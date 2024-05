Quién es Noelia La Gata, la cantante de cuarteto que fue novia del Potro Rodrigo y que ingresó a Gran Hermano

La artista se emocionó hasta las lágrimas al ver su amigo dentro del reality (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió un sinfín de emociones con la llegada de los familiares y amigos de los participantes. Entre risas, lágrimas y fuertes abrazos, los jugadores recibieron la esperada visita luego de meses de encierro. Entre los recién llegados se destacó Noelia La Gata, quien entró por Emmanuel Vinch, una icónica figura del mundo del espectáculo cordobés.

Ataviada con un look total-black y de cuero, la artista ingresó al recinto mientras sonaba “Flaca”, de Andrés Calamaro. Al presentarse ante los jugadores que la veían desde el patio, el peluquero no pudo evitar escuchar su voz y salir desde el interior de la casa para darle un fuerte abrazo. “Ella es mi amiga, mamá, hermana, mi todo”, expresó, a punto de romper en llanto, mientras les contaba a sus compañeros quién había ingresado a acompañarlo por un par de días en el certamen.

Con más de 30 años de carrera profesional, la mujer supo deslumbrar por su gran talento vocal. Su trayectoria tuvo su punto de partida en la década de 1990, cuando intentó abrirse paso en el cuarteto. Si bien se trataba de un género que históricamente fue predominado por artistas masculinos, la intérprete se diferenció por su presencia y desempeño bajo los reflectores, lo cual la hizo transcender su provincia, donde nació ese estilo de música.

La cantante de cuarteto junto al participante, con quien tiene una amistad que data de hace años

Durante el desarrollo de su carrera como cantante, Noelia lanzó un sinfín de álbumes, los cuales tuvieron su reconocimiento entre los amantes del cuarteto. “La Diosa”, “Todo sin ti”, “Para vos”, “Quiéreme”, “A pura sangre” y “Que locura”, fueron algunos de sus hits, pese a que su tema “La Gata” fue lo que le sirvió para asegurarse un gran reconocimiento a lo largo del territorio nacional.

La intérprete también conoce al marido de Emmanuel, quien ha sido un gran apoyo para el jugador desde el exterior

Pero eso no ha sido todo lo que ha sorprendido por parte de la amiga de Emmanuel Vinch, sino que la mujer también se codeó con varios famosos y hasta salió con varios de ellos. Siendo su fugaz relación con “El Potro” Rodrigo, de la cual habló durante su participación en la edición del 2018 del Bailando por un sueño. “Con Rodrigo tuvimos un noviazgo muy corto porque él tenía una vida muy agitada”, señaló la artista, quien si bien señaló que fue un “muy buen amante”, la pasión que hubo entre ambos no fue lo suficiente para que se adueñara por completo de su corazón.

La relación entre Noelia La Gata y Emmanuel Vinch, el estilista cordobés de Gran Hermano

Noelia fue recibida por los miembros de la casa, quienes ya sabían de su existencia gracias al peluquero (Gran Hermano - Telefe/DGO)

A poco tiempo de ingresar a la casa, el peluquero se refirió a su estrecha amistad con la compositora, quien ha estado para él en los momentos más duros de su vida. Rápidamente, los ojos se posaron en ella, por lo que aprovechó para hablar en profundidad sobre su vínculo con el muchacho y los problemas de salud que tenía previo a su ingreso al reality. Incluso, mencionó que el joven estaba experimentando abstinencia, por lo que su comportamiento podía deberse a esa situación.

Respecto a este problema del jugador, la figura del cuarteto señaló que “unos meses antes de entrar a la casa me llamó a mí, me comentó que se estaba drogando, que se sentía mal, que estaba en depresión”. Pero eso no permitió que el competidor siguiera sus sueños, por lo que ella le brindó todo su apoyo al conocer que iba a entrar a la casa más famosa del país.

“Bueno llegó el día tan esperado… Gran Hermano con miles de sueños en esa valija, emocionada y feliz por vos Emma porque desde chiquito siempre supe que ese era tu lugar, brilla y que la gente te conozca por lo que sos”, expresó a través de su cuenta personal de Instagram.