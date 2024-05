Luciano Castro habló por primera vez de su romance con Griselda Siciliani: “No es una chica más”

Luciano Castro confesó cómo conoció a Griselda Siciliani y la lleno de elogios: "Me gusta mucho La Tana" (Video: Noche al Dente, América)

Después de unas semanas donde los rumores que relacionaban a Luciano Castro y Griselda Siciliani venían circulando, la actriz decidió terminar con las versiones y confirmó que estaba saliendo con el actor, con quien ya había tenido un vínculo amoroso previo a ponerse en pareja con Sabrina Rojas. Ahora fue el turno del actor. Invitado a Noche al Dente se mostró enamorado de la expareja de Adrián Suar, contó cómo se conocieron y se mostró relajado al hablar del buen momento sentimental que vive.

El galán aseguró que estaba al tanto de la confirmación que había hecho la protagonista de la obra Felicidades. Sonriente, dio detalles de su relación. “No sé cómo contar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica con la que estoy empezando a vincularme o relacionarme”, señaló, para terminar relatando cómo fue que volvieron a ponerse en contacto.

“Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y nos pintó ir a cenar. Y ya. No puedo decorar cómo fue porque son años y años de amistad y de conocernos. No es una chica más y eso me gusta de la Tana. Me gusta mucho”, se sinceró, sobre cómo la celebración de Carla Peterson, quien es muy amiga de la actriz y cumple años el 6 de abril, sirvió para que nazca su amor.

Luciano Castro, a full con Griselda Siciliani, la llenó de elogios: “Me gusta mucho La Tana” (Foto: Noche al Dente, América)

“Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero siempre tuvimos muchos amigos en común. Muy fuerte. Los amigos en común, a veces sin querer queriendo, llevan y traen”, señaló, aunque no puso en ese grupo a Carla que es “de las que menos habla”. “Es esta cosa cariñosa de que un amigo te cuenta ‘estuve allá o estuve acá con Gri’. Nada importante”, aseguró.

“A nosotros nos pasa algo muy gracioso que nos encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y no es la misma charla de cuando teníamos veintipico. La vida nos pasó por encima a los dos. Entonces con La Tana nos encontramos de hijos, algo de lo que nunca habíamos hablado. Se volvió algo muy lindo y te repito. Me gusta mucho La Tana”, siguió, enamoradísimo.

“Siempre me gustó y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 17 o 19 años”, señaló, momento en el que en el programa de Fer Dente recordaron el videoclip de “Fue tan bueno” que protagonizaron de la banda La Franela. “En aquel momento me dijeron ‘trabajarías con Siciliani’ y les respondí ‘yo qué sé'. Ni sabía que iba a pegar tanto el video”, se sinceró, mientras ponían las imágenes donde interpretan a una pareja que mantiene una acalorada discusión.

Luciano Castro y Griselda Siciliani protagonizaron el videoclip “Fue tan bueno” de la banda La Franela en 2015

“Cuando hicimos ese video hacía 3 años que no hablábamos. Nos encontramos ahí, charlábamos, nos moríamos de risa. Éramos rependejos. ¡Mirá, no tengo ni una cana, la put... madre!”, comentó, divertido.

“Lo más lindo de la vida sigue siendo lo que no se planea. Yo no planeé encontrarme con Griselda, en lo más mínimo ni ella conmigo en lo más mínimo. Eso lo hace muy atractivo, en un punto para nosotros”, compartió, a pura sinceridad. En ese momento contó una profunda charla que tuvieron con la protagonista de Educando a Nina sobre su relación.

Luciano Castro sobre su romance con Griselda Siciliani: "La Tana me dijo 'si es de verdad y si tiene que ser de verdad, nos tiene que importar todo un carajo’"

“El otro día La Tana me dijo una frase célebre. ‘Si es de verdad y si tiene que ser de verdad, nos tiene que importar todo un carajo’. No tiene sentido, ya estamos grandes y eso me quedó rebotando”, compartió. “Eso es un poco inevitable por cómo es cada uno y a la vez, muchas veces es mejor contarlo a dejar que tejan suspicacias o que piensen que es algo prohibido. Por suerte no es algo prohibido. Estamos los dos solos. Yo, por ahí, me separé hace mucho menos tiempo que ella. Esa tranquilidad está buena”, señaló.

“Vivir como algo prohibido algo que es lindo, es una mierd... Se echa a perder enseguida. Daba bronca y un poco de angustia eso”, reflexionó.