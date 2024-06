Las polémicas actitudes de la novia de Martín Ku con el perro Arturo desde que entró a Gran Hermano

La novia de Martín Ku tuvo una repudiable actitud contra Arturo, el perro de Gran Hermano (Telefe)

Ladridos, mordidas y rebeldía, desde que la novia de Martín Ku ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe), el perro Arturo no quiso adoptarla como su dueña. La situación sacó lo peor de la joven que, lejos del trato amoroso que tiene su pareja con el animal, ella hizo repudiables comentarios.

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Martín Ku estableció una conexión única con el perro. El joven fue el encargado de darle la bienvenida a su nuevo hogar, con muchos cuidados durante los primeros días y luego, brindándole todo el amor que necesitaba un cachorro en su situación – fue maltratado y abandonado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar–. A partir de entonces, Martín y Arturo se volvieron muy unidos, casi inseparables. A donde va el Chino, el animal está siempre a su lado. Tal es el lazo que forjaron que Arturo defiende a su amo con saltos y pequeñas mordidas contra los que él interpreta que le hacen algo malo, aunque solo se trate de parte de los juegos del certamen.

Sin embargo, en esta ocasión la situación fue distinta cuando Marisol, la novia del jugador, ingresó al reality. Con la casa revolucionada por los familiares de los concursantes, el perro recibió a la joven con ladridos. Mientras Martín buscaba que el animal la conociera, este no salía de su postura defensiva causándole temor a la joven. “Amor, me da mucho miedo. Intento amarte. No se deja amar. Si querés te dejo hablando con papá (Martín). Ya sé, le dejamos su paseo si querés”, dijo la Marisol tras su fracasado intento.

Minutos después, mientras la pareja estaba sentada en la mesa y se hacían caricias, Arturo comenzó a ladrarle a la nueva integrante de la casa. Al ver que no le prestaban atención, el animal le dio pequeñas mordidas ya que, al ser cachorro, experimenta todas sus sensaciones con la boca. “Ay me muerde. Esta ropa es cara”, reaccionó Marisol. Una situación similar se dio cuando los participantes estaban en el dormitorio junto al perro. En ese momento, la novia del Chino intentó pasar entre las camas cuando Arturo, que estaba sobre una de ellas, le mordió la ropa. “¡Esto es caro. Artu!, eso sí que no. ¡La ropa es cara!”, expresó la recién ingresada mientras revisaba el estado de su blazer, visiblemente disgustada.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales manifestaron su repudio ante los comentarios de la joven. “Pobre Arturo, primero se tuvo que bancar las patadas de Furia y ahora esta mujer que, cuando salgan, va a convivir con él. Deberían ver el tema de la adopción”, “Ay, pobre perro, qué mal lo trata”, “Es un peligro para Arturo que esta mujer sea su nueva dueña”, acotaron y viralizaron los momentos en el que se pudo ver al cachorro con la novia de Martín.

La historia del perrito Arturo

La noche en la que la mascota ingresó a la casa, Santiago del Moro contó la historia de vida de Arturo: “Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo. Hace una semana fue encontrado en un descampado en la ciudad de Bragado, llevaba varios días sin comer y se encontraba en condiciones lamentables”.

Mientras escuchaban el relato, algunas hermanitas como Paloma, Zoe y Florencia no podían contener las lágrimas. Con un pañuelo en su mano, Paloma comentó: “Los animales son todo, son compañeros de vida, tener un animalito acá... a veces uno necesita una contención que acá hace falta, un animalito te llena el alma”. Al cabo de un rato, ya entrado en confianza, Arturo descansaba en el interior de la casa sobre las piernas de Martín. El Chino fue uno de los que entabló una relación más estrecha con el animal, quien en un principio no se animaba a abandonar la puerta de entrada. Esa misma noche, el perro durmió junto al Chino en su cama, en una muestra de que ya lo había adoptado como a su amo. Al día siguiente, el conductor del reality le preguntó a Martín si querría adoptarlo. Sin dudarlo ni un segundo, el Chino dijo que sí.