El descomunal monto en dólares que pagó Ova Sabatini por una cena con Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La actriz venezolana recordó la ocasión en que su marido tuvo que pagar la cena que disfrutaron en familia (Video: #ÁngelResponde - Bondi Live)

Ova Sabatini y Catherine Fulop han demostrado en reiteradas ocasiones el gran amor que sienten por sus hijas, por lo que no se lo piensan dos veces a la hora de reunirse con Oriana, quien recorre el mundo de la mano de Paulo Dybala. En uno de sus tantos encuentros, la pareja se juntó con la modelo y el futbolista para disfrutar una linda velada. Pero la actriz no se esperaba que su marido pagara un exorbitante monto por una cena, el cual lo dejó varios días sin dormir.

En medio de su participación en el ciclo de #ÁngelResponde, en Bondi Live, el canal de streaming que lidera Ángel de Brito, la famosa venezolana se sentó para hablar de su gran vínculo con la joven y el deportista. Conocida por su cercanía, ella comentó una de las ocasiones que se reunieron en Estados Unidos, decidieron salir a cenar a un lugar cuyos precios eran bastante elevados. “Eran restaurantes súper costosos, de 100 a 200 dólares por persona. Depende también de lo que tomes, porque acá viene la anécdota”, comenzó a relatar en plena emisión.

“Ellos habían hecho una apuesta que si ganaba no sé qué, el próximo que invitaba era él. Y esa noche ella dice: ‘Mamá, papá, Paulo los quiere invitar a tomar…’”, continuó la presentadora ante el micrófono del estudio. De acuerdo con su relato, ni bien ingresaron al lugar y se sentaron en la mesa, el jugador de fútbol pidió una botella de champagne, varios platos de comida, entre los cuales había piezas de sushi, y hasta le ofreció más alcohol. “Pedían un plato, dos platos, no terminaban de comer y volvían a pedir. Eran cosas caras”, comentó, entre risas.

Entre risas, la intérprete venezolana le relató a Ángel de Brito y a su panel cómo fue la cena que debió pagar su esposo

Ante la gran cantidad de pedidos que iban acumulando en la mesa, Fulop señaló que Ova empezó a ponerse nervioso y le hizo señales para que pararan de consumir. “Ya se terminó la botella, digo: ‘No, no, no quiero más’. Por si acaso, porque mi marido me miraba con rayos que me atravesaban y me cortaban”, explicó, entre risas, al recordar ese momento que pasó junto a su hija y yerno en medio de los preparativos de su casamiento.

“Le dice a Ori que le pase la cartera para pagar”, comentó Catherine sobre los últimos minutos de esa noche, la cual parecía tener un final feliz para su marido, el cual hasta gastó por adelantado en su vestuario para el gran día de su primogénita. Sin embargo, ninguno se esperaba de la actitud por parte de la joven, quien detuvo a su prometido de cubrir los gastos de la cena en familia: “Entonces Ova respiró y Ori le dice no (a Paulo) paga mi papá. Mi marido estuvo cinco días sin dormir. La cena salió como dos mil y pico de dólares”.

El viaje fugaz de Catherine Fulop y Ova Sabatini previo el casamiento de su hija Oriana

La modelo y su marido viajaron para ayudar en los preparativos de la boda (RS FOTOS)

A fines de marzo, la pareja visitó Estados Unidos para ayudar en los preparativos de la boda de su hija, la cual está próxima a celebrarse. En diálogo con Teleshow, la actriz venezolana expresó su emoción por formar parte de esta nueva etapa en la vida de la muchacha. “Imagínate, estamos súper felices. Verlos ir cumpliendo etapas y que ya después de cinco años juntos decidan a dar ese gran paso es una alegría para toda la familia”, reveló.

“Verlos crecer y que vayan cumpliendo etapas de la vida es hermoso, muy bello. Y los veo muy consolidados como pareja, él es una bella persona, su familia también es bella, buena, así que solo queda bendecirlos y acompañarlos en todo lo que ellos quieran y necesiten”, confesó a este mismo medio a poco tiempo de emprenderse en esa rápida aventura para estar al alcance de su hija.

Además, señaló que no podía contener sus emociones debido al inminente suceso, ya que es la primera en casarse. “Yo estoy que lloro. Lloro, lloro y lloro”, sumó la intérprete tras recibir “estas noticias como papás”.