Cami Mayán recordó su traumática separación de Alexis Mac Allister: “Había alguien en mi casa con mi perra”

Camila Mayan contó cómo fue su separación de Alexis Mac Allister y dio detalles inéditos de la ruptura (Video: Luzu TV)

Si bien durante los últimos meses la influencer Camila Mayan intentó mantenerse ajena al escándalo y no revelar los pormenores sobre su separación con el futbolista Alexis Mac Allister, por fin rompió el silencio y dio detalles inéditos de la ruptura con el deportista.

Fue al aire del canal de streaming Luzu TV donde debutó como panelista de “Patria y Familia” (ciclo que se emite de lunes a viernes de 15 a 17 con la conducción de Anita Espósito, Guido Suller, Lucas Spadafora, Fede Popgold y ella) quien estando cómoda con sus colegas, decidió hablar de todo.

Fue Fede Popgold el que quiso saber cómo fue que se le dio a Cami la posibilidad de irse a vivir afuera y en consecuencia, cómo era su vínculo con el futbolista: “Yo al principio no me iba a ir, a mí me costó mucho tomar la decisión de irme. No era fácil para mí dejar mi equipo, mi trabajo y la facultad, o sea estaba a la mitad de la carrera”, comenzó diciendo la influencer.

“Me acuerdo que empezó la pandemia. Yo tenía un viaje con mis amigas pero no lo pude hacer obviamente, porque era 2020 y seguí trabajando, también con la facultad virtual y en un momento dije me voy... Mi vida allá era muy difícil porque también iba cambiando según lo qué tiene el otro (por su pareja)”, aseguró Mayan contando detalles como nunca lo había hecho.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Por su parte, la joven recordó: “Al principio con la pandemia no se podía hacer nada, estaba todo cerrado. Después empecé a ir al gimnasio, seguí con la facu online... Brighton, es como alejado... Me embolaba, tenía que estudiar o ver qué pasaba ahí, después era esperar si nos íbamos de viaje o si venía alguien, o sea, siempre había algo, pero lo que sí me pasaba mucho era que me costaba encontrar un espacio para hacer mis cosas”, explayó.

“Me acuerdo que no quería dejar de trabajar y no hacer nada de mi vida, entonces como que luchaba mucho con eso y lo otro que mataba era estar sola”, insistió. “Arranqué a estudiar inglés, hice un curso, ahí me hice un montón de amigas que las sigo teniendo, son de otros países... Practicás un montón el idioma, entonces estaba bueno y ahí como que me fui afianzando. Dije voy a hacer un esfuerzo de salir de mi zona de confort e ir a otro lugar conocer personas nuevas. Y después yo ya me quería quedar ahí, a mí me gustaba mucho Brighton, pero sola no me iba a quedar. Inglaterra me encantaba, me gustaba Europa”, sumó sobre cómo era su vida cuando aún estaba con Alexis.

En ese momento, le preguntaron por la ruptura con el futbolista: “La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada básicamente... Él se tenía que volver allá (porque estaban en Argentina de vacaciones) como a reincorporarse a su equipo, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas y me tuve que plantear qué hago... Yo tenía a mi perro en Inglaterra”, reveló la influencer.

“Él me dice ¿vas a buscar tus cosas o te las mando? Y le dije que tenía que procesar lo que estaba sucediendo. Le aseguré: Voy a ir, es mi casa. Tengo que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago... Era plantearme qué hago con todo esto que soy yo. Así que obviamente que fui para allá y estuve un tiempo ahí, tipo, un mes que aproveché. Vivimos juntos en esa casa, yo cocinaba como siempre y a lo mejor comíamos juntos. Pero estaba sola”.

En tanto, Cami Mayan reveló lo duro que fue para ella el momento de la despedida. “Igual no me arrepiento de haberlo hecho porque yo quería estar en mi casa y quería estar en mi lugar y todo que me parece correcto, pero más allá de eso era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste y no le podía pedir un abrazo. Era como que me la tenía que fumar sola, era imposible buscar contención”, se lamentó.

“Esa era mi casa, no me podés echar un día para el otro. Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Me acuerdo que le dije, tengo que ver qué hago conmigo, no sé qué hacer con mi vida. Yo no me enojé, no me voy a enojar con alguien porque no puede estar más conmigo, o sea me parece que habría un montón las cosas. Y que era difícil y que para los dos obviamente era incómodo, pero no voy a enojarme o putearte porque no me estás eligiendo. Después de dos semanas, me fui a París con una amiga y después a Madrid”, expresó.

“Quise ir a otros lugares donde también conozco gente a ver qué onda, después vuelvo a Brighton y a los días me vengo para acá. Yo en ese momento -inocente- pensaba que iba a venir acá, iba a ser todo paz, que iba a poder estar contenida con mi familia, mis amigos y después si me quería ir a Europa donde sea, ya está, era cuestión de de pasar la situación y listo”, siguió mayan con su relato.

La nueva vida de Alexis Mac Allister con su mejor amiga y ahora novia, Ailen Cova

Por último Camila sumó el momento exacto en el que se entera que Alexis salía con su amiga Ailén Cova: “El segundo fin de semana, o sea, una semana después que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes después de separarme, me dicen que había una persona en mi casa que no era yo ¡con mi perro!”.

“Me apoyé mucho en mi familia, mis amigos, o sea, no sé ni cómo lo hice. Empecé terapia, dije me separé y esto a mí no me va a tirar al pozo depresivo, no quería eso. Le puse mucha onda”, confesó feliz por el proceso que hizo y sumó: “Hoy aprendí bastantes cosas que hay que tener en cuenta o que estar atentos. Hay cosas no voy a dejar pasar nunca más, que me parece que no están buenas... Creo que fue lo primero que le dije a la psicóloga cuando arranqué: yo quiero después de este proceso estar segura de lo que sí quiero y lo que no”, concluyó .