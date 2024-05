Santiago del Moro anunció cuándo termina Gran Hermano y así reaccionaron los participantes

Esta fue la reacción de los jugadores cuando Santiago del Moro confirmó qué día termina Gran Hermano

El encierro y los meses de convivencia empiezan a pesarles a los jugadores del reality de Telefe y, por eso mismo, el anuncio que hizo Santiago del Moro este lunes en el inicio de la gala fue de gran importancia para ellos.

Después de varias especulaciones y la postergación del reality, finalmente Del Moro les comunicó a los jugadores y también a la audiencia televisiva que la final de La edición de Gran Hermano 2023 será en los primeros días de julio.

Aunque, hasta el momento, no hay un día específico debido a los compromisos televisivos de Telefe con los partidos de la Conmebol Libertadores y la Selección Nacional de Argentina. “No les puedo dar una fecha exacta porque depende de muchas cosas que hay en el medio a nivel deportivo”, les dijo Santiago y aclaró: “Va a ser los primeros días de julio, falta poquito. Un mes y medio más”.

”Wow, tremendo”, dijo Furia. En tanto, Virginia no emitió ningún comentario. Bautista festejó con el Chino y aclaró: “Boludo, pensé que era antes”, ya que los hermanitos creyeron que la competencia terminaba este mes, como estaba previsto. Según informó Telefe, si la edición de este año finaliza el 1° de julio, superaría ampliamente a la que fue la edición más larga hasta el momento, la del Gran Hermano 7, de 164 días entre 2011 y 2012.

Tras el ingreso de familiares y amigos, así estará la nueva casa de Gran Hermano, al menos por unos días

Sorpresa para los participantes

“Hoy es un programa distinto, espectacular, único. Estamos todos de gala. Son nueve valijas, nueve seres queridos de los jugadores que están aún en competencia e ingresan en minutos a la casa. Muchos intuyen esto, muchos preguntaban cuándo iba a pasar. Porque a esta altura del año pasado, ocurrió lo mismo. Pero ahora no va a ser como el año pasado, porque va a ser mucho más picante. Así como es esta edición”, les dijo Santiago del Moro a los participantes y acto seguido le confirmó a la audiencia televisiva que los seres queridos de los hermanitos estaban a punto de ingresar.

El primero en ingresar fue Facundo, amigo de Martín Ku. “Estoy supernervioso y recontento, obvio”, dijo el muchacho y recibió a continuación las indicaciones del conductor. “¡¿Qué hacés acá, bolu...?!”, le dijo el Chino, apenas lo vio adentro de la casa. “Nooo, no lo puedo creer”, insistía Martín, muy sorprendido por la llegada.

La entrada de Facundo, el amigo de Martín Ku, a la casa

“Ay, Zoe, tu mamá”, gritó Emmanuel cuando vio que Aixa atravesó la puerta de la casa y abrazó a su hija. Llorando, las dos se mimaron por un largo rato, ante la emoción del resto de la casa. Después, la mujer fue saludando uno por uno a todos los compañeros de Zoe, concretando así el segundo ingreso a la casa.

Luego fue el turno de Rocío, amiga de Juliana Furia Scaglione. “Somos amigas desde hace ya casi dos años”, había dicho en el estudio al presentarse ante Del Moro. “¿A dónde está mi amigaaaa?”, gritó Rocío. “¿Qué hacés boludaaa? La puta madre... ¡Qué bueno que te animaste a entrar! Gracias”, le dijo Furia.

La Gata Noelia, la reconocida cantante de cumbia, hizo su ingreso en calidad de amiga de Emmanuel. “Gracias Big por haberme invitado, es un placer. Soy cordobesa...”, dijo ella al traspasar la puerta. “Ay, amiga, cómo te extrañé”, dijo él, llorando y luego de haber corrido hacia su encuentro.

La entrada de Noelia La Gata a la casa de GH

A continuación hizo su presentación Franco, el hermano de Bautista. “¿Qué hacés acá? Estás re blanco, ¿qué te pasó?”, dijo el participante. “Y bueno, vos tomás sol todo el día, qué querés que haga”, le retrucó su hermano, proveniente de Uruguay.

En tanto, Sol, amiga de Florencia, atravesó la puerta y provocó que la concursante saliera corriendo a los gritos. “Ahhh, ¿qué hacés acá, nenaaaa?”, dijo. Un llanto espontáneo surgió entre ellas y sin dudas la emoción ya era la gran protagonista de la noche.

Después apareció Mateo, amigo de Nico. Más lágrimas mientras en el aire sonaba “Al lado del camino”, de Fito Páez y, a esta altura de la noche y con tanta sorpresa generada con el ingreso de los nuevos integrantes, las conversaciones se mezclaban y la emoción seguía en aumento.

“Andá solo a la galería, asomate”, le dijo Santiago del Moro a Darío al hacer un enlace en la casa y convocarlos a todos a sentarse en el living, El participante le hizo caso y un rato después apareció su hijo Francisco, con “Quedándote o yéndote”.

La última en ingresar fue Delfina, la hija de Virginia, luego de que el conductor le hiciera creer a la participante que no habría nadie para ella. Sin embargo, un rato después le pidió que se acercara hasta la puerta y la tuvo unos cuantos minutos ahí, esperando. Finalmente, la joven abrió la puerta con un grito y la concursante corrió hacia su encuentro para fundirse en un abrazo emocionado que la dejó sin palabras. “Escuchame, desde ahora no me preguntes nada. Lo único que te puedo decir es que está todo bien, ¿ok?”, le dijo Delfina a su mamá