La Cruz Roja realizará una actividad para concientizar y enseñar primeros auxilios en una línea del Subte

El evento de capacitación en primeros auxilios busca mejorar la seguridad de los pasajeros del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La estación Congreso de Tucumán en la línea D del subte porteño será escenario, este viernes, de una jornada de concientización en primeros auxilios coordinada por Subterráneos de Buenos Aires junto con la Cruz Roja Argentina – Filial Saavedra.

De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, el evento busca acercar a los pasajeros conocimientos prácticos sobre cómo enfrentar emergencias cotidianas, una iniciativa que forma parte de los esfuerzos por elevar los estándares de seguridad en el transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el encuentro, que tendrá lugar entre las 14 y las 16 horas, instructores de Cruz Roja Argentina enseñarán técnicas básicas y procedimientos para actuar ante situaciones críticas. El foco estará puesto en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), así como en otras acciones esenciales para asistir a personas accidentadas hasta la llegada de personal médico especializado.

La acción forma parte del Plan de Seguridad del subte, que incorpora desfibriladores automáticos y cámaras de vigilancia en todas las estaciones

Según la comunicación oficial, se espera la participación de usuarios habituales de la línea D, quienes podrán consultar a los expertos y recibir orientación directa sobre la aplicación de primeros auxilios.

Javier Ibañez, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), destacó la importancia de llevar estas capacitaciones al ámbito del transporte subterráneo. “Nos parece fundamental que podamos realizar estas capacitaciones en el Subte, un medio que moviliza a miles de personas a diario, brindando herramientas y conocimientos que pueden salvar vidas. Una acción de las múltiples que realizamos para brindar mayor seguridad”, subrayó el funcionario en declaraciones que acompañan el anuncio del evento.

Esta acción ya se había realizado en 2025 en el contexto del Día Mundial de los Primeros Auxilios, ocasión en la que una gran cantidad de pasajeros se sumó a la propuesta. El actual operativo se inscribe dentro del Plan de Seguridad de la Ciudad, que contempla la presencia de desfibriladores externos automáticos y cámaras de vigilancia en todas las estaciones.

Además, el plan incluye el refuerzo de personal policial que patrulla en binomios dotados con pistolas Taser y la instalación de tótems de comunicación directa con el 911 de la Policía de la Ciudad, dispositivos que permiten a los usuarios pedir ayuda ante cualquier urgencia.

La Cruz Roja Argentina es una asociación civil de carácter voluntario y humanitario, con presencia nacional y perteneciente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más extensa a nivel global. Según lo informado en el comunicado, quienes estén interesados en sumarse a las actividades de la Cruz Roja Argentina – Filial Saavedra como voluntarios o acceder a capacitaciones pueden consultar la web oficial.

Reforzaron la seguridad en los subtes en los horarios de mayor circulación

El nuevo dispositivo policial asegura más de 300 agentes distribuidos en las 90 estaciones de la red porteña entre las 5:30 y las 24 horas

Un operativo en el que participaron 1.000 efectivos policiales se desplegó este martes por la tarde en el subte de Buenos Aires para aumentar la vigilancia tanto en las estaciones como en los vagones durante los momentos de mayor concurrencia.

El Ministerio de Seguridad porteño, dirigido por Horacio Giménez, coordinó este dispositivo como parte de una estrategia que, a partir de ahora, garantiza la presencia diaria de más de 300 agentes distribuidos en las 90 estaciones de la red, desde las 5:30 hasta las 24, según informaron fuentes oficiales.

Este incremento en la presencia policial llega después de que los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad señalaran una disminución del delito cercana al 30 % en 2025, con cifras históricamente bajas de robos y homicidios.

El plan de mejoras también abarca la modernización de 18 estaciones que han sido recientemente reacondicionadas, como Congreso, Castro Barros y Pueyrredón. Otras, como Piedras, Malabia y Tribunales, continúan cerradas debido a obras.

Simultáneamente, avanzan las licitaciones para la renovación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B), mientras ya está en marcha la fabricación de 174 coches nuevos para la Línea B y 50 adicionales para las líneas A y C, además del proceso de licitación para las obras de la Línea F.

Para 2026, la Ciudad prevé destinar el 15,4 % de su presupuesto, equivalente a $2,6 billones, a la seguridad, de acuerdo con lo confirmado por funcionarios.