Sociedad

La Cruz Roja realizará una actividad para concientizar y enseñar primeros auxilios en una línea del Subte

La iniciativa se realizará el viernes por la tarde en la estación Congreso de Tucumán de la línea D

Guardar
El evento de capacitación en
El evento de capacitación en primeros auxilios busca mejorar la seguridad de los pasajeros del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La estación Congreso de Tucumán en la línea D del subte porteño será escenario, este viernes, de una jornada de concientización en primeros auxilios coordinada por Subterráneos de Buenos Aires junto con la Cruz Roja Argentina – Filial Saavedra.

De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, el evento busca acercar a los pasajeros conocimientos prácticos sobre cómo enfrentar emergencias cotidianas, una iniciativa que forma parte de los esfuerzos por elevar los estándares de seguridad en el transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el encuentro, que tendrá lugar entre las 14 y las 16 horas, instructores de Cruz Roja Argentina enseñarán técnicas básicas y procedimientos para actuar ante situaciones críticas. El foco estará puesto en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), así como en otras acciones esenciales para asistir a personas accidentadas hasta la llegada de personal médico especializado.

La acción forma parte del
La acción forma parte del Plan de Seguridad del subte, que incorpora desfibriladores automáticos y cámaras de vigilancia en todas las estaciones

Según la comunicación oficial, se espera la participación de usuarios habituales de la línea D, quienes podrán consultar a los expertos y recibir orientación directa sobre la aplicación de primeros auxilios.

Javier Ibañez, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), destacó la importancia de llevar estas capacitaciones al ámbito del transporte subterráneo. “Nos parece fundamental que podamos realizar estas capacitaciones en el Subte, un medio que moviliza a miles de personas a diario, brindando herramientas y conocimientos que pueden salvar vidas. Una acción de las múltiples que realizamos para brindar mayor seguridad”, subrayó el funcionario en declaraciones que acompañan el anuncio del evento.

Esta acción ya se había realizado en 2025 en el contexto del Día Mundial de los Primeros Auxilios, ocasión en la que una gran cantidad de pasajeros se sumó a la propuesta. El actual operativo se inscribe dentro del Plan de Seguridad de la Ciudad, que contempla la presencia de desfibriladores externos automáticos y cámaras de vigilancia en todas las estaciones.

Además, el plan incluye el refuerzo de personal policial que patrulla en binomios dotados con pistolas Taser y la instalación de tótems de comunicación directa con el 911 de la Policía de la Ciudad, dispositivos que permiten a los usuarios pedir ayuda ante cualquier urgencia.

La Cruz Roja Argentina es una asociación civil de carácter voluntario y humanitario, con presencia nacional y perteneciente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más extensa a nivel global. Según lo informado en el comunicado, quienes estén interesados en sumarse a las actividades de la Cruz Roja Argentina – Filial Saavedra como voluntarios o acceder a capacitaciones pueden consultar la web oficial.

Reforzaron la seguridad en los subtes en los horarios de mayor circulación

El nuevo dispositivo policial asegura
El nuevo dispositivo policial asegura más de 300 agentes distribuidos en las 90 estaciones de la red porteña entre las 5:30 y las 24 horas

Un operativo en el que participaron 1.000 efectivos policiales se desplegó este martes por la tarde en el subte de Buenos Aires para aumentar la vigilancia tanto en las estaciones como en los vagones durante los momentos de mayor concurrencia.

El Ministerio de Seguridad porteño, dirigido por Horacio Giménez, coordinó este dispositivo como parte de una estrategia que, a partir de ahora, garantiza la presencia diaria de más de 300 agentes distribuidos en las 90 estaciones de la red, desde las 5:30 hasta las 24, según informaron fuentes oficiales.

Este incremento en la presencia policial llega después de que los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad señalaran una disminución del delito cercana al 30 % en 2025, con cifras históricamente bajas de robos y homicidios.

El plan de mejoras también abarca la modernización de 18 estaciones que han sido recientemente reacondicionadas, como Congreso, Castro Barros y Pueyrredón. Otras, como Piedras, Malabia y Tribunales, continúan cerradas debido a obras.

Simultáneamente, avanzan las licitaciones para la renovación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B), mientras ya está en marcha la fabricación de 174 coches nuevos para la Línea B y 50 adicionales para las líneas A y C, además del proceso de licitación para las obras de la Línea F.

Para 2026, la Ciudad prevé destinar el 15,4 % de su presupuesto, equivalente a $2,6 billones, a la seguridad, de acuerdo con lo confirmado por funcionarios.

Temas Relacionados

SubteCongreso de TucumánLínea DCruz Roja ArgentinaPrimeros auxiliosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Paso Internacional Cristo Redentor de Mendoza hacia Chile permanecerá cerrado durante este viernes

La decisión se tomó en base al pronóstico, ya que se prevén fuertes tormentas y acumulaciones de hasta 40 milímetros en el lado del país vecino

El Paso Internacional Cristo Redentor

Crece la alerta en Santiago del Estero por las inundaciones: el avance del río ya dejó a más de 60 familias sin hogar

La emergencia hídrica por las crecidas del río Dulce provocó la instalación de un centro de evacuados donde los damnificados reciben asistencia. Defensa Civil y fuerzas provinciales mantienen operativos en zonas rurales y suburbana

Crece la alerta en Santiago

Insólito accidente en Río Gallegos: dos camiones volcaron en plena Ruta 3 por esquivar un guanaco

Uno de los camioneros resultó herido y sufrió traumatismos, pero está fuera de peligro

Insólito accidente en Río Gallegos:

Una bebé de un año murió tras ser picada por una araña en Misiones

La menor sufrió la picadura en su vivienda familiar, ubicada en el paraje Santa Rita de Alba Posse, y fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde permaneció internada en el sector de pediatría

Una bebé de un año

Denunciaron a tres psicólogas por armar falsos informes de abuso infantil para desvincular a niños de sus padres

Ocurrió en Rosario. Un grupo de abogados realizó una presentación contra las profesionales, que integran una organización dedicada a estudios de violencias y abuso sexual

Denunciaron a tres psicólogas por
DEPORTES
El show de Dibu Martínez

El show de Dibu Martínez en la clasificación del Aston Villa en la Europa League: de armar la jugada del primer gol al festejo inédito

La fuerte acusación de un histórico jugador de Racing sobre el presente de Claudio Úbeda en Boca Juniors: “Sufre hasta bullying”

Sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales les pueden tocar a Boca Juniors y River Plate

“Yo vi esa final, él metió un gol”: el divertido cruce entre Juanfer Quintero y Rodrygo al recordar el triunfo de River a Boca en la Libertadores 2018

Rotura de ligamentos cruzados: cómo evitar la lesión más temida en el deporte

TELESHOW
Ángel de Brito habló sobre

Ángel de Brito habló sobre la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano: “Telefe ya tiene a una nueva figura”

El rol de Peter Lanzani en el nuevo proyecto de CA7RIEL y Paco Amoroso: “Fue importante estos meses”

Leticia Brédice habló de los problemas que tuvo con su cuerpo: “Tomaba anfetaminas para poder pertenecer”

Preocupación por la salud de Andrea del Boca: se fue en ambulancia de Gran Hermano y Telefe emitió un comunicado

El productor de Emilia Mernes habló del escándalo con María Becerra y Tini Stoessel: “La envidia y el miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Salvadoreños en el extranjero podrán

Salvadoreños en el extranjero podrán votar por internet del 30 de enero al 28 de febrero de 2027

La nueva cara del Coliseo: vestigios recuperados y mármol travertino transforman al monumento más emblemático de Roma

Estados Unidos investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base de Medio Oriente durante una misión de combate

El gobierno de Honduras refuerza la seguridad sanitaria con apoyo internacional

La guerra en Irán interrumpe las negociaciones sobre Ucrania: Moscú confirma una pausa y Zelensky presiona por reanudarlas