Las divertidas vacaciones de soltera de Zaira Nara en Río: playa, amigas y risas al sol

Las divertidas vacaciones de Zaira Nara en Río con sus amigas

Después de lanzar oficialmente un nuevo proyecto de entrevistas para el streaming La Casa, Zaira Nara partió hacia Río de Janeiro con sus amigas más íntimas. El grupo, entre las que se encuentran sus cinco compañeras de toda la vida, se divirtió al sol en los días cálidos de la ciudad carioca. Según las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, se pudo apreciar la imponente vista desde la piscina del hotel, con borde infinito, en donde la modelo disfrutó de unos días de descanso y de esparcimiento.

Alejada del estrés y de las obligaciones laborales, la hermana de Wanda Nara pudo desconectarse en contacto con la naturaleza. Con música típica del lugar, la conductora compartió con sus seguidores algunas de las actividades que llevó a cabo con su selecto grupo de amigas. Desde paseos por la ciudad, caminatas en donde hicieron un alto para comer ensaladas y choclos en unos puestos urbanos, hasta baños en la piscina y en el mar.

Zaira Nara viajó con un grupo de amigas a Río (Instagram)

En uno de los videos, Zaira grabó a una de sus amigas en un desopilante blooper que provocó la risa de todas. Mientras la joven bajaba una escalera, la modelo le pidió que se quitara los anteojos de sol y la mujer se tropezó en el intento, cayendo varios escalones hacia abajo. Sin ninguna consecuencia física, estallaron en carcajadas ante el imprevisto. Más adelante, todas se fotografiaron adentro del agua de la piscina, de espaldas, con la ciudad de fondo, en donde se pudo ver una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad, el popular morro llamado Pan de Azúcar.

Zaira Nara se tomó unos días de descanso a solas con sus amigas (Instagram)

Ya de vuelta en Buenos Aires, Zaira se ocupó de compartir fotografías en su feed de Instagram, como así también varias historias suyas y de sus compañeras. “Ya te extraño”, le escribió a una de ellas, visiblemente nostálgica de los días compartidos juntas. En otro de los videos, se las pudo ver sentadas a la mesa del departamento en donde se alojaron, haciendo un juego de golpear sobre la mesa en el momento exacto en que caían los acordes del estribillo de la canción “I wil always love you”, de Britney Houston. “Chicas, la próxima corremos el escobillón”, escribió Zaira en la sección de comentarios de una de las publicaciones. Lo que ocurrió es que si bien las tomas las enfocaban a ellas riéndose ante la ocurrencia del juego, también se pudo observar un escobillón atrás de la mesa donde estaban ubicadas, sobre uno de los escalones que conectaban con el comedor.

Zaira Nara viajó a Brasil con sus amigas sin su pareja ni sus hijos (Instagram)

La entrevista en la que Zaira Nara se largó a llorar

Zaira Nara lloró desconsolada cuando Maru Botana le preguntó qué es lo que más la hace feliz en su vida

En su primer programa del ciclo de entrevistas para el streaming La Casa, Zaira Nara se quebró al conversar sobre su maternidad con Maru Botana. “Hoy en tu vida, ¿qué es lo que más te hace feliz?”, le consultó Maru en un juego de preguntas de ida y vuelta. “Que lleguen mis hijos a casa”, respondió la modelo sin dudarlo, y se emocionó. “Ay, no te lo puedo creer, voy a llorar, me muero”, lanzó Nara y de inmediato rompió en llanto. “Estoy separada y me cuesta mucho. Es como que entro acá y veo el ruido de los chicos (por la casa de Maru Botana) y me falta eso”, agregó.

Acto seguido, la conductora reveló una charla que había mantenido con Pampita Ardohain. “Le pregunté cómo se organizaba con los chicos estando separada y me dijo que nunca te acostumbrás a tener que compartirlos. Y me sentí muy identificada, es como que decís: ‘¿Pero si son míos, por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo?’. Es muy duro”, continuó. Y enseguida aclaró: “Por otro lado, no hay nada más lindo que tus chicos tengan un papá presente y que puedan crecer en el lugar donde está el papá. Entonces es un duelo mío y tengo que pensar en que tengo que resolverlo yo”.