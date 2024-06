Las imágenes de las vacaciones de Flor Vigna en Tailandia: el provocador mensaje tras la ruptura de Luciano Castro

Flor Vigna de vacaciones en Tailandia (Video: Instagram/florivigna)

Flor Vigna decidió tomar un merecido descanso tras su reciente separación de Luciano Castro, que, si bien culminó en buenos términos, se vio envuelta en polémica cuando el actor confirmó su nueva relación con Griselda Siciliani. Para dar vuelta la página, la cantante y bailarina optó por escaparse al sudeste asiático junto a dos amigas.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 5.5 millones de seguidores, Vigna compartió con sus fanáticos algunas postales y videos de su descanso. En las imágenes se la puede ver disfrutando de momentos de relax junto a sus compañeras de viaje, Sofía y Paula.

“Esas amigas que saben transformar todo”, escribió Flor, junto a una fotografía en la que las tres aparecen abrazadas con un impresionante paisaje de fondo. Este mensaje tiene que ver con su estado emocional después de la separación, que estuvo rodeada de rumores de infidelidad por parte de Castro.

Las fotos y videos de las vacaciones de Flor Vigna en Tailandia (Instagram/florivigna)

Durante su aventura en Tailandia, Flor y sus amigas visitaron la famosa Maya Bay, en las islas Phi Phi, conocido como el escenario de la película La playa (2000), protagonizada por Leonardo DiCaprio. Además, la ex campeona del Bailando en 2016 y 2017 compartió momentos de baile, disfrutó de la gastronomía local y se relajó tomando el jugo de un coco en una tienda a orillas de la playa.

Destacando su independencia y fortaleza, Flor musicalizó uno de sus videos con su propia canción Puedo Solita, lanzada en el año 2024. Parte de la letra dice: “Tengo que olvidar el pasado. Este capítulo de mi vida se llama ‘mi turno’. Soy la autora del presente y del mejor futuro. Soy la llave que cambia a blanco lo oscuro y soy las alas del Fénix que renace”.

En otro momento, Vigna respondió a la pregunta de un seguidor sobre la conexión con sus amigas, destacando lo que más valora de su vínculo: “Nuestra conexión. Sentirme hermana sin serlo. Compartir cada segundo, cada ropa, cada cremita. Hacer alquimia de todo juntas. Flashear que todo es una peli. Ver la magia en todo lo simple y volverlo mágico”.

La reacción de Flor Vigna por el romance de su ex

Hace unos días, en diálogo con Intrusos (América TV), Flor contó que Luciano no se comunicó con ella para contarle que estaba saliendo con Griselda. “Me enteré del romance de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina, sino a tu pareja”, afirmó la bailarina, que por entonces tenía otra mirada de la relación.

Flor Vigna afirmó que Luciano Castro comenzó a hablar con Griselda Siciliani antes que ellos corten (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Conmovida con la noticia, confesó sin vueltas qué siente por su ex: “Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Tengo esa meta de separarme bien, si me cruzo en un evento o película, abrazarlo, con Griselda hemos compartido peluquería y también me la quiero cruzar y llevarme bien”.

“Él ya me pidió perdón y creo que errar es humano. Pasaron muchas cosas que sería inteligente dejarlas en privado”, dijo sobre Siciliani. Sosteniendo esa línea, la compositora dejó en claro que “no hay que caerle nunca a la mina, sino a tu pareja” y que, al tratarse de algo tan reciente “hay veces que voy a llorar, pero en este momento digo que quiero estar bien con todos”.

Además, en un mano a mano con la revista Caras, Flor dio más detalles de su separación con Luciano. “Digamos que no le salió todo tan bien. Se mandó algunos cagadones, pero también es como que eso verifica que esta historia tenía que terminar. La mía con él y tenía que empezar la de ellos dos. O sea que lo hizo como pudo.