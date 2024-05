Ova Sabatini eligió el traje que vestirá en el casamiento de su hija Oriana con Paulo Dybala

Ova Sabatini se prueba el traje que vestirá en el casamiento de su hija Oriana y Paulo Dybala (Video: Instagram)

El próximo 20 de julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán a través de una ceremonia que celebrarán en Buenos Aires, rodeados de sus seres queridos. En ese sentido, están avanzando en los preparativos y, en paralelo a esto, en las últimas horas se vio cómo Osvaldo Ova Sabatini asistió a la estilista y al sastre que vestirá a los invitados principales a la boda.

El marido de Catherine Fulop fue visto en el atelier de Victoria Miranda, la productora de moda y estilista encargada de la boda, eligiendo las telas para su camisa y su traje. Además, el sastre Nicolás Zaffora se encargó de tomarle las medidas correspondientes para ir confeccionando la vestimenta del hermano de Gabriela Sabatini.

Tanto Fulop como el Ova se están ocupando de avanzar en los preparativos para ayudar a su hija a que todo salga como ella y el futbolista lo desean. La que más ocupada está en esta tarea es la venezolana, quien no quiere dejar ningún detalle librado al azar. Apenas se enteró de la feliz noticia, Cathy expresó a Teleshow su felicidad por este paso tan importante en la vida de su hija. “Imagínate, estamos súper felices. Verlos ir cumpliendo etapas y que ya después de cinco años juntos decidan a dar ese gran paso es una alegría para toda la familia”, señaló la actriz con un tono de emoción y felicidad que no se empeñó en ocultar.

“Yo estoy que lloro. Lloro, lloro y lloro. Así que mucha emoción y creo que es muy lindo recibir estas noticias como papás”, agregó la actriz, que recapituló brevemente estos cinco años de relación. “Verlos crecer y que vayan cumpliendo etapas de la vida es hermoso, muy bello. Y los veo muy consolidados como pareja, él es una bella persona, su familia también es bella, buena, así que solo queda bendecirlos y acompañarlos en todo lo que ellos quieran y necesiten”, concluyó la venezolana.

Sin embargo, cuando más se acerca el día de la boda y los preparativos se aceleran, comenzaron algunos roces entre madre e hija. Según la actriz reveló a Socios del Espectáculo, Oriana no la deja elegir casi nada con respecto a la celebración. “Ay...nada pude decidir. ¡Nadaaaa! Yo le digo “Ori esto”, “Ori lo otro” y ella me contesta “se mamá”, “se mamá” pero después no me da ni bolilla”.

Luego, con su característico humor, la actriz continuó entre risas: “Mi hija me trata como loquita, pero ya la voy a agarrar yo en bajadita cuando venga con sus hijos y me pida que se los cuide”. Luego, en esa oportunidad, Cathy dio más detalles sobre el esperado evento. “Ya elegí el vestido”, y aunque no quiso dar más información al respecto, reveló el color del atuendo. “Será azul, es muy lindo”, dijo, entusiasmada. Cathy también contó que espera la llegada de su madre, de Caracas, apenas tres días antes del casamiento de Oriana. “Ellos se casan el 20 y mi mamá vendrá para el 17. Preferimos que estuviera pocos días antes que son los de los nervios más grandes y se quedé más después de la boda así podemos disfrutarnos y yo la puedo consentir más tranquila”, confesó.

Días atrás Cathy y Ova emprendieron un viaje relámpago a Estados Unidos, más precisamente a la ciudad de Miami. Según pudieron comentar ellos mismos en el aeropuerto internacional de Ezeiza, de donde partieron rumbo a La Florida, “se trata de un viaje para descansar un poco de la organización de la boda”. Con varias maletas grandes, se pudo ver a la pareja haciendo el check-in de muy buen humor. “Vamos a hacer algunas compras y tomarnos unos días de vacaciones”. Cabe destacar que los últimos días de relax que se tomaron fueron en noviembre del año pasado, unos días después de que Oriana anunciara por redes sociales la feliz noticia de su próxima boda con Dybala.