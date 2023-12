La T y La M con el Pollo Álvarez: el día que conocieron a Messi, cómo fueron sus inicios y qué comprarían con un millón de dólares

Casino Resort - La T Y La M - Corte 1

Tobías Medrano y Matías Rapen, conocidos popularmente como La T y La M, son un dúo de cumbia argentino surgido durante la pandemia de COVID-19 en 2020 en Florencio Varela, que rompieron récords con su tema “Pa´ la Selección”.

Tobías se dedicaba a la construcción. Durante el aislamiento, comenzó a subir canciones a YouTube. Matías vio su talento y lo citó en su humilde estudio de grabación “Tute Récords”, en el que solo tenía una computadora y una placa. Así grabaron juntos un enganchado de cumbia. “Fue la primera vez que yo me paraba frente a un micrófono”, reconoció Tobías.

A raíz de la buena recepción que tuvo ese video en la plataforma de streaming, decidieron iniciar la banda. Luego de que se levantaran las restricciones en el país, comenzaron sus presentaciones en vivo y la reacción del público los incentivó a ir por más. Sus mix denominados “Messirve” cada vez tenían mayor repercusión.

Tobías: "Nos llamaron para tocar en la fiesta de Messi en Rosario. Éramos una sorpresa para él. No teníamos que decir nada". (Gustavo Gavotti)

En julio de 2021, tras la victoria contra Brasil en la Copa América, la Selección argentina en el vestuario coreó “AM (cover)”, su versión en cumbia del hit de Nio García y Flow La Movie. Ese fue el primer paso de un crecimiento imparable.

El dúo realizó colaboraciones con reconocidos artistas como Ke Personajes, Ecko, Rusherking y Luck Ra. Luego de que Argentina ganara la Copa del Mundo y del éxito logrado con el tema “Pa´ la Selección”, grabaron “3 estrellas en el conjunto” junto a Duki y Bizarrap; y se presentaron en los festejos de la selección en el Monumental. “Nos gusta tanto lo que hacemos que tratamos de transmitir buena onda en cada show”, dice Tobías.

La T y La M con Messi en la celebración de la Selección en Rosario.

El vínculo con la Selección

Con la emoción aún a flor de piel, Tobías relató cómo les llegó la convocatoria para realizar un show en la fiesta privada que Messi organizó en Rosario para celebrar el triunfo de la Selección.

Si bien ya tenían contacto con otros jugadores del equipo, fue la primera vez que La T y La M estuvieron frente a frente con el astro del fútbol. “Veníamos manifestando que Leo nos tenía que llamar porque queríamos cantar para él”, reconocieron.

Tobías: —Nos llama la representante de Anto (Antonela Roccuzzo) y nos dice que ya había llamado a La Konga y a Los Palmeras, pero que nosotros íbamos a ser la sorpresa para Leo; que no teníamos que decir nada.

Pollo: —Sorpresa para Leo. ¿Entienden el lugar que tenían?

Tobías: —Llegamos al lugar. Empieza a sonar la intro, subimos al escenario y la re subimos. Toda la familia de Leo re fanáticos de los “Messirve”. Empezamos a cantar y yo lo miraba de reojo a Leo.

Pollo: —Queriendo conectar (risas).

Tobías: “Veníamos manifestando que Leo nos tenía que llamar porque queríamos cantar para él”. (Gustavo Gavotti)

Tobías: —Es más, le corría la mirada porque me daba nervios. Es una persona que tiene una presencia… Más uno siendo futbolero.

Pollo: —No es normal.

Tobías: —Dimos el show re bien, se cantaron todos los temas, subimos la joda a pleno y en el último tema cerramos con “Pa´ la Selección”. Ahí bajé del escenario, lo abracé a Leo y con toda la familia empezamos a saltar. Cuando terminamos le agradezco a él y me dice: “Ahí voy amigo” porque ya estaban los de seguridad invitándonos a salir, porque ya habíamos terminado.

Pollo: —Claro. Fin del show.

Tobías: —Siento que me tocan la espalda, me doy vuelta y es Anto. Me dice: “Chicos ¿ya se van? Quédense. Hay para comer, para tomar”.

Matías: —Nos miramos y nos dijimos todo. Nos quedamos. Al otro día teníamos show, una gira por San Juan. No importó nada.

El dinero, la fama y la realidad

Muchos artistas tiene su explosión de popularidad casi de un día para el otro y eso genera cambios importantes en sus vidas y en sus vínculos. Tener los pies sobre la tierra y estar enfocado en los objetivos, resulta fundamental para no dejarse obnubilar por la llegada de importantes sumas de dinero y “los amigos del campeón”.

Si a esa ecuación se le suma la juventud, el combo puede ser difícil de manejar. Todo depende de las decisiones que se tomen y con qué personas elijan rodearse.

Pollo: —¿Cuánto influye el dinero en sus vidas?

Tobías: —Muchísimo. Hoy por hoy depende mucho nuestro bienestar del dinero, por la vida a la que nos acostumbramos nosotros y a la que acostumbramos a nuestras familias. Te da más comodidades y más tranquilidad. Yo tenía un dicho cuando laburaba en la obra y vendiendo ropa: “Vos podés tener un problema y tener trabajo, pero si no tenés trabajo y tenés un problema. Son dos problemas”.

Matías: —El dinero no hace a la felicidad, pero ayuda muchísimo. Yo vengo de una familia humilde que se rompió el lomo. En mi casa, mis viejos no dejaron que nos falte nada a mí y a todos mis hermanos.

Tobías recordó las necesidades que vivió cuando era chico y la fuerza de su madre para no hacerle notar la situación. “Tuve necesidades en mi infancia. Vivíamos como 15 personas en una casa, pero mi mamá nunca me hizo faltar de comer. Se habrá quedado sin comer ella con tal de que comamos nosotros y siempre lo voy a tener presente”, contó.

El juego del millón de dólares

Con un maletín sobre la mesa, el Pollo los invitó a gastar el dinero en lo que ellos más deseen sin ningún tipo de restricciones. El único requisito es que no quede nada. ¿Cómo lo utilizaron La T y La M?

Tobías: —Primero, lo primero.

Matías: —La repartija. Miti-miti. 50 y 50.

Tobías: —Como en los viejos tiempos...

Matías: —Yo compraría un departamento en Miami. Un dos ambientes, cerca de la playa.

Pollo: —Y calculamos unos 300 mil. Mirá que las expensas son en dólares…

Matías: —Sí, ya sé (risas). Con 100 mil me armaría un estudio a todo trapo.

Pollo: —Bien, 100 para el estudio. Y te quedan 100 mil más…

Matías: —Me compro una casa.

Pollo: —No, pero con 100 te alcanza un monoambiente.

Tobías: —O una casa en Varela (risas).

Matías: "El dinero no hace a la felicidad, pero ayuda muchísimo". (Gustavo Gavotti)

Matías: —Entonces, me compro un auto. La misma camioneta que tengo ahora pero 0KM.

Tobías: —No te alcanza.

Matías: —Te voy a pedir prestado, amigo (risas).

Pollo: —Tobías, tu turno.

Tobías: —Yo voy a usar todo para comprarle una casa a mi mamá, a toda mi familia.

Pollo: —¿Y cuántos van a vivir en esta casa?

Tobías: —Tres.

Pollo: —¿Dónde te gustaría?

Tobías: —En un barrio cerrado por zona sur.

Pollo: —Con 500 mil dólares te comprás vista a la laguna…

Tobías: —La más premium de todas.

El tema que marcó un hecho histórico

Durante el Mundial de Qatar 2022 un tema sonó recurrentemente: “Pa’ la Selección”. Como una especie de rezo que elevaban los argentinos, se escuchaba en cada rincón del país ―e incluso en tierras árabes― para alentar al combinado nacional en el camino a la gloria.

Pollo: —¿Qué dice la canción?

Tobías: —Dios en el cielo, Lio en la tierra… Es una doble referencia a Dios y al Diego, que tantas veces se compara con Dios. Y Lio en la tierra porque es el más grande.

Pollo: —Excelente. ¿Qué más?

Tobías: —Como en Malvinas preparado para la guerra. Si bien no estábamos preparados, porque todos saben cómo estaban nuestros soldados en ese momento, era como decir: “Sin nada, vamos por todo”. Era un 1% de probabilidad y 99 % de fe.

La T y la M cantaron el hit "Pa' la Selección" en Casino Resort. (Gustavo Gavotti)

Pollo: —¿Cómo sigue?

Tobías: —Es la ilusión por la tercera. Cuarenta millones te siguen donde sea... Eso es por la ilusión que teníamos de ganar el tercer mundial y 50 millones quedaba mal en la canción (risas).

Pollo: —Cuarenta también está perfecto…

Tobías: —Esta locura no la trates de entender. No tiene cura, se lleva en la piel… El sentimiento que tenemos los argentinos por el fútbol creo que es algo que va más allá. En cualquier parte del mundo te van a decir que el argentino está loco.

Pollo: —¿Y cómo cierra?

Tobías: —Una cumbia, asado y Fernet. Hasta la tumba… te voy a querer (aplausos).

Tobías y Matías crecen en su carrera profesional a pasos agigantados, pero sin olvidarse de sus orígenes, de aquel público que los vio crecer en Florencio Varela y los acompañó en sus primeros shows como artistas locales. Cierran un excelente 2023, inmersos en los proyectos que llegan con el nuevo año. Aseguran que todavía hay mucho camino por recorrer y explorar.

