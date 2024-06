Darío Grandinetti opinó en España de Javier Milei y la situación cultural en la Argentina: su comparación con la de Macri y los gobiernos militares

Darío Grandinetti opinó sobre el gobierno de Javier Milei y la situación de la cultura en la Argentina (Video: YouTube La Script)

Desde que Javier Milei asumió en diciembre la presidencia, diferentes actores de la cultura expresaron sus críticas, pero también su adhesión, a la política cultural que eligió en su gobierno. Una de las voces que salió a cuestionarlo fue Darío Grandinetti, mientras promocionaba en España su próxima película y en plena tensión diplomática con el país.

El actor estuvo como invitado en La Script, un podcast de la periodista española María Guerra dedicado a la cinematografía y las series de televisión, donde se refirió al momento que atraviesa la Argentina. “Nosotros estamos teniendo ahora y hace unos años tuvimos también gobiernos a los que la cultura no les importa, al contrario, declaran a la cultura enemigo porque creen que es un gasto”, señaló.

“En el caso en Argentina el cine se autogestiona. Así que no, no es verdad que saliera dinero de los impuestos de nadie para hacer cine en vez de para hacer una escuela o un hospital. Mentira. Porque por otro lado le sacan a la cultura pero no hacen ni escuelas, ni hospitales, ni universidades”, aseguró, sobre la situación del Incaa.

El artista, que ha expresado su adhesión a Cristina Fernández y Néstor Kirchner, dio su visión sobre la situación actual. “Yo soy optimista sobre lo que pueda ocurrir con la cultura porque se metió con algo que es muy sensible a los argentinos. El teatro, el cine, la universidad pública. Se meten con temas que son muy sensibles para los argentinos. Lo hemos demostrado durante toda nuestra historia que es algo sensible para nosotros y saltamos cuando nos tocan”, afirmó.

“El problema con esas cosas es por muy poco que duran, hacen un daño muy grande y después cuesta mucho reconstruir”, expresó Grandinetti, quien está presentando Nina, un western de la directora vasca Andrea Jaurrieta. Allí terminó comparando la política cultural actual a los años de dictadura y el gobierno de Mauricio Macri.

“¿Tu recuerdas épocas un poco desérticas en la Argentina culturales igual que la que está pasando?”, preguntó la entrevistadora. “Sí, con el gobierno militar y con otros gobiernos de derecha como el de Macri que se meten con la cultura. Se meten con el cine. Les molesta. Yo creo que a la derecha le molesta la cultura en general porque la cultura es la guardiana de la memoria y ellos no quieren que la gente recuerde el daño que han hecho”, lanzó.

En el podcast, que ha tenido entre sus invitados a Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Alex de la Iglesia y Viggo Mortensen, la entrevistadora se refirió al enfrentamiento que tuvo César Luis Menotti en octubre del año pasado con Javier Milei cuando lo llamó “un espanto” y “una irrespetuosidad cultural a la política”. “Menotti decía de Milei que era una pena que se ‘desculturizara’ el poder y que esto lo dijera alguien un entrenador de fútbol”, mencionó la periodista.

En ese momento Grandinetti se paró en señal de reverencia. “Cesar entendía que el fútbol es un hecho cultural como pocos. Es cultural todo eso. Él decía una cosa, que a mí me encantaba. Decía que sería imposible que un Maradona naciera en Noruega, por ejemplo, o en Islandia. En esos sitios que no tienen una cultura futbolística como tiene la Argentina donde tuvimos a Di Stéfano, Sívori, Pedernera. Con esos es más fácil que aparezcan los Maradona y los Messi. ¡Los Kempes!”, aseguró.

“El arte. Siempre se lo ha presentado como algo elitista. Tenés que tener dinero para ir al cine, tenés que poder comer. Pagar el alquiler, las necesidades básicas satisfechas. Las grandes representaciones artísticas pareciera que están dedicadas a la gente de mayor poder adquisitivo. Ir al teatro a escuchar ópera cuesta una ‘pasta’ que un trabajador no puede pagar. Vas a escuchar una orquesta de cámara al Teatro Colón y cuesta un dinero”, explicó.

“Entonces pareciera que todas esas expresiones artísticas están destinadas a aquel que se puede dar el lujo de acceder a ellas porque ya tiene sus necesidades básicas satisfechas cubiertas. Entonces nos queda lejos”, afirmó.

“Por otra parte, cuando se habla de arte pareciera que el arte es algo… Son palabras que alejan. Es verdad. La ‘desculturización’ es un sello de la derecha. Es una cocarda con la que vienen, es de lo primero que hablan. Insisto. Haciéndole creer a la gente que el dinero que no está para hacer carreteras, hospitales y universidades es porque ese dinero nos lo dan a nosotros, nos lo llevamos los artistas que sin el menor esfuerzo… Como si fuera cierto, además, que ponen dinero en la cultura”, concluyó.