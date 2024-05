El impactante anuncio de Santiago Del Moro sobre el futuro de GH: “Entran a jugar fuerte”

El anuncio de Santiago Del Moro sobre GH

En medio de la gala del último martes en Gran Hermano, cuando todo se preparaba para continuar con el desafío por el auto 0 kilómetro, el conductor Santiago del Moro se tomó un minuto para realizar un anuncio sobre el futuro del reality. Esta decisión sorprenderá a los concursantes con un momento muy especial, en una experiencia similar a la que tuvo lugar la edición pasada.

“Les voy a contar algo así, lo voy a tirar antes de entrar por el auto”, comenzó su relato el presentador antes de volver a comunicarse con la casa en su tercer día de competencia por el vehículo. “La semana próxima entran los familiares, pero entran a jugar fuerte, no va a ser como el año pasado que acompañaban simplemente. Van a jugar y muy fuerte”, disparó ante los panelistas que se encontraban en el estudio y los televidentes, haciéndolos partícipes de esta novedad que aún desconocen los concursantes.

Actualmente, diez competidores permanecen en la contienda por el gran premio dentro del reality show: Zoe, Virginia, Furia, Florencia, Emmanuel, Mauro, Martín, Bautista, Nicolás y Darío, antes de la gala de eliminación programada para el próximo domingo 12 de mayo. Así, ante esta novedad, resta ver en principio quiénes seguirán en competencia, para luego comenzar a especular cómo estas visitas familiares afectarán las estrategias y alianzas dentro de la casa.

La expectativa es alta sobre cómo esta noticia impactará las emociones y el comportamiento de los participantes, considerando que Gran Hermano es un espacio donde las sorpresas y los cambios abruptos en las reglas son moneda corriente. Este anuncio no solo promete momentos televisivos emotivos, sino que también podría influir decisivamente en el desarrollo de los acontecimientos dentro del programa.

La reacción de Romina cuando llegó un familiar

Como bien lo explicó del Moro, en la edición anterior fueron parte de la casa durante algunos días Valentina -la hermana de Marcos-, Florencia -la gemela de Camila-, Gladys -la madre de la Tora-, Walter Fabián -el ahijado de Romina-, Camila -la hermana de Julieta- y Rodolfo -el padre de Nacho-.

En ese entonces, Del Moro destacó: “Ellos en cierta manera van a competir. Obviamente no tiene que ver con la competencia oficial, pero sí los van a apuntalar en este último trayecto por unos días”, para luego aclarles a los jugadores que “entró gente que ustedes aman. No los expongan. Se lo digo a los dos: a los que están adentro y los que vinieron de afuera. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, al jugador lo manda a placa. Y a las visitas, las eyecta de la casa. No pregunten cosas que quieran saber. Les recomiendo que no hablen mucho del afuera y serán advertidos”, avisó el conductor sobre las cuestiones del juego a respetar. Luego, Santiago les regaló una picada y unas bebidas para que celebren en familia. Y un rato más tarde, se despidió de la casa renovada no sin antes dar un comunicado del GH.

“Los familiares deben dormir en un cuarto separado de los jugadores. Es decir, ahora antes de irse a dormir, tienen que separar cuartos de jugadores de cuartos de visita, de familia”, avisó Del Moro como última regla. Dos minutos después, habló la voz de la casa. “Espero que la pasen bien, que se divierten, que disfruten”, los saludó el Big. Y cuando lo consultaron acerca de cuántos días durará la estadía de los familiares, solo dijo: “No sabe, no contesta”. En lo que respecta a esta edición, aclaró que los familiares tendrán más injerencia en el juego.