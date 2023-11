La picante respuesta de Jimena Monteverde a Juana Viale por un cuestionamiento: “¡Tomá para tu caldo ají, querida!”

El ida y vuelta entre Juana Viale y Jimena Monterverde (Video: Almorzando con Juana, El Trece)

En la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora compartió la mesa con la actriz Elena Roger, el periodista Nicolás Wiñazki, el animador infantil Topa, el actor Roly Serrano y el humorista Pachu Peña. Durante el ciclo, la nieta de Mirtha Legrand tuvo un divertido ida y vuelta con la cocinera Jimena Monteverse que sorprendió a los invitados.

“Estás volátil. Un pavo para las más pava de todas”, bromeó Juanita Viale a la chef mientras mostraba su uniforme con un bordado de un ave. “Mirá que después salimos en todos lados porque vos me peleás”, le respondió Monteverde. “Bueno”, le contestó la presentadora televisiva.

A continuación, la cocinera presentó la entrada: unos buñuelos de espinacas. Además, explicó que su hija le había dado unas pipetas para inyectar la salsa de quesos. La conductora, que es conocida por ser ecologista, le consultó si eran de plástico. “No, es de un material reciclable, querida. Es biodegradable porque en la fábrica de mi hija lo usan”, respondió Monteverde, mientras Juana la felicitaba.

“Tomá para tu caldo ají, querida”, remató Jimena, victoriosa por anticiparse a la consulta medioambiental de la hermana del productor Nacho Viale. “No, mi amor. Quería saber”, replicó Juana con humor. La interacción reflejó la dinámica divertida que comparten en el programa.

En otra emisión, Viale había tenido otro cruce con la cocinera. Todo comenzó cuando la conductora solicitó formalmente la entrada de Jimena al estudio de una forma muy particular, dando a entender, entre risas, que algún cuestionamiento llegaría: “Voy a invitar a Jimenita, que tiene el menú”, se la escuchó decir. En ese momento la cocinera ingresó, pero Juana casi no le dio la posibilidad de emitir palabras o de presentarse.

“Escuchame una cosa”, comenzó la conductora. “Te quiero hacer una crítica de entrada. Vos dijiste el domingo pasado que los menúes iban a ser vegetarianos”, momento en que la recién ingresada fingió no recordar lo que había asegurado en la emisión anterior. Pero lejos de permanecer en silencio, continuó con la dinámica establecida: “Dos vegetarianos, y bueno, le pusimos un langostino, un toquecito de nada”, enfatizó, para luego desviar el rumbo de la conversación y enfocarse en el look de Juana, con un imponente atuendo de color dorado.

“Qué linda que estás hoy, parecés una mina de oro. En realidad, iba a decir que te parecías a un alfajor de chocolate, pero por el envoltorio, los de chocolate vienen en dorado”, expresó Monteverde, a lo que recibió como respuesta que ella se asemejaba entonces a uno de chocolate blanco.

Tras este diálogo, Jimena procedió a describir los platillos que conformaban la entrada del menú dominical: un tartar de palta y langostino y, para los comensales vegetarianos, una preparación a base de espárragos, recordando que todavía es época de esa verdura y se debe aprovechar. Posteriormente, reveló que el plato principal consistiría en un wok de arroz yamaní acompañado de un crocante de fideos de arroz y, para concluir, un cremoso postre de mango, un shot de vino blanco y una crema de limón.

Cabe recordar que en la anterior emisión, Monteverde había revelado: “La conductora solamente pidió que los menúes de la mesa sean vegetarianos, y así son y así serán”. Al escuchar este comentario, Juana no pudo ocultar su asombro y satisfacción por la implementación de este cambio en su programa, que marcaría una diferencia con respecto al ciclo de su abuela, Mirtha Legrand. “¿En serio? No lo impuse, tiré una sugerencia. Qué bueno, me escucharon, alguien me escuchó, no lo puedo creer”, expresaba Viale entre risas. Sin embargo, una semana después, ya dejó de cumplirse la consigna.