Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni se separaron tras 9 años de relación: “Es un momento muy triste”

Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni se separaron tras 9 años juntos y compartieron un extenso comunicado

En las últimas horas se supo que Juan Pablo Varsky y María Laura Lala Bruzoni se separaron tras nueve años de relación y una hija en común. El periodista deportivo y la empresaria revelaron su romance en 2015, pasaron por el altar dos años después, a comienzos de 2021 llegó Lupe a sus vidas y en las últimas horas afirmaron que ya no están en pareja.

La información la dio a conocer Bruzoni, con un extenso texto en su cuenta de Instagram. Junto a una imagen en la que se la veía con el periodista deportivo y la pequeña Lupe, puso en palabras la situación marital, con un breve resumen de estos tiempos y sus expectativas para lo que viene.

“He sido una gran impulsora de las segundas oportunidades en el amor; he narrado de todas las maneras posibles que volver a amar se puede con el ejemplo de un nuevo hijo y un nuevo amor: ¿y cómo era que iba a poder amar a alguien nuevo/ otro hijo/ si ya todo mi amor había ocurrido? Llega el segundo hijo, el tercero y el corazón se expande. Llega el segundo amor de tu vida y el corazón sigue creciendo. Esto me pasó cuando conocí a Juan en septiembre 2015.”, comenzó escribiendo Bruzoni en su feed.

El posteo de Lala Bruzoni anunciando la separación

A continuación, Lala repasó sus años junto al comentarista de Telefe: “Juntos creamos una familia llena de vida. Quienes nos conocieron, nuestros familiares y amigos, lo saben. Nuestra familia también estaba llena de desafíos. Ensamblar es una ciencia fantástica. No sé si puede ser para siempre si se hace a plena consciencia. Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida. Lupita. Guardan mucho amor vivido común”, reveló. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores: Juan Pablo a Valentín y Benjamín y María Laura a Juana, Felipe e Isabel.

Entonces, llegó el momento de poner en palabra los sentimientos por los que transita estos días: “Nuestro amor queda honrado por nuestra mejor intención al momento de amarnos. Juan y yo hemos decidido separarnos. Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos”. Sin dar motivos puntuales, la empresaria señaló: “Hace mucho tiempo que Juan y yo intentamos no equivocarnos. Y dar este paso al costado como pareja hoy quizás nos ayude a no perder todo lo maravilloso que nos queda como papás de Lupe y como lo compañero-padre de Juani, Pipe e Ichu que Juan fue para nosotros”, agregó, destacando el rol del periodista en el día a día con sus hijos. “Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger”, cerró. Hasta el momento de publicar esta nota, Varksy no se manifestó públicamente al respecto.

Así fue la boda de Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni

El romance entre Varsky y Bruzoni comenzó en 2015, y después de dos años de relación, el 5 de octubre de 2017 pasaron por el Registro Civil para darle un marco legal al romance. En alguna oportunidad, él contó que la primera vez que se vieron fue en el 2006, pero los dos estaban en pareja. Hubo un segundo encuentro ocasional, en un evento en el 2011. Esta vez, Juan estaba soltero, pero ella seguía acompañada. Hasta que llegó la del 2015, que se transformó en la tercera y la vencida.

El 15 de enero de 2021 se convirtieron en padres de Lupe. Era plena pandemia y la emoción del gran abrazo familiar tuvo que esperar: “Estamos todos muy emocionadas y contentos. Nuestros hijos la vieron en fotos y videos. No tengo mucho más para decir… Queda chico el diccionario ante tanta emoción y tanta alegría”, destacó por entonces el periodista sobre el momento que marcó a fuego su relación con la empresaria. Y el fruto de ese amor es el que los mantedrá unidos para siempre.