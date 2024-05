“¿Qué es lo que más te hace feliz?” La pregunta que hizo llorar desconsoladamente a Zaira Nara

Zaira Nara lloró desconsolada cuando Maru Botana le preguntó qué es lo que más la hace feliz en su vida

Este jueves Zaira Nara lanzó oficialmente un nuevo proyecto junto al streaming La Casa. En dicho espacio, la hermana de Wanda va a conducir el ciclo Zaira en tu casa, en el que ella asiste al hogar de diferentes mujeres del mundo del espectáculo y las entrevista en un ambiente íntimo, profundo y diferente.

En el primer especial, ya disponible en YouTube, Zaira tuvo un mano a mano con Maru Botana y la charla viró hacia diferentes temas, distendidos, profundos, divertidos. Incluso, en un momento invirtieron los roles y la cocinera le hizo una pregunta a la modelo.

”Hoy en tu vida, ¿qué es lo que más te hace feliz?”, le consultó Maru. “Que lleguen mis hijos a casa”, sostuvo la modelo sin dudarlo, y se emocionó. “Ay, no te lo puedo creer, voy a llorar, me muero”, lanzó Nara y de inmediato rompió en llanto. “Estoy separada y me cuesta mucho. Es como que entro acá y veo el ruido de los chicos (por la casa de Maru Botana) y me falta eso”, agregó.

A continuación, Zaira puso como ejemplo una conversación con Carolina Pampita Ardohain en la que también hablaron del tema. “Le pregunté cómo se organizaba con los chicos estando separada y me dijo que nunca te acostumbrás a tener que compartirlos. Y me sentí muy identificada, es como que decís: ‘¿Pero si son míos, por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo?’. Es muy duro”, reflexionó la modelo.

Y enseguida aclaró: “Por otro lado, no hay nada más lindo que tus chicos tengan un papá presente y que puedan crecer en el lugar donde está el papá. Entonces es un duelo mío y tengo que pensar en que tengo que resolverlo yo”.

Zaira Nara y Maru Botana, frente a frente en La Casa

La confesión de Maru Botana

En otro momento de la charla, Zaira le preguntó a Maru sobre una sorpresiva costumbre que adoptó tras el fallecimiento de su hijo en 2008: “Mucha gente me dice, ¿por qué te levantás 5 de la mañana a correr? Desde que se murió Facu, para mí fue un golpe acá, como que me cortaron las piernas”, comentó Maru emocionada.

En este sentido, la cocinera explicó cuáles fueron las razones que la llevaron a sentirse motivada y a correr tan temprano antes de iniciar con el resto de sus actividades: “Era saber que si yo me tiraba, se caían todos. Era tanto amor, tanto amor de la gente, de gente que ni te imaginás”, respondió. “Hoy me siento superfuerte y como que me gustó. Los chicos para mí son mi mejor empresa y lo más importante de mi vida”, concluyó Maru, siempre con el recuerdo en alto de Facundo, el sexto de sus ocho hijos, que falleció de muerte súbita cuando apenas tenía seis meses.

Maru Botana con su hijo Facundo

El año pasado, la pastelera recordó a Facu al cumplirse 15 años de su partida. Durante unas vacaciones, le dedicó un escrito que lleva el nombre de su hijo y contó cómo se ayuda para transitar esa fecha tan particular. “Siempre me gusta estar en familia en este día y compartir algo que nos gusta a todos. Es un día que me desconecta en todo sentido, un día en el que agradezco haber seguido, un día en el que me impresiona lo que nos proyectamos y crecimos”, escribió en su Instagram para sus casi dos millones de seguidores.

“Días como hoy son los que se me llena la cabeza de preguntas y no encuentro aún una respuesta”, sumó, y agregó cómo logró salir adelante junto a su familia.

“El amor es lo que nos hizo fuertes, nos potenció, nos unió. Los que sufrimos un dolor tan grande, tenemos un cartel enorme de poder lograr ser felices y de vivir la vida minuto a minuto con todo lo que te gusta”, aseguró Maru, que está casada con Bernardo Solá, con quien también fue madre de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés.