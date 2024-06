Emma Vich contó que tuvo sexo dentro de Gran Hermano con Martín Ku y generó un gran revuelo

La misión de Martín y Emmanuel en GH

En las últimas horas Gran Hermano se vio envuelto en un nuevo escándalo, luego de que Emmanuel Vich comenzara a hablar con algunos de sus compañeros de convivencia sobre un presunto romance con Martín Ku. El estilista, con la necesidad de abrir su corazón, le reveló a Nicolás Grosman que había tenido un encuentro íntimo con “el chino”, lo que causó controversia tanto dentro de la casa como entre los espectadores del reality show, quiénes en las redes sociales comenzaron a lanzar una catarata de especulaciones sobre el tema.

Es que muchos internautas no creían en esta teoría porque ambos participantes tienen pareja fuera del reality y en más de una oportunidad expresaron su amor por ellas. “Nico, estuve con él. En el baño. En la ducha”, afirmó Emma, que llevó a Nicolás a preguntarle si habían tenido relaciones sexuales, a lo que él respondió afirmativamente: “Sí, siempre caigo yo, pero fue mutuo. Yo no voy a obligar a nadie a hacer nada”, aclaró. Incluso, el peluquero fue más allá y destacó que no quiere estar con nadie más ya que Martín se transformó en su único interés romántico.

“Fue mutuo, yo no voy a obligar a nadie a hacer nada”, insistió Emma remarcándole a Nico que la situación fue consensuada a lo que Nico sin poder creerlo le volvió a preguntar: “¿Pero tuvieron sexo?”. En tanto, Vich le aclaró: “Pero sí, te dije que sí bol…Me da gracia tu cara, ¿te cae fuerte que lo haya besado? ¿Vos nunca besaste a un chico?”.

Preocupado por la situación, Nico aclaró que no, que su reacción había sido porque Martín está de novio. “Él tiene pareja”, le comentó ya que afuera lo espera Marisol, la novia del Chino. “Yo también, Sabri también y el otro día entró y le dio un beso a Alan”, sumó Emma confirmándole a su compañero lo que había pasado con el otro.

“No quiero que le digas a nadie, me siento re mal porque es una bomba en la casa”, le pidió Emma a Nicolás para que guarde el secreto aunque Nico no se mostraba muy convencido con la historia. A pesar de las miles especulaciones que esto generó tanto dentro de la casa como afuera, finalmente Santiago del Moro reveló durante la gala de nominación del miércoles que todo era parte de una misión planeada por ambos participantes con el apoyo de Gran Hermano y el objetivo de la misma era conseguir permiso para cocinar sushi para los demás participantes.

“Queremos inventar una historia muy fuerte, como que nosotros tuvimos una relación adentro de la casa hace un mes y que pasó algo. Queremos a cambio que podamos cocinar sushi con Martín y Bauti que sabe cocinar”, expresaron Emma y el Chino dentro el confesionario.

Una vez que se confirmó la información, Marisol, la novia de Martín confirmó que tenía la casilla de mensajes de sus redes repletas de preguntas y salió a hablar para desdramatizar el asunto. “Es una misión: que todos se lo crean para que les den sushi”, expresó y cerró: “¿Pero te imaginas? Ja,ja,ja, me muero”.