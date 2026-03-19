Se resbaló, falló el penal que decretó el adiós de su equipo de la Europa League, y el gesto del arquero rival dio la vuelta al mundo

Nottingham Forest avanzó a los cuartos de final de la Europa League tras una dramática tanda de penales ante Midtjylland. En el MCH Arena el desenlace estuvo marcado por un gesto poco frecuente en el fútbol profesional tras una peculiar tanda de penales y un desenlace cargado de espíritu deportivo. El ambiente había sido tenso desde el inicio, con la serie igualada en 2-2 tras los noventa minutos y la prórroga.

El equipo dirigido por Vítor Pereira se adueñó del juego en el primer tiempo, pero no lograba cristalizar su dominio en el marcador hasta que Nicolás Domínguez, con un cabezazo, abrió la cuenta y equilibró la eliminatoria. El tanto del centrocampista, que debutó como goleador en esta edición del torneo, llegó asistido por Nikola Milenkovic, quien ganó de cabeza en el área y el argentino conectó de manera precisa para vencer al arquero rival.

Nicolás Domínguez marcó el primer tanto del partido (Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS)

Tras el descanso, la intensidad no decayó. Ryan Yates, el capitán, amplió la ventaja para el Forest con un remate potente desde el borde del área. Con ese gol, el cuadro inglés parecía encaminado a una clasificación tranquila. Sin embargo, Midtjylland reaccionó con ímpetu y descontó por medio de Martin Erlic, quien aprovechó un rebote para devolver la esperanza al público local.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el gol que evitara la prórroga, pero el cansancio y la presión pesaron sobre las piernas y las decisiones. El árbitro invalidó un gol de Nottingham por fuera de juego ni bien iniciado el tiempo extra, y sobre el cierre, el VAR anuló otro tanto inglés por posición adelantada de Yates. La tensión se elevó hacia los penales, con la certeza de que un error podía decidirlo todo.

Nottingham Forest selló el pase a cuartos de final ante el Midtjylland (Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS)

La definición desde los doce pasos arrancó con Morgan Gibbs-White para el Forest, quien ejecutó con precisión al ángulo. El local respondió con Cho Gue-sung, pero su disparo se estrelló contra el palo. Ibrahim Sangaré aumentó la ventaja inglesa con un remate alto e inatajable. Luego, Aral Şimşir repitió la suerte adversa para Midtjylland: el palo derecho volvió a frustrar al conjunto danés.

Con la serie 2-0, el turno fue para Nico Williams, quien definió con clase y dejó a su equipo a un paso de la clasificación. Entonces, le tocó el momento a Edward Chilufya, el tercer lanzador de Midtjylland, quien debía convertir para mantener con vida a los suyos. La presión fue demasiada sobre el punto penal. El futbolista zambiano se resbaló en el momento crucial y su remate se fue por encima del travesaño, lo que acabó con la eliminación del Midtjylland.

El equipo danés quedó eliminado tras perder por penales 3-0 (Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS)

Nadie celebró de inmediato en el bando inglés. El arquero Ortega Moreno, lejos de los estallidos de júbilo, optó por acercarse al jugador derrotado sobre el césped. El Forest, alineado con su arquero, pospuso los festejos para solidarizarse con el rival caído, mientras desde las tribunas el público reaccionó con una ovación que contrastaba con la desolación del equipo local.

Lo sucedido en ese instante definió el partido que se abstuvo de cualquier celebración sobre el terreno de juego y reflejó una muestra de empatía con el rival. Tanto futbolistas como el cuerpo técnico del equipo inglés contuvieron los impulsos de festejo desmedido mientras Midtjylland se despidió tras un recorrido meritorio en la competición continental. Nottingham Forest, con temple y solidaridad, logró el pase a cuartos de final de la Europa League tras vencer en la tanda de penales por 3-0.

La reacción de Edward Chilufya tras fallar el penal (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS)