Flor Vigna reveló qué le dijo Luciano Castro tras confirmar su romance con Griselda Siciliani

Flor Vigna hablo de su separación con Luciano Castro (Intrusos)

Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su noviazgo, y Flor Vigna, quien fue pareja del actor hasta hace pocos meses, dio algunos detalles de la separación revelando que no terminaron del todo bien y que, incluso, él “se mandó algunos cagadones”.

Fue en diálogo con Intrusos (América TV) donde Flor contó que Luciano no se comunicó con ella para contarle que estaba saliendo con Griselda. “Me enteré del romance de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina sino a tu pareja”, afirmó la bailarina.

Todavía conmovida con la noticia, confesó sin vueltas qué siente por su ex: “Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Tengo esa meta de separarme bien, de si me cruzo en un evento o película abrazarlo, con Griselda hemos compartido peluquería y también me la quiero cruzar y llevarme bien”.

“Ella me pidió perdón y creo que errar es humano. Pasaron muchas cosas que sería inteligente dejarlas en privado”, dijo sobre Siciliani. Sosteniendo esa línea, la compositora dejó en claro que “no hay que caerle nunca a la mina, sino a tu pareja” y que, al tratarse de algo tan reciente “hay veces que voy a llorar, pero en este momento digo que quiero estar bien con todos”.

Además, en un mano a mano con la revista Caras, Flor dio más detalles de su separación con Luciano. “Digamos que no le salió todo tan bien. Se mandó algunos cagadones, pero también es como que eso verifica que esta historia tenía que terminar. La mía con él y tenía que empezar la de ellos dos. O sea que lo hizo como pudo. Yo creo que en el amor pasa mucho eso. Viste que a veces las cosas no son de la mejor forma posible, son como se puede y también la vida tiene formas muy incómodas de invitar, de invitarte al siguiente nivel”, concluyó la cantante sobre su expareja.

La artista se refirió a la nueva relación del actor, con quien estuvo de novia por dos años

Cabe destacar que el día anterior, también en Intrusos, la periodista Karina Iavicoli había adelantado que no había terminado todo bien entre ellos. “Ayer viéndolo en el programa de Dente (a Luciano Castro) es como si él se hubiera aprendido una lección. A mí me dio esa sensación. Repetía una y otra vez que se habían encontrado en el cumpleaños de Carla Peterson, para que quede claro. Yo tengo la información que esto no es así, que se vendrían viendo de antes y que Flor se habría enterado y se habría puesto muy mal, obviamente”, comentó la panelista del programa y sumó más información.

“A mi me cuentan que Vigna se estuvo viendo hasta hace poco con él, y que en la relación había como una intención de alguna cosita. También le llama la atención al entorno de Flor, que él anoche haya hablado con ese grado de intimidad de Griselda y que en ningún momento la haya nombrado a Vigna, recordando ese gran amor que hace poco terminó. Es como que la borró”, expresó la integrante del ciclo. En esa misma línea, sumó al respecto: “Me cuentan como que él iba y venía en esta situación terminando de tomar una decisión, tanto él como Florencia, que ya en su momento no la estaba pasando bien. A la gente de Vigna le duelen sus declaraciones porque es una relación que acaba de terminar”.

Flor Vigna adelantó su picante indirecta para Luciano Castro

El nuevo tema de Flor Vigna en medio de la confirmación del romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani (Video: Instagram)

Luego de que el actor confirmara su romance con la expareja de Adrián Suar, la música se mostró dolida. Pero eso no la paró a la hora de dedicarse a su trabajo, por lo que volcó todos sus sentimientos en su carrera artística. En diálogo con Teleshow, la intérprete anticipó: “Voy a sacar un disco este año y me llamaron para una serie muy importante”.

Como adelanto de su nueva obra, la bailarina compartió un breve fragmento de su tema “Fui feliz”, el cual causó revuelo en las redes sociales luego de sus dichos respecto a la nueva relación de Castro. “¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos? Pero eso no existe porque no somos robots y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo”, se escucha a Vigna diciendo en el breve video en el que se mostró en diferentes momentos de su vida.

En su monólogo, Flor explicó cómo “la inteligencia emocional es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mier... y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez, hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel”.

Como conclusión de su adelanto, en el cual aprovechó para descargar sus sentimientos, la artista dejó en claro que su objetivo es “ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir de lo nuevo, eso que también nos merecemos”.