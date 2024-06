La hija de Virginia apuntó con todo contra Darío en Gran Hermano: “Por ahí se quedó con ganas y está arrepentido”

Darío cuestionó a Virginia en GH (Telefe)

Gran Hermano (Telefe) está siendo escenario de tensiones crecientes en momentos en que la competencia entró en su etapa final y resta menos de un mes para saber quién será el ganador de la edición más larga de la historia en la Argentina. Así, con las emociones a flor de piel, cualquier momento termina resultando propicio para cuestionar a un compañero a sus espaldas con la intención de generar empatía en el resto.

Así, en las últimas horas, previo a la salida de la participante, se pudo ver una charla que mantuvieron Darío Martínez Corti y Martín Ku, al tiempo que el resto de los participantes se encontraban en la cena de nominados. Fue allí que el empresario del rubro automotor comenzó a referirse a Virginia,cuestionándola por sus actitudes cuando Pancho, el hijo de Darío fue parte durante unos días de la convivencia.

Uno de los puntos que el empresario le cuestionó a la humorista es la falta de iniciativa a la hora de cocinar en la casa: “¿Cuántas veces cocina por semana? Se queda sentada, y siempre comiendo y opina. Y yo le digo ‘cociná vos mediodía y noche’. Yo lo hago porque quiero hacer algo, pero le ofrezco un mes hacerlo, 15 días, que se ocupe de la cocina. ¿Sabés lo que puede decirme en ese momento si yo le cuestiono algo? Me tira con un cuchillo”.

El momento en el que descubrió Darío que su hijo pasó la noche con Furia en Gran Hermano 2023

Pero no todo quedó allí, ya que continuó expresando: “Con toda esa simpatía que tiene para decirte ‘pelotudo’, y tratarte de pelotudo, decile “pelotuda?, hacé el ejercicio de decirle ‘pelotuda’. Lo que pasa es que ella te lo dice de manera cómica, pero te lo está diciendo en serio. Y no sé por qué se la agarró por ahí conmigo, pero no se la puedo perdonar, la de Pancho no se la puedo perdonar, fue bien a propósito. Estaba la casa de por medio y dijo ‘a este le termino de pisar la cabeza’”.

Cabe recordar que durante el tiempo que el hijo de Darío estuvo dentro de la casa, el rumor de que habría tenido relaciones con Furia comenzó a sonar con fuerza, y la más empeñada en que ese rumor circule por toda la casa fue la humorista, quien no tuvo reparos en hablar del tema ante cada uno que se cruzara.

“Es muy mala leche”, continuó el participantes, “Y le decís ‘ay’, y se pone a llorar. Una cosa es que te emociones, yo particularmente me hablás de mis hijos en cualquier momento y me emociono. Pero esta ha llorado...”. Para finalizar, dejó en claro: “Yo le conozco el paño, por eso no me sorprende, pero no pensé que iba a hacerlo conmigo”.

Tras la difusión de las imágenes, quien se refirió al tema fue la hija de Virginia, Delfinam que habló de la relación que ambos mantuvieron antes de su ingreso en la casa: “Se conocían, pero por lo que sé no tuvieron historia. Por ahí Darío se quedó con ganas y está arrepentido ahora. A mi papá no lo conoce, solo a mi mamá, él le vendió un auto. Tenía ganar de bardear y bueno”, cerró.

Quién es Darío y qué relación tiene con Virginia

El ingreso de Darío la casa se produjo a principios de marzo en el marco de la modificación reglamentaria conocida como Golden Tickets por la que se produjo en reingreso de varios participantes además de nuevas caras. Una de ellas fue la de Darío, que sorprendió a todos ya que al cruzar la puerta Virginia comenzó a llorar.

Ambos oriundos de misma ciudad, se conocían desde antes de entrar al reality y esto fue lo que él dijo sobre su compañera. “Primero que es muy conocida en La Plata por el stand-up. La conozco a través de una amiga que tiene”, expresó el jugador, mientras todos los hermanitos estaban interesados en saber si existía una relación amorosa entre ambos. “Cuatro o cinco veces la habré visto en mi vida. De la vida personal de ella no sé nada. Le vendí un auto una vez sin saber que era de ella, después me enteré”, expresó.

A su turno, Virginia reveló que como ambos tienen una edad parecida (él tiene 57 y ella tiene 55), vivieron experiencias similares en la misma localidad. Además, reveló que su mamá fue maestra de Darío, un dato más para reforzar el vínculo.