco la música, por lo que la morocha, ataviada en un vestido rosa bebé con semitransparencias y brillos, no paró de bailar junto a sus allegados.

Fede Bongiorno, Sofía Gonet, Fede Popgold, Lizardo Ponce y otras celebridades fueron algunas de las tantas que formaron parte de la exclusiva lista de invitados de la expareja de MacAllister esa noche. La creadora de contenido también sumó al fotógrafo Tomi Raimon, que es conocido por su amistad con Rusherking y la China Suárez, a quien ha encuadrado en el lente de la cámara en reiteradas ocasiones.

La influencer contó con la presencia de varios famosos, entre ellos Lizardo Pince y Sofía Gonet, que disfrutaron de la fiesta

“Creo que quedó más que claro que la pasé bomba este finde, pero quiero mostrarles todo”, señaló Mayan luego de la catarata de fotos y videos que compartió en su cuenta de Instagram, donde no ocultó ningún detalle de la velada multitudinaria que vivió. Incluso le sumó uno de los bloopers que protagonizó, en el cual se la observó bebiendo del pico de una botella y derramando el contenido en su vestido, el cual quedó con una mancha que acaparó la mirada de más de uno.

Como era esperado, la fiesta de la modelo causó un gran revuelo en el ciberespacio. No hubo persona que no le dejara su reacción en la sección de comentarios del posteo donde intentó resumir el evento con los mejores momentos de la noche. “De los pelos quedamos”, “Las manchas del vestido demuestran que fue un nochón”, “Potraza”, “Nunca dejés de darlo todo”, “Nuestra amiga personal la pasó bomba”, “Siempre con una sonrisa”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron sus seguidores y asistentes a la celebración.

La influencer no dudó en lucir una enorme sonrisa a juego con su look rosa

La morocha posando junto a uno de sus amigos, Fefe Bongiorno, quien es conocido por sus análisis de Gran Hermano (Instagram)

Cabe mencionar que este es el segundo cumpleaños que Cami Mayan festeja luego de su abrupta ruptura con el jugador oriundo de La Pampa. En ese entonces, la exnovia del futbolista había comenzado a rearmar su vida y no dudó en empezar esa nueva etapa con un gran festejo, pero lo cierto es que todavía continuaba afectada por lo ocurrido. “Yo en ese momento pensaba que iba a venir acá, iba a ser todo paz, que iba a poder estar contenida con mi familia, mis amigos y después si me quería ir a Europa donde sea, ya está, era cuestión de pasar la situación y listo”, explicó Cami durante una emisión del ciclo de streaming en el que participa junto a Lucas Spadafora y Silvio Süller.

En distintas ocasiones, la modelo contó cómo fue su ruptura con el integrante de la Scaloneta. “Esa era mi casa, no me podés echar un día para el otro. Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Me acuerdo que le dije, tengo que ver qué hago conmigo, no sé qué hacer con mi vida. Yo no me enojé, no me voy a enojar con alguien porque no puede estar más conmigo, o sea me parece que habría un montón las cosas. Y que era difícil y que para los dos obviamente era incómodo, pero no voy a enojarme o putearte porque no me estás eligiendo. Después de dos semanas, me fui a París con una amiga y después a Madrid”, expresó y cuando volvió se encontró con la peor sorpresa: Alexis salía con su amiga Ailén Cova: “Una semana después que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes después de separarme, me dicen que había una persona en mi casa que no era yo ¡con mi perro!”.

Ante esa situación, la joven se refugió en su familia y amigas, ya que se afrontaba a una situación difícil a nivel emocional. “Empecé terapia, dije ‘me separé y esto a mí no me va a tirar al pozo depresivo’, no quería eso. Le puse mucha onda”, reconoció ante las cámaras mientras recordaba los primeros meses del 2023.