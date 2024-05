El talento oculto de Facundo Chen, el mejor amigo de Martín Ku que entró a la casa de Gran Hermano

Facundo Chen llegó al reality para apoyar a su amigo, con quien mantiene un fuerte lazo fuera de la casa (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Llegó el día tan esperado para los fanáticos de Gran Hermano (Telefe): la llegada de los familiares y amigos de los participantes. En medio de un remolino de emociones, los jugadores pudieron disfrutar de la vista de sus allegados, quienes se instalaron para quedarse un par de días. Entre los nuevos integrantes se destacó Facundo Chen, quien se sumó para apoyar a Martín Ku y causó un sinfín de risas desde que pisó la casa más famosa del país.

En un intento de despistar ante su arribo, el muchacho entró hablando en chino a los competidores, quienes se quedaron anonadados ante su aparición y pensaron que se trataba de una nueva modalidad del juego. “Chicos, ¿es un intercambio?”, consultó Florencia al ver que el muchacho les continuaba hablando en otro idioma. Si bien el Facundo intentó mantener su papel, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que Nicolás y Bautista se dieran cuenta de qué se trataba. “Bol..., es el amigo del Chino, Facu”, señaló uno de los integrantes de Los Bros, quien no pudo evitar abrazarlos con todas sus fuerzas.

Pero el resto de la casa continuó creyendo que se trataba de un nuevo participante del exterior, por lo que decidieron buscar al entrenador de crossfit para que les sea de traductor. Progresivamente, el amigo de Ku fue quedando al descubierto por otros competidores, quienes reconocieron su trabajo en las redes sociales. “¡Vos sos tiktoker!”, lanzó Emmanuel, a lo cual luego se le sumó Furia, quien al seguir con dudas, le consultó: “¿Venís a un intercambio o venís a quedarte por el Chino?”.

El joven intentó que creyeran que no podía hablar español (Gran Hermano - Telefe/DGO)

Tras pasar unos minutos sin poder sacar a Martín del confesionario, los jugadores comenzaron a hacerle un sinfín de preguntas al recién llegado, quien no podía mantener más la cara seria. En medio del cruce de voces, el rionegrino salió de la habitación y se dio cuenta que se había sumado una nueva persona a la casa, quien no era nada más que su fiel amigo. “No, bol... ¿qué hacés acá?”, expresó, entre risas, luego de fundirse en un fuerte abrazo que dejó ver lo mucho que se extrañaron en los meses que pasaron lejos por el aislamiento. Ante esta muestra de afecto, las dudas quedaron disipadas y los compañeros del participante supieron que se trataba de su amigo Facundo, a quien mencionó en reiteradas ocasiones.

Por si fuera poco, cabe mencionar que el instrumentador quirúrgico ha sido uno de los encargados en manejar las redes del Chino junto a la pareja de este, Marisol, durante su estadía dentro del reality show. Ya sea subiendo videos o imágenes de ambos, Chen supo hacer valer la presencia de estudiante de Publicidad en más de una ocasión. Esto no lo ha aprendido por sí solo, sino que cuenta con una gran presencia en el ciberespacio, donde dio a conocer un detalle que para muchos era poco conocido.

La comedia, el talento oculto de Facundo Chen previo su ingreso a Gran Hermano

El mejor amigo de Martín Ku se destaca por su creatividad a la hora de subir contenido en las redes (Video: TikTok)

Con más de 1,7 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, el muchacho ha logrado ganarse el cariño de los usuarios gracias a sus humorísticos videos. Sketchs, problemas del día a día, o incluso detalles de su cultura son algunos de los temas que ha subido en los clips que arrasan por las redes sociales.

Facundo Chen dejó en claro su gran dominio con ambos idiomas y causó furor ante la participación de su amigo (Video: TikTok)

Pero eso no es todo, ya que también ha hecho innumerables colaboraciones con Martín, quien ha aparecido hablando en chino, comentando sobre el clima, o incluso bailando. Uno de sus videos que más viralización ha tenido fue uno donde la dupla baila la coreografía de “What is Love?”, el conocido tema de la banda surcoreana Twice, el cual termina con ellos pateándose sin descanso alguno. Con números similares a los que tiene en la sección de sus seguidores, Chen se ha posicionado como uno de los creadores más vistos debido a su carisma y ocurrencias con su amigo.

El primer baile de Facundo y Martín a horas de ingresar a la casa (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Por si fuera poco, a tan solo unas horas de ingresar a la casa de Gran Hermano, los jóvenes volvieron a poner a prueba sus pasos de baile. Ante el espejo del pasillo, se pusieron a relucir sus habilidades y volvieron a sacarle a más de uno una risa, la cual puede llegar a ser una de las tantas que consigan mientras estén en la competencia.