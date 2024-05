Cami Mayan apostó por un nuevo cambio de look y causó furor: “No se la esperaban”

Cami Mayan apostó por un jugado cambio de look

Si bien durante su relación con Alexis Mac Allister se caracterizó por mantener un bajo perfil, Cami Mayan olvidó esa faceta suya y sacó a relucir su lado más creativo en las redes sociales. A más de un año de su separación, la influencer ha logrado posicionarse como una de las influencers más buscadas por su sentido de la moda. Al ser este ámbito uno de sus pasiones, la joven no dudó en mostrar su nuevo cambio de look y causar furor entre sus seguidores.

En las últimas horas del miércoles, la modelo pasó por la peluquería y se decidió por una jugadísima transformación de color. Conocida por su característica cabellera larga castaña, la conductora de Patria y Familia (Luzu TV) se despidió de su antiguo tono natural y apostó por uno rojizo oscuro. Este fue acompañado por unas mechas en una tonalidad más clara, las cuales le otorgaron un aspecto más luminoso.

“No se la esperaban”, escribió la expareja del futbolista en su posteo de Instagram, donde posó con diferentes atuendos para destacar su rotundo cambio de estilo, el cual dejó en manos de Max Jara, un conocido estilista del rubro. Apegándose a los colores de la temporada otoñal, Mayan deslumbró con el “Cherry blossom”, que también se encuentra en variados accesorios, maquillaje y hasta en prendas de vestir.

Con una gran confianza, la influencer lució su larga cabellera renovada

Como era de esperarse, su transformación causó un gran revuelo en las redes y los comentarios no tardaron en llenar su publicación, llenándola de halagos. No solo por parte de su compañero en la conducción, Fede Popgold, quien le señaló lo hermosa que estaba, sino también de sus fanáticos. “Cami cerrando el ciclo”, “Es tu color”, “Hola new era”, “La amiga personal más hermosa de todas”, “Club Atlético Cami Mayan”, “Te queda brutal ese color”, “Lo reina que sos”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la muchacha en el posteo que consiguió más de 150 mil ‘me gusta’.

El color rojido elegido por Cami Mayan es uno de los más solicitados de la temporada de otoño (Instagram)

Recién salida de la peluquería, la conductora mostró su radical cambio de look en las calles porteñas (Instagram)

Cami Mayan recordó su separación de Alexis Mac Allister

Cami Mayan contó cómo fue su ruptura de Alexis Mac Allister (Video: Luzu TV)

Si bien con este cambio de look intentó marcar el inicio de una nueva etapa tras terminar con el campeón del mundo, lo cierto es que continúa afectada por ello. A inicios de marzo, cuando comenzó su programa en Luzu TV, la influencer habló a corazón abierto sobre su separación. Lejos de avivar la chispa del escándalo, la joven intentó explicar cómo terminó su vínculo con el futbolista.

“Yo al principio no me iba a ir, a mí me costó mucho tomar la decisión de irme. No era fácil para mí dejar mi equipo, mi trabajo y la facultad, o sea estaba a la mitad de la carrera”, confesó ante la curiosidad de Fede Popgold de saber cómo Cami llegó a vivir en el exterior. En esa misma línea, recordó que le fue muy difícil debido a que dejó a sus seres queridos y por lo cambiante que era su modo de vida.

Con el pasar del tiempo, la influencer logró adaptarse y llevar su propio ritmo, para lo cual forjó amistades y se inscribió en diferentes cursos. Sin embargo, nunca se esperó ser dejada por su pareja de ese entonces, quien quería que se fuera inmediatamente de la casa que compartían en Inglaterra. “Tengo que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago... Era plantearme qué hago con todo esto que soy yo. Así que obviamente que fui para allá y estuve un tiempo ahí, tipo, un mes que aproveché”, relató la conductora.

“Esa era mi casa, no me podés echar un día para el otro. Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Me acuerdo que le dije, tengo que ver qué hago conmigo, no sé qué hacer con mi vida. Yo no me enojé, no me voy a enojar con alguien porque no puede estar más conmigo”, confesó en otro momento de su relato, en el cual dejó en claro lo difícil que fue su separación. Sin embargo, logró hacer lo que estuvo a su alcance para no decaer. Lejos de deprimirse, Mayan se apoyó en su familia, amigos, empezó terapia y, como explicó ella misma, le puso “mucha onda”.