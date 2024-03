Mirtha Legrand y Jimena Monteverde tuvieron un gran pase de comedia

La reacción De Mirtha Legrand cuando Jimena Monteverde la invitó a ver "Sex" y la Chiqui l respondió, "Vos sos una degeneradita"

En las comidas con Mirtha Legrand y los almuerzos con Juana Viale, pueden darse diferentes situaciones, discusiones entre los invitados, frases polémicas que se dicen muchas veces casi sin querer, pero ya son varias las situaciones que se viven con Jimena Monteverde cuando se acerca a la mesa para llevar cada uno de los platos. La misma Monteverde en diálogo con Teleshow dijo: “Tenemos cierta confianza que me permite la señora Mirtha y lo mismo con Juana, pero ella es más picante, lo del otro día con Mirtha no lo podía creer, me puse roja como un tomate, pero fue muy divertido ese momento con la Chiqui y con Diego Ramos” aclaró la pícara cocinera.

El momento fue desopilante “¿Vamos Mirtha a ver Sex?”, preguntó y lo señaló al actor. “Yo no. Nooo”, respondió de inmediato. “Yo no fui, vamos las dos”, insistió Monteverde. “No, no, ¡sos medio degeneradita vos!”, exclamó Legrand, y el estudio estalló con risas, porque nadie se imaginaba la respuesta de la conductora.

Diego Ramos en "SEX"

Después de negarse, Legrand quiso saber un poco más de la intervención de Ramos en la obra. “¿Salís completamente desnudo vos? ¿De frente o de espalda?” “De frente y de espalda. De los cuatro lados”, respondió. “No tiene drama. Yo estoy comiendo con él y le conozco todo”, se sumó a la divertida polémica Rocío Oliva, quien sí fue a ver el show de José María Mucari. “A veces me cruzo con gente que me dice ‘yo te vi ayer’ y yo me imagino como me vio, en el medio del supermercado. No da”, reveló Ramos. “¿Pero vos te arrimás a las mesas?”, insistió Mirtha, para saber con más detalles acerca de la dinámica del show. “No, pero estamos muy cerca. Sí” le aclaró Diego a la conductora. Jimena Monteverde contó a Teleshow, que nadie podía creer lo rápida y divertida que estuvo Mirtha” por eso tantos aplausos en el momento del humorístico intercambio de palabras.

En esta oportunidad compartieron la séptima mesaza del año, el actor y cantante Diego Ramos, la panelista de Gran Hermano, Costa, Coco Sily, Rocío Oliva y el doctor Roberto Debbag, infectólogo. Y la cena para la ocasión constaba de entrada, plato principal y postre.

Mientras que por su parte, Juana Viale recibió , recibió a en la mesa, a el cantante y compositor Carlos Páez Rodríguez, la exmodelo Ana Paula Dutil, el productor y actor Gastón Soffritti, el actor Nazareno Casero y la mediática e influencer Julieta Puente, para conformar Almorzando con Juana.