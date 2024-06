En plena estación Constitución, La T y La M sorprendió a los pasajeros cantando todos sus temas

La T y La M dio un show sorpresa en plena estación Constitución (Video: Instagram)

La banda compuesta por Tobías Medrano y Matías Rapen, conocida popularmente como La T y la M, no para de generar furor. Tras convertirse en una de las bandas favoritas de la Selección Argentina, la dupla cosecha éxitos y va ganando terreno en el ámbito de la música. Lo mismo ocurre con sus fanáticos, quienes no paran de cantar sus temas y seguirlos a donde quiera que vayan.

En esta oportunidad, el grupo sorprendió a todos los pasajeros que se encontraban en la estación Constitución el lunes por la tarde. Mientras cada uno se encontraba sumido en sus respectivas rutinas para tomar el tren Roca, los cantantes se abrieron paso en medio del recinto público y brindaron un show con sus temas más reconocidos.

La inesperada escena fue capturada por decenas de usuarios, quienes no tardaron en sacar sus respectivos celulares. Una de estas grabaciones logró viralizarse en las redes, ya que pudo capturar al dúo a pocos metros. “Out of context total: La T y la M en Constitución. Unos grandes”, escribió Franco Civile, quien dejó constancia del sorpresivo concierto.

En diálogo con Teleshow comentó: “Salí del tren y vi un tumulto de gente. Sinceramente, pensaban que eran esas personas que se juntaban a cantar. Después empecé a escuchar la música, me pareció que se juntaba demasiado gente y ahí vi que era La T y M. Después me enteré que estaban grabando ‘Messirve Mix 8′”,

Ante una gran cantidad de fanáticos, el dúo musical se desenvolvió con total naturalidad al cantar sus temas

Como era de esperarse, cuando la grabación del mini show se viralizó, causó revuelo en las redes sociales y despertó todo tipo de comentarios al respecto. “Impecable”, “Eso se llama humildad”, “Hermoso gesto para levantar en estos días tan difíciles”, “Me lo perdí”, fueron algunos de los tantos mensajes que plasmaron los fanáticos de la banda en las diferentes redes sociales donde se difundió el video.

El vínculo de La T y la M con la Selección Argentina

Si bien su salto a la fama pudo haber sido olvidado por algunos, lo cierto es que el proyecto musical se hizo conocido por sus temas “Pa’ la Selección” y “AM (cover)”, el cual fue coreado por los integrantes de la Scaloneta. Para mediados de 2021, su nombre era fácilmente conocido entre los fanáticos del conjunto albiceleste, el cual consiguió varias victorias desde entonces. Pero nunca se imaginaron que esto los iba a llevar a colaborar con otros reconocidos artistas del ámbito, entre ellos Ke Personajes, Ecko, Rusherking y Luck Ra.

A su vez, tras la consagración de Argentina en la Copa del Mundo, la dupla grabó “3 estrellas en el conjunto” junto a Duki y Bizarrap; y se presentaron en los festejos de la selección en el Monumental. Y eso no fue todo, ya que luego formaron parte del evento privado que organizó Lionel Messi, según le comentaron los jóvenes al Pollo Álvarez a fines del año pasado.

Los cantantes junto a Lionel Messi, el líder de La Scaloneta, en los festejos por la victoria en el Mundial 2022 (Instagram)

“Veníamos manifestando que Leo nos tenía que llamar porque queríamos cantar para él”, reconocieron ambos en ese entonces. Por su parte, Tobías habló más a fondo sobre la increíble experiencia que vivieron juntos y aprovechó para añadir: “Nos llama la representante de Anto (Roccuzzo) y nos dice que ya había llamado a La Konga y a Los Palmeras, pero que nosotros íbamos a ser la sorpresa para Leo; que no teníamos que decir nada”.

Cabe mencionar que los músicos también mantienen un gran vínculo con otros integrantes de la Selección, entre ellos Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. Con ellos han posado en reiteradas ocasiones en las redes sociales, en especial luego de convertirse en una de sus bandas preferidas y viajar a Qatar para seguirlos en las diferentes etapas del Mundial 2022, donde no solo se enfrentaron a equipos de alto rango, sino que también se llevaron el título más importante y, con ello, una tercera estrella para el país.