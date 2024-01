Los días de Zaira Nara en Punta del Este: spa, playa y tiempo en familia

Zaira Nara vivió una divertida tarde junto a sus hijos (Instagram)

Entre las nubes, el sol y el mar, Zaira Nara disfruta de la tranquilidad y la paz de las playas de Punta del Este. La modelo aprovecha las primeras semanas del año para recargar energías y pasar tiempo en familia. Fue así que junto a sus hijos Malaika y Viggo pasó un divertido día de paseos y relax.

Cerca de las 12 del mediodía, la mediática aprovechó que el sol aún no estaba tan intenso para llevar a sus pequeños a la costa. Así, a través de sus redes, retrató el momento en que su hijo jugaba en la arena.

Sin embargo, pocas horas después el cielo comenzó a nublarse, por lo que decidieron volver a su casa. Ya en la comodidad del lugar, Zaira decidió traer el relax a su casa, por lo que junto a la familia empezaron una sesión de spa. Mientras al pequeño Viggo le hacían pedicura, su hermana y su madre disfrutaban de la manicura. Luego, Zaira y Malaika mostraron el resultado de sus manos en las redes sociales.

Zaira Nara aprovechó el día de sol para disfrutar con sus hijos (Instagram)

Con la tarde ya avanzada, el cielo comenzó a despejarse y los tres volvieron a salir. Zaira se puso la bikini y la complementó con un pantalón deportivo. A través de sus stories de Instagram, la influencer, de más de siete millones de seguidores, mostró un feliz momento junto a su hijo en el que ambos sonreían para la cámara y otro en el que su niña jugaba cerca de una lancha, al borde del río.

La joven combina el descanso con el trabajo, ya que se encuentra vinculada a un canal de streaming que se emite desde la ciudad uruguaya.

A principios de año, la modelo disfrutó de los días de playa junto a su pareja, Facundo Pieres. Allí se los vio pasando un romántico momento bajo el sol, dejando en claro que estaban felices juntos. Tras semanas de especulaciones, el polista y la mediática ya no ocultan su reconciliación. El momento bisagra habría sido durante un evento deportivo de polo a finales de octubre, en el cual el deportista jugó un papel central. Ella estuvo presente, apoyándolo desde un costado del campo. Al terminar el partido –en el que Pieres obtuvo el triunfo y la Copa Emilio de Anchorena en el marco de la Triple Corona con su equipo, La Natividad–, ambos fueron capturados en una fotografía, mostrándose afectuosos el uno con el otro.

Luego, el polista aprovechó sus redes sociales para compartir una publicación romántica dedicada a Zaira, la cual ella reposteó en su cuenta personal poco después. En la foto se los veía caminando juntos por el campo de polo, abrazados y de espaldas, bajo un cielo azul característico de una tarde primaveral en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el deportista de 37 años eligió acompañar la imagen con la canción “La Morocha”, interpretada por Luck Ra y BM.

Zaira Nara disfruta vacacionando en Punta del Este (Instagram)

Como si fuera poco, la cuenta oficial de Instagram del programa de Ángel de Brito en América también publicó una foto del reencuentro de la pareja en un restaurante. Hasta ese momento, ninguno de los dos había hablado públicamente sobre su relación sentimental.

Sin embargo, tras su separación de Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Zaira se vio en la necesidad de hablar públicamente sobre su situación cuando se reveló su relación con Pieres, especialmente porque él había sido pareja de una amiga cercana, Paula Chaves.

Recientemente, la pareja de Pedro Alfonso habló del tema y reveló la advertencia que le hizo a Zaira Nara cuando esta comenzó su relación con el polista. En una entrevista en vivo en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece Chaves sostuvo que fue Zaira la primera en alejarse y en “enfriar” su relación: “Yo siempre dije que era algo nuestro, privado. Esto es algo que nosotras dos sabemos, un vínculo que llevó muchos años donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda. Ella en un momento se empezó a alejar de mí y yo no me sentí cómoda”, sostuvo la actriz que actualmente está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra Misterio en la Cabaña.

“Y dije ‘la verdad que no voy a estar mendigando y remando una amistad cuando del otro lado tal vez siento un freno’ -continuó-. Siempre queda como que fui yo la que me alejé, porque escucho decir que ‘no superó al exnovio’, ‘que no quiere que su amiga sea feliz’”, dijo sobre las versiones que indican que su alejamiento fue puntualmente por la relación de Zaira con Facundo Pieres. Al respecto, indicó que pasaron 13 años de su noviazgo con el polista. “Ya está...”, exclamó.

Y sobre su amistad con la modelo, agregó: “Hay un montón de cosas que yo preferí no contar porque son detalles de un relación que es privada, que a mí me hicieron sentir incómoda. Y yo a ella le dije ‘indefectiblemente esto va a pasar, y me duele’. Yo le avisé a ella. Le dije ‘la verdad, nos vamos a terminar separando y yo no me estoy sintiendo cómoda ahora por cómo vos estás reaccionando’”.