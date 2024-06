La honestidad brutal de Mirtha Legrand al aire por el menú de Jimena Monteverde: “Mucho no me gusta”

La honestidad brutal de Mirtha Legrand al aire por un plato de JImena Monteverde: "Mucho no me gusta"

Como en todos los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, el menú está a cargo de Jimena Monteverde donde la cocinera, mientras detalla que cenarán o almorzarán los invitados, interactúa con las conductoras y saca a relucir todo su histrionismo. Las bromas con la actriz los domingos son un clásico y en La Noche de Mirtha la diva la sorprendió cuando le comentó que no era de su agrado el postre que había preparado.

“Tenemos de entrada unos boconccinos crocantes con una cremita de palta. De primer plato tenemos un risotto con langostinos, que a vos te gusta mucho, Mirtha. Así que después te guardo un…”, comentó, divertida aludiendo que al final de la emisión le iba a entregar un tupper para que pueda comer una porción en su casa.

“Y de postre tenemos una panna cotta de vainilla y crema de avellanas”, completó la chef, provocando que la animadora comente quién de sus amigas es fanatica, a diferencia de ella. “A Coca Calabró le gusta la panacota”, aseguró, sobre la madre de Iliana y Marina Calabró. “¿A vos no?”, indagó, consiguiendo que la Chiqui se sincere por completo. “No, no… Mucho no me gusta”, afirmó, momento que generó una risa generalizada en el estudio.

“Me la voy a comer igual”, completó Mirtha, divertida como si se tratara de una travesura. “Siempre le erro. Últimamente no le vengo pegando. ¡Son tantos programas, Mirtha!”, respondió la conductora del ciclo de El Nueve, Escuela de cocina. Para no hacerla sentir mal, la animadora aseguró que de todas formas “como de todo” y que le iba a dar al postre unas cucharadas. Sin embargo, Jimena prometió prepararle otro plato dulce de avellanas.

Jimena Monteverde con Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (Foto: El Trece)

Mirtha y Jimena habían tenido un momento desopilante cuando Diego Ramos estuvo en el programa promocionando la obra erótica que viene protagonizando desde hace varios años creada por José María Muscari. “¿Vamos Mirtha a ver Sex?”, preguntó la cocinera y lo señaló al actor. “Yo no. Nooo”, respondió de inmediato Mirtha. “Yo no fui, vamos las dos”, insistió Monteverde. “No, no, ¡sos medio degeneradita vos!”, exclamó Legrand, y el estudio estalló con risas, porque nadie se imaginaba la respuesta de la conductora.

Después de negarse, Legrand quiso saber un poco más de la intervención de Ramos en la obra. “¿Salís completamente desnudo vos? ¿De frente o de espalda?” “De frente y de espalda. De los cuatro lados”, respondió. “No tiene drama. Yo estoy comiendo con él y le conozco todo”, se sumó a la divertida polémica Rocío Oliva, quien sí fue a ver el show de Muscari.

“A veces me cruzo con gente que me dice ‘yo te vi ayer’ y yo me imagino como me vio, en el medio del supermercado. No da”, reveló Ramos. “¿Pero vos te arrimás a las mesas?”, insistió Mirtha, para saber con más detalles acerca de la dinámica del show. “No, pero estamos muy cerca”, le aclaró Diego a la conductora en aquel momento.

En diálogo con Teleshow, Jimena Monteverde contó que nadie podía creer “lo rápida y divertida que estuvo Mirtha” por eso tantos aplausos en el momento del humorístico intercambio de palabras. “Tenemos cierta confianza que me permite la señora Mirtha y lo mismo con Juana, pero ella es más picante, lo del otro día con Mirtha no lo podía creer, me puse roja como un tomate, pero fue muy divertido ese momento con la Chiqui y con Diego Ramos” aclaró la chef.